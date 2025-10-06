Defactor бағасы(DEFACTOR)
Defactor (DEFACTOR) нақты уақыттағы баға $ 0.01244. Соңғы 24 сағат ішінде DEFACTOR мен $ 0.01235 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.01258 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. DEFACTOR үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — --, ал ең төменгісі — --.
Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, DEFACTOR соңғы бір сағатта +0.08% өзгерді, 24 сағат ішінде -0.54%, ал соңғы 7 күнде -12.65% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.
Defactor нарықтық капитализациясы --, тәуліктік сауда көлемі $ 62.89K. DEFACTOR айналымдағы мөлшері --, жалпы мөлшері --. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): --.
Defactor Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:
|Кезең
|Өзгерту (USD)
|Өзгерту (%)
|Бүгін
|$ -0.0000688
|-0.54%
|30 күн
|$ -0.00548
|-30.59%
|60 күн
|$ +0.00244
|+24.40%
|90 күн
|$ +0.00244
|+24.40%
Бүгін DEFACTOR өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ -0.0000688 (-0.54%) өзгерісін тіркеді.
Соңғы 30 күнде баға $ -0.00548 (-30.59%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.
Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда DEFACTOR $ +0.00244 (+24.40%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.
Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ +0.00244 (+24.40%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.
Defactor (DEFACTOR) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?
Defactor Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз
Defactor’s Real token for RWA acceleration
Defactor MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен Defactor инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.
Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін DEFACTOR стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін Defactor біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.
Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің Defactor сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.
Defactor (DEFACTOR) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Defactor (DEFACTOR) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Defactor.
Қазір Defactor баға болжамын тексеріңіз!
Defactor (DEFACTOR) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. DEFACTOR токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!
Defactor қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы Defactor оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.
Defactor тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:
|Уақыт (UTC+8)
|Түр
|Ақпарат
|11-03 17:18:56
|Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
|11-02 15:42:00
|Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
|11-01 15:13:00
|Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
|11-01 13:14:00
|Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
|10-31 18:37:21
|Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
|10-31 15:48:21
|Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.
Сома
1 DEFACTOR = 0.01244 USD
-- Спот мейкер комиссиясы, --Спот тейкер комиссиясы
-- Фьючерс мейкер комиссиясы, --фьючерстік тейкер комиссиясы
