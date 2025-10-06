БиржаDEX+
Delabs Games ағымдағы бағасы: 0.00613 USD. Нақты уақыттағы DELABS-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. DELABS баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

DELABS туралы толығырақ

DELABS Баға туралы ақпарат

DELABS деген не

DELABS Whitepaper

DELABS Ресми веб-сайт

DELABS Токеномикасы

DELABS Баға болжамы

DELABS Тарих

DELABS Сатып алу нұсқаулығы

DELABS фиатқа айырбастау

DELABS Спот

DELABS USDT-M фьючерстері

Алдын ала нарық

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Delabs Games Логотип

Delabs Games бағасы(DELABS)

1 DELABS-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00613
$0.00613$0.00613
-6.16%1D
USD
Delabs Games (DELABS) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:06:50 (UTC+8)

Delabs Games (DELABS) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.006128
$ 0.006128$ 0.006128
24 сағаттық төмен
$ 0.006547
$ 0.006547$ 0.006547
24 сағаттық жоғары

$ 0.006128
$ 0.006128$ 0.006128

$ 0.006547
$ 0.006547$ 0.006547

$ 0.02049703623689548
$ 0.02049703623689548$ 0.02049703623689548

$ 0.006579423346046638
$ 0.006579423346046638$ 0.006579423346046638

-0.02%

-6.16%

-14.89%

-14.89%

Delabs Games (DELABS) нақты уақыттағы баға $ 0.00613. Соңғы 24 сағат ішінде DELABS мен $ 0.006128 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.006547 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. DELABS үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.02049703623689548, ал ең төменгісі — $ 0.006579423346046638.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, DELABS соңғы бір сағатта -0.02% өзгерді, 24 сағат ішінде -6.16%, ал соңғы 7 күнде -14.89% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Delabs Games (DELABS) Нарықтық ақпарат

No.1436

$ 4.60M
$ 4.60M$ 4.60M

$ 54.55K
$ 54.55K$ 54.55K

$ 18.39M
$ 18.39M$ 18.39M

750.30M
750.30M 750.30M

3,000,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000

3,000,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000

25.01%

BSC

Delabs Games нарықтық капитализациясы $ 4.60M, тәуліктік сауда көлемі $ 54.55K. DELABS айналымдағы мөлшері 750.30M, жалпы мөлшері 3000000000. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 18.39M.

Delabs Games (DELABS) Баға тарихы USD

Delabs Games Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.0004024-6.16%
30 күн$ -0.002256-26.91%
60 күн$ -0.002623-29.97%
90 күн$ -0.0045-42.34%
Бүгінгі Delabs Games бағасының өзгеруі

Бүгін DELABS өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ -0.0004024 (-6.16%) өзгерісін тіркеді.

Delabs Games 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ -0.002256 (-26.91%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

Delabs Games 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда DELABS $ -0.002623 (-29.97%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

Delabs Games 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ -0.0045 (-42.34%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

Delabs Games (DELABS) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

Delabs Games Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

Delabs Games (DELABS) деген не

Delabs Games is reimagining how we play – bringing proven Web2 IPs into bold, mid-core experiences designed mobile-first, social-integrated, and blockchain enhanced.

Delabs Games MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен Delabs Games инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін DELABS стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін Delabs Games біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің Delabs Games сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

Delabs Games Баға болжамы (USD)

Delabs Games (DELABS) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Delabs Games (DELABS) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Delabs Games.

Қазір Delabs Games баға болжамын тексеріңіз!

Delabs Games (DELABS) токеномикасы

Delabs Games (DELABS) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. DELABS токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады Delabs Games (DELABS)

Delabs Games қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы Delabs Games оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

DELABS - жергілікті валюталарға

Delabs Games Ресурс

Delabs Games тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Whitepaper
Ресми Delabs Games веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: Delabs Games туралы басқа сұрақтар

Delabs Games (DELABS) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі DELABS бағасы — 0.00613 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
DELABS-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
DELABS-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00613. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Delabs Games үшін нарықтық капитализация қандай?
DELABS үшін нарықтық капитализация: $ 4.60M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
DELABS үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
DELABS айналымдағы ұсынысы: 750.30M USD.
DELABS үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
DELABS барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.02049703623689548 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) DELABS бағасы қандай болды?
DELABS 0.006579423346046638 USD ATL бағасына жетті.
DELABS үшін сауда көлемі қандай?
DELABS үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 54.55K USD.
Биыл DELABS өседі ме?
DELABS биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін DELABS баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:06:50 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

DELABS-ден USD-ге калькуляторы

Сома

DELABS
DELABS
USD
USD

1 DELABS = 0.00613 USD

DELABS-мен саудалаңыз

DELABS/USDT
$0.00613
$0.00613$0.00613
-6.18%

Бүгін MEXC-ке қосылыңыз

-- Спот мейкер комиссиясы, --Спот тейкер комиссиясы
-- Фьючерс мейкер комиссиясы, --фьючерстік тейкер комиссиясы

