DYNACHAIN (DYNA) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, DYNACHAIN (DYNA) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

DYNACHAIN (DYNA) туралы ақпарат

DynaChain is a Health-Fi platform that leverages blockchain technology to reward users for adopting healthier lifestyles, targeting individuals who are health-conscious and interested in the benefits of integrating wellness with digital finance.

Ресми веб-сайт:
https://dynachain.io/
Whitepaper:
https://docsend.com/view/htyn99859awizmea
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x7EA42e53033B9c4BF975c1afcF17FF7EF25b04a4

DYNACHAIN (DYNA) токеномикасы мен бағасын талдау

DYNACHAIN (DYNA) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 891.06K
$ 891.06K
Жалпы қамтуы:
$ 400.00M
$ 400.00M
Айналымдағы қамту:
$ 32.68M
$ 32.68M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 13.64M
$ 13.64M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 4.23
$ 4.23
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.026612452247816595
$ 0.026612452247816595
Қазіргі баға:
$ 0.02727
$ 0.02727

DYNACHAIN (DYNA) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

DYNACHAIN (DYNA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын DYNA токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша DYNA токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз DYNA токеномикасын түсінген болсаңыз, DYNA токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай DYNA сатып алуға болады

Портфеліңізге DYNACHAIN (DYNA) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы DYNA сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

DYNACHAIN (DYNA) бағасының тарихы

DYNA бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

DYNA бағасының болжамы

DYNA қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің DYNA бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

