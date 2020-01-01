DOGAMI (DOGA) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, DOGAMI (DOGA) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
DOGAMI (DOGA) туралы ақпарат

DOGAMÍ is an entertainment company that develops web3 games centered around the Dogamí, mystical 3D dog avatars imbued with spiritual powers. DOGAMÍ users can experience different interactive experiences in an immersive universe. The core product is DOGAMI Academy, a hybrid management game, in which users can train the best dog, participate in mystical obstacle courses and win $DOGA during competitive PVP events.

Ресми веб-сайт:
https://dogami.com/
Whitepaper:
https://whitepaper.dogami.com
Block Explorer:
https://solscan.io/token/9o8MnTiZs8i7ahF4MVVW6yEgDso6ksCVXZg4BdcWo8hg

DOGAMI (DOGA) токеномикасы мен бағасын талдау

DOGAMI (DOGA) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 564.53K
Жалпы қамтуы:
$ 888.89M
Айналымдағы қамту:
$ 852.77M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 588.44K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.0469
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.000394849742104451
Қазіргі баға:
$ 0.000662
DOGAMI (DOGA) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

DOGAMI (DOGA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын DOGA токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша DOGA токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз DOGA токеномикасын түсінген болсаңыз, DOGA токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай DOGA сатып алуға болады

Портфеліңізге DOGAMI (DOGA) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы DOGA сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

DOGAMI (DOGA) бағасының тарихы

DOGA бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

DOGA бағасының болжамы

DOGA қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің DOGA бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.