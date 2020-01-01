GameGPT (DUEL) токеномикасы

GameGPT (DUEL) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, GameGPT (DUEL) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

GameGPT (DUEL) туралы ақпарат

GameGPT, developed by Prism, is designed to offer an unparalleled suite of AI gaming tools and experiences, tailored for both gamers and creators.

Ресми веб-сайт:
https://gamegpt.gg
Whitepaper:
https://prism-whitepaper.gitbook.io/prism-whitepaper/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x943Af2ece93118B973c95c2F698EE9D15002e604

GameGPT (DUEL) токеномикасы мен бағасын талдау

GameGPT (DUEL) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 4.07M
$ 4.07M$ 4.07M
Жалпы қамтуы:
$ 9.98B
$ 9.98B$ 9.98B
Айналымдағы қамту:
$ 8.39B
$ 8.39B$ 8.39B
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 4.83M
$ 4.83M$ 4.83M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.036
$ 0.036$ 0.036
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.000486499021482063
$ 0.000486499021482063$ 0.000486499021482063
Қазіргі баға:
$ 0.000485
$ 0.000485$ 0.000485

GameGPT (DUEL) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

GameGPT (DUEL) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын DUEL токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша DUEL токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз DUEL токеномикасын түсінген болсаңыз, DUEL токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай DUEL сатып алуға болады

Портфеліңізге GameGPT (DUEL) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы DUEL сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

GameGPT (DUEL) бағасының тарихы

DUEL бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

DUEL бағасының болжамы

DUEL қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің DUEL бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.

Спот және фьючерс нарықтарында 4000-нан астам сауда жұбы бар
CEX-тер арасында ең жылдам токен листингі
Саладағы №1 өтімділік
Тәулік бойы тұтынушыларға қызмет көрсететін ең төменгі комиссиялар
Пайдаланушы қаражаты үшін 100% + токендер резервінің ашықтығы
Кіру кедергілер өте төмен: бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз
mc_how_why_title
Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.