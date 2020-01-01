DeFinity Markets (DEFX) токеномикасы

DeFinity Markets (DEFX) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, DeFinity Markets (DEFX) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

DeFinity Markets (DEFX) туралы ақпарат

A New Era of Electronic Trading Bridging the gap between TradFi and Digital Assets. DeFinity Markets is a groundbreaking institutional digital asset business that ushers in a new era of electronic trading in the digital asset landscape.

Ресми веб-сайт:
https://definity.network/
Whitepaper:
https://definity.network/lightpaper.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x5F474906637bdCDA05f29C74653F6962bb0f8eDa

DeFinity Markets (DEFX) токеномикасы мен бағасын талдау

DeFinity Markets (DEFX) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Жалпы қамтуы:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Айналымдағы қамту:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 3.69M
$ 3.69M$ 3.69M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.075
$ 0.075$ 0.075
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.001196147812766748
$ 0.001196147812766748$ 0.001196147812766748
Қазіргі баға:
$ 0.02154
$ 0.02154$ 0.02154

DeFinity Markets (DEFX) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

DeFinity Markets (DEFX) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын DEFX токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша DEFX токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз DEFX токеномикасын түсінген болсаңыз, DEFX токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай DEFX сатып алуға болады

Портфеліңізге DeFinity Markets (DEFX) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы DEFX сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

DeFinity Markets (DEFX) бағасының тарихы

DEFX бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

DEFX бағасының болжамы

DEFX қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің DEFX бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.

Спот және фьючерс нарықтарында 4000-нан астам сауда жұбы бар
CEX-тер арасында ең жылдам токен листингі
Саладағы №1 өтімділік
Тәулік бойы тұтынушыларға қызмет көрсететін ең төменгі комиссиялар
Пайдаланушы қаражаты үшін 100% + токендер резервінің ашықтығы
Кіру кедергілер өте төмен: бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз
mc_how_why_title
Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.