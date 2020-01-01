DuckChain (DUCK) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, DuckChain (DUCK) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
DuckChain (DUCK) туралы ақпарат

DuckChain is the first consumer layer blockchain on TON, bridges TON with Ethereum (EVM), Bitcoin (BTC), and other ecosystems using Arbitrum Orbit’s robust infrastructure. It offers developers familiar tools to build dApps, migrate applications, and attract liquidity to the Telegram ecosystem. By introducing a unified gas system via Telegram Stars and account abstraction, DuckChain lowers barriers for Web2 users. Users can perform on-chain operations and interact with thousands of dApps directly within Telegram, enjoying a Web3 experience as simple as using a Web2 application. DuckChain’s mission is to make blockchain as intuitive as sending a message on Telegram, transforming it into a super app for 950 million global users.

Ресми веб-сайт:
https://duckchain.io/
Whitepaper:
https://diary.duckchain.io/2.-users-and-developers/2.3-developer-hub
Block Explorer:
https://tonscan.org/jetton/EQDWXjnVWheFemaAaFn-Cp4nDehvGllrXOZ8wqHm8sDEwn_c

DuckChain (DUCK) токеномикасы мен бағасын талдау

DuckChain (DUCK) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 23.60M
$ 23.60M$ 23.60M
Жалпы қамтуы:
$ 9.45B
$ 9.45B$ 9.45B
Айналымдағы қамту:
$ 5.35B
$ 5.35B$ 5.35B
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 44.07M
$ 44.07M$ 44.07M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.0188
$ 0.0188$ 0.0188
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.00196542123946365
$ 0.00196542123946365$ 0.00196542123946365
Қазіргі баға:
$ 0.004407
$ 0.004407$ 0.004407

DuckChain (DUCK) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

DuckChain (DUCK) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын DUCK токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша DUCK токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз DUCK токеномикасын түсінген болсаңыз, DUCK токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай DUCK сатып алуға болады

Портфеліңізге DuckChain (DUCK) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы DUCK сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

DuckChain (DUCK) бағасының тарихы

DUCK бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

DUCK бағасының болжамы

DUCK қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің DUCK бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.