Dolan Duck (DOLAN) токеномикасы

Dolan Duck (DOLAN) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Dolan Duck (DOLAN) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Dolan Duck (DOLAN) туралы ақпарат

Look at me, Dolan is the captain now.

Ресми веб-сайт:
https://www.dolanduck.io/
Whitepaper:
https://dolan-duck.notion.site/Dolan-Coin-1d1fe02ff1ad42e0b0014f8e57cb8f56
Block Explorer:
https://solscan.io/token/4YK1njyeCkBuXG6phNtidJWKCbBhB659iwGkUJx98P5Z

Dolan Duck (DOLAN) токеномикасы мен бағасын талдау

Dolan Duck (DOLAN) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 4.80M
$ 4.80M$ 4.80M
Жалпы қамтуы:
$ 98.24M
$ 98.24M$ 98.24M
Айналымдағы қамту:
$ 98.24M
$ 98.24M$ 98.24M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 4.80M
$ 4.80M$ 4.80M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.9107
$ 0.9107$ 0.9107
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.000054623107644853
$ 0.000054623107644853$ 0.000054623107644853
Қазіргі баға:
$ 0.04887
$ 0.04887$ 0.04887

Dolan Duck (DOLAN) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Dolan Duck (DOLAN) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын DOLAN токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша DOLAN токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз DOLAN токеномикасын түсінген болсаңыз, DOLAN токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай DOLAN сатып алуға болады

Портфеліңізге Dolan Duck (DOLAN) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы DOLAN сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

Dolan Duck (DOLAN) бағасының тарихы

DOLAN бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

DOLAN бағасының болжамы

DOLAN қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің DOLAN бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.

Спот және фьючерс нарықтарында 4000-нан астам сауда жұбы бар
CEX-тер арасында ең жылдам токен листингі
Саладағы №1 өтімділік
Тәулік бойы тұтынушыларға қызмет көрсететін ең төменгі комиссиялар
Пайдаланушы қаражаты үшін 100% + токендер резервінің ашықтығы
Кіру кедергілер өте төмен: бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз
mc_how_why_title
Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.