Global DePIN Chain (DEEPSEEK) токеномикасы

Global DePIN Chain (DEEPSEEK) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Global DePIN Chain (DEEPSEEK) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Global DePIN Chain (DEEPSEEK) туралы ақпарат

The first AI ecosystem that distributes revenue streams back to the community. Global DePIN Chain Chrome Extension: download the extension, connect your device and equip an AI Cube. The extension works as a method to collect, package and transact your data. DePIN Chain Marketplace is the hub for data companies to purchase user data. The process compensates users who sell their data. Until now, tech giants have monopolized revenue generated from their users. DePIN Chain redefines the value structure and allows its users to benefit from their browsing.

Ресми веб-сайт:
https://www.depinchain.network/
Block Explorer:
https://solscan.io/token/H2gf5g2k4KSWGrAdwtznw7bYkWiszvjistFG447aePiN

Global DePIN Chain (DEEPSEEK) токеномикасы мен бағасын талдау

Global DePIN Chain (DEEPSEEK) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 299.41K
$ 299.41K$ 299.41K
Жалпы қамтуы:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Айналымдағы қамту:
$ 790.00M
$ 790.00M$ 790.00M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 379.00K
$ 379.00K$ 379.00K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.033
$ 0.033$ 0.033
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.000349883764102084
$ 0.000349883764102084$ 0.000349883764102084
Қазіргі баға:
$ 0.000379
$ 0.000379$ 0.000379

Global DePIN Chain (DEEPSEEK) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Global DePIN Chain (DEEPSEEK) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын DEEPSEEK токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша DEEPSEEK токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз DEEPSEEK токеномикасын түсінген болсаңыз, DEEPSEEK токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай DEEPSEEK сатып алуға болады

Портфеліңізге Global DePIN Chain (DEEPSEEK) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы DEEPSEEK сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

Global DePIN Chain (DEEPSEEK) бағасының тарихы

DEEPSEEK бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

DEEPSEEK бағасының болжамы

DEEPSEEK қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің DEEPSEEK бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.

Спот және фьючерс нарықтарында 4000-нан астам сауда жұбы бар
CEX-тер арасында ең жылдам токен листингі
Саладағы №1 өтімділік
Тәулік бойы тұтынушыларға қызмет көрсететін ең төменгі комиссиялар
Пайдаланушы қаражаты үшін 100% + токендер резервінің ашықтығы
Кіру кедергілер өте төмен: бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз
mc_how_why_title
Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.