БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
Dora Factory ағымдағы бағасы: 0.0122 USD. Нақты уақыттағы DORAFACTORY-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. DORAFACTORY баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Dora Factory ағымдағы бағасы: 0.0122 USD. Нақты уақыттағы DORAFACTORY-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. DORAFACTORY баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

DORAFACTORY туралы толығырақ

DORAFACTORY Баға туралы ақпарат

DORAFACTORY деген не

DORAFACTORY Whitepaper

DORAFACTORY Ресми веб-сайт

DORAFACTORY Токеномикасы

DORAFACTORY Баға болжамы

DORAFACTORY Тарих

DORAFACTORY Сатып алу нұсқаулығы

DORAFACTORY фиатқа айырбастау

DORAFACTORY Спот

Алдын ала нарық

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Dora Factory Логотип

Dora Factory бағасы(DORAFACTORY)

1 DORAFACTORY-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.0122
$0.0122$0.0122
-4.46%1D
USD
Dora Factory (DORAFACTORY) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:09:41 (UTC+8)

Dora Factory (DORAFACTORY) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.01216
$ 0.01216$ 0.01216
24 сағаттық төмен
$ 0.0128
$ 0.0128$ 0.0128
24 сағаттық жоғары

$ 0.01216
$ 0.01216$ 0.01216

$ 0.0128
$ 0.0128$ 0.0128

--
----

--
----

+0.08%

-4.46%

-9.70%

-9.70%

Dora Factory (DORAFACTORY) нақты уақыттағы баға $ 0.0122. Соңғы 24 сағат ішінде DORAFACTORY мен $ 0.01216 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.0128 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. DORAFACTORY үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — --, ал ең төменгісі — --.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, DORAFACTORY соңғы бір сағатта +0.08% өзгерді, 24 сағат ішінде -4.46%, ал соңғы 7 күнде -9.70% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Dora Factory (DORAFACTORY) Нарықтық ақпарат

--
----

$ 54.30K
$ 54.30K$ 54.30K

$ 12.20M
$ 12.20M$ 12.20M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

2021-03-22 00:00:00

NONE

Dora Factory нарықтық капитализациясы --, тәуліктік сауда көлемі $ 54.30K. DORAFACTORY айналымдағы мөлшері --, жалпы мөлшері 1000000000. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 12.20M.

Dora Factory (DORAFACTORY) Баға тарихы USD

Dora Factory Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.0005695-4.46%
30 күн$ -0.0053-30.29%
60 күн$ -0.00833-40.58%
90 күн$ -0.00706-36.66%
Бүгінгі Dora Factory бағасының өзгеруі

Бүгін DORAFACTORY өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ -0.0005695 (-4.46%) өзгерісін тіркеді.

Dora Factory 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ -0.0053 (-30.29%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

Dora Factory 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда DORAFACTORY $ -0.00833 (-40.58%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

Dora Factory 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ -0.00706 (-36.66%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

Dora Factory (DORAFACTORY) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

Dora Factory Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

Dora Factory (DORAFACTORY) деген не

Dora Factory is a programmable DAO-as-a-Service open infrastructure on Substrate. Crucial schemes like quadratic voting, bonding curve fundraising, all cool features regarding on-chain governance can be built on this infrastructure as pallets by the developers, and they can be rewarded in a SaaS model when DAOs launched on Dora Factory deploy them.

Dora Factory MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен Dora Factory инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін DORAFACTORY стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін Dora Factory біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің Dora Factory сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

Dora Factory Баға болжамы (USD)

Dora Factory (DORAFACTORY) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Dora Factory (DORAFACTORY) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Dora Factory.

Қазір Dora Factory баға болжамын тексеріңіз!

Dora Factory (DORAFACTORY) токеномикасы

Dora Factory (DORAFACTORY) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. DORAFACTORY токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады Dora Factory (DORAFACTORY)

Dora Factory қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы Dora Factory оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

DORAFACTORY - жергілікті валюталарға

1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден VND-ге
321.043
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден AUD-ге
A$0.018666
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден GBP-ге
0.009272
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден EUR-ге
0.010492
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден USD-ге
$0.0122
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден MYR-ге
RM0.051118
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден TRY-ге
0.512888
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден JPY-ге
¥1.8788
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден ARS-ге
ARS$17.655474
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден RUB-ге
0.98515
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден INR-ге
1.082628
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден IDR-ге
Rp203.333252
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден PHP-ге
0.717116
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден EGP-ге
￡E.0.57645
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден BRL-ге
R$0.06527
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден CAD-ге
C$0.01708
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден BDT-ге
1.488888
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден NGN-ге
17.629976
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден COP-ге
$47.1042
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден ZAR-ге
R.0.211548
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден UAH-ге
0.512888
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден TZS-ге
T.Sh.29.9754
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден VES-ге
Bs2.6962
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден CLP-ге
$11.468
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден PKR-ге
Rs3.449184
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден KZT-ге
6.407562
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден THB-ге
฿0.396012
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден TWD-ге
NT$0.37698
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден AED-ге
د.إ0.044774
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден CHF-ге
Fr0.00976
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден HKD-ге
HK$0.094794
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден AMD-ге
֏4.66711
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден MAD-ге
.د.م0.113582
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден MXN-ге
$0.2257
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден SAR-ге
ريال0.04575
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден ETB-ге
Br1.861964
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден KES-ге
KSh1.575508
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден JOD-ге
د.أ0.0086498
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден PLN-ге
0.045018
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден RON-ге
лв0.053802
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден SEK-ге
kr0.115778
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден BGN-ге
лв0.020618
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден HUF-ге
Ft4.106276
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден CZK-ге
0.257664
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден KWD-ге
د.ك0.0037454
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден ILS-ге
0.03965
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден BOB-ге
Bs0.084546
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден AZN-ге
0.02074
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден TJS-ге
SM0.112484
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден GEL-ге
0.033062
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден AOA-ге
Kz11.121154
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден BHD-ге
.د.ب0.0045872
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден BMD-ге
$0.0122
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден DKK-ге
kr0.079056
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден HNL-ге
L0.320738
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден MUR-ге
0.560468
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден NAD-ге
$0.21106
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден NOK-ге
kr0.123708
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден NZD-ге
$0.02135
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден PAB-ге
B/.0.0122
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден PGK-ге
K0.051362
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден QAR-ге
ر.ق0.04453
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден RSD-ге
дин.1.242326
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден UZS-ге
soʻm145.238072
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден ALL-ге
L1.0248
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден ANG-ге
ƒ0.021838
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден AWG-ге
ƒ0.021838
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден BBD-ге
$0.0244
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден BAM-ге
KM0.020618
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден BIF-ге
Fr35.9778
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден BND-ге
$0.01586
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден BSD-ге
$0.0122
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден JMD-ге
$1.957856
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден KHR-ге
48.995932
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден KMF-ге
Fr5.1972
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден LAK-ге
265.217386
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден LKR-ге
රු3.713802
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден MDL-ге
L0.206424
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден MGA-ге
Ar54.9549
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден MOP-ге
P0.0976
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден MVR-ге
0.18666
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден MWK-ге
MK21.14382
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден MZN-ге
MT0.77958
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден NPR-ге
रु1.731424
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден PYG-ге
86.5224
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден RWF-ге
Fr17.7266
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден SBD-ге
$0.100406
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден SCR-ге
0.169214
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден SRD-ге
$0.4697
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден SVC-ге
$0.106628
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден SZL-ге
L0.21106
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден TMT-ге
m0.0427
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден TND-ге
د.ت0.036051
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден TTD-ге
$0.082594
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден UGX-ге
Sh42.5048
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден XAF-ге
Fr6.9418
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден XCD-ге
$0.03294
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден XOF-ге
Fr6.9418
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден XPF-ге
Fr1.2566
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден BWP-ге
P0.163724
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден BZD-ге
$0.024522
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден CVE-ге
$1.167906
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден DJF-ге
Fr2.1716
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден DOP-ге
$0.785558
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден DZD-ге
د.ج1.594906
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден FJD-ге
$0.027694
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден GNF-ге
Fr106.079
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден GTQ-ге
Q0.093452
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден GYD-ге
$2.551752
1 Dora Factory(DORAFACTORY)-ден ISK-ге
kr1.5372

Dora Factory Ресурс

Dora Factory тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Whitepaper
Ресми Dora Factory веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: Dora Factory туралы басқа сұрақтар

Dora Factory (DORAFACTORY) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі DORAFACTORY бағасы — 0.0122 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
DORAFACTORY-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
DORAFACTORY-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.0122. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Dora Factory үшін нарықтық капитализация қандай?
DORAFACTORY үшін нарықтық капитализация: -- USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
DORAFACTORY үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
DORAFACTORY айналымдағы ұсынысы: -- USD.
DORAFACTORY үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
DORAFACTORY барлық уақыттағы ең жоғары бағаға -- USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) DORAFACTORY бағасы қандай болды?
DORAFACTORY -- USD ATL бағасына жетті.
DORAFACTORY үшін сауда көлемі қандай?
DORAFACTORY үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 54.30K USD.
Биыл DORAFACTORY өседі ме?
DORAFACTORY биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін DORAFACTORY баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:09:41 (UTC+8)

Dora Factory (DORAFACTORY) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Соңғы жаңалықтар

Неліктен көптеген адамдар әлі де қайтқан кезде ақша жоғалтады?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Желілерінің өсуі: 2025 жылы Bitcoin-ның болашағын қайта құру технологиясын түсіну

October 6, 2025

2025 жылы альткойндар: TOTAL3 жаңа максимумға жеткенде, бірақ сіздің портфеліңіз қозғалып жатқан жоқ

October 5, 2025
Көбірек көру

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

DORAFACTORY-ден USD-ге калькуляторы

Сома

DORAFACTORY
DORAFACTORY
USD
USD

1 DORAFACTORY = 0.0122 USD

DORAFACTORY-мен саудалаңыз

DORAFACTORY/USDT
$0.0122
$0.0122$0.0122
-4.53%

Бүгін MEXC-ке қосылыңыз

-- Спот мейкер комиссиясы, --Спот тейкер комиссиясы
-- Фьючерс мейкер комиссиясы, --фьючерстік тейкер комиссиясы

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,750.87
$107,750.87$107,750.87

-2.14%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,714.86
$3,714.86$3,714.86

-3.59%

Solana Логотип

Solana

SOL

$175.48
$175.48$175.48

-4.51%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9882
$0.9882$0.9882

-21.68%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.01%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,750.87
$107,750.87$107,750.87

-2.14%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,714.86
$3,714.86$3,714.86

-3.59%

Solana Логотип

Solana

SOL

$175.48
$175.48$175.48

-4.51%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.4103
$2.4103$2.4103

-3.58%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$1,017.60
$1,017.60$1,017.60

-5.80%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0809
$0.0809$0.0809

+61.80%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.4045
$0.4045$0.4045

+34.83%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.05613
$0.05613$0.05613

+461.30%

jellyjelly Логотип

jellyjelly

JELLYJELLY

$0.130355
$0.130355$0.130355

+101.74%

LuckyMeme Логотип

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000000940
$0.000000000940$0.000000000940

+116.09%

0G Логотип

0G

0G

$1.345
$1.345$1.345

+39.23%

Zyphora Логотип

Zyphora

ZYPH

$0.000001879
$0.000001879$0.000001879

+38.16%