БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
DarkStar ағымдағы бағасы: 0.13077 USD. Нақты уақыттағы DARKSTAR-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. DARKSTAR баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!DarkStar ағымдағы бағасы: 0.13077 USD. Нақты уақыттағы DARKSTAR-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. DARKSTAR баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

DARKSTAR туралы толығырақ

DARKSTAR Баға туралы ақпарат

DARKSTAR деген не

DARKSTAR Whitepaper

DARKSTAR Ресми веб-сайт

DARKSTAR Токеномикасы

DARKSTAR Баға болжамы

DARKSTAR Тарих

DARKSTAR Сатып алу нұсқаулығы

DARKSTAR фиатқа айырбастау

DARKSTAR Спот

DARKSTAR USDT-M фьючерстері

Алдын ала нарық

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

DarkStar Логотип

DarkStar бағасы(DARKSTAR)

1 DARKSTAR-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.13083
$0.13083$0.13083
-9.95%1D
USD
DarkStar (DARKSTAR) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:05:07 (UTC+8)

DarkStar (DARKSTAR) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.12256
$ 0.12256$ 0.12256
24 сағаттық төмен
$ 0.14632
$ 0.14632$ 0.14632
24 сағаттық жоғары

$ 0.12256
$ 0.12256$ 0.12256

$ 0.14632
$ 0.14632$ 0.14632

$ 0.161582695041003
$ 0.161582695041003$ 0.161582695041003

$ 0.055093699723331745
$ 0.055093699723331745$ 0.055093699723331745

-0.49%

-9.95%

-15.19%

-15.19%

DarkStar (DARKSTAR) нақты уақыттағы баға $ 0.13077. Соңғы 24 сағат ішінде DARKSTAR мен $ 0.12256 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.14632 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. DARKSTAR үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.161582695041003, ал ең төменгісі — $ 0.055093699723331745.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, DARKSTAR соңғы бір сағатта -0.49% өзгерді, 24 сағат ішінде -9.95%, ал соңғы 7 күнде -15.19% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

DarkStar (DARKSTAR) Нарықтық ақпарат

No.559

$ 38.36M
$ 38.36M$ 38.36M

$ 65.22K
$ 65.22K$ 65.22K

$ 130.77M
$ 130.77M$ 130.77M

293.33M
293.33M 293.33M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

29.33%

BSC

DarkStar нарықтық капитализациясы $ 38.36M, тәуліктік сауда көлемі $ 65.22K. DARKSTAR айналымдағы мөлшері 293.33M, жалпы мөлшері 1000000000. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 130.77M.

DarkStar (DARKSTAR) Баға тарихы USD

DarkStar Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.014456-9.95%
30 күн$ +0.0091+7.47%
60 күн$ +0.01079+8.99%
90 күн$ +0.00207+1.60%
Бүгінгі DarkStar бағасының өзгеруі

Бүгін DARKSTAR өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ -0.014456 (-9.95%) өзгерісін тіркеді.

DarkStar 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ +0.0091 (+7.47%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

DarkStar 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда DARKSTAR $ +0.01079 (+8.99%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

DarkStar 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ +0.00207 (+1.60%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

DarkStar (DARKSTAR) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

DarkStar Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

DarkStar (DARKSTAR) деген не

DarkStar is a fun, cross-platform space game blending Web2 and Web3. It's an airplane level-breaking game and very easy to get start - players can simply enjoy the adventures through battles, boss fights, auto-cruising and more, they can use upgrade the spaceship to keep engaged. The embedded real-time AI systems for dynamic gameplay, including AI-assisted missions and personalized strategies enable players to have unique experience.

DarkStar MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен DarkStar инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін DARKSTAR стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін DarkStar біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің DarkStar сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

DarkStar Баға болжамы (USD)

DarkStar (DARKSTAR) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін DarkStar (DARKSTAR) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: DarkStar.

Қазір DarkStar баға болжамын тексеріңіз!

DarkStar (DARKSTAR) токеномикасы

DarkStar (DARKSTAR) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. DARKSTAR токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады DarkStar (DARKSTAR)

DarkStar қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы DarkStar оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

DARKSTAR - жергілікті валюталарға

1 DarkStar(DARKSTAR)-ден VND-ге
3,441.21255
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден AUD-ге
A$0.2000781
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден GBP-ге
0.0993852
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден EUR-ге
0.1124622
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден USD-ге
$0.13077
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден MYR-ге
RM0.5479263
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден TRY-ге
5.4975708
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден JPY-ге
¥20.13858
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден ARS-ге
ARS$189.2464209
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден RUB-ге
10.5596775
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден INR-ге
11.6045298
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден IDR-ге
Rp2,179.4991282
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден PHP-ге
7.6866606
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден EGP-ге
￡E.6.1788825
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден BRL-ге
R$0.6996195
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден CAD-ге
C$0.183078
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден BDT-ге
15.9591708
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден NGN-ге
188.9731116
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден COP-ге
$504.90297
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден ZAR-ге
R.2.2675518
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден UAH-ге
5.4975708
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден TZS-ге
T.Sh.321.30189
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден VES-ге
Bs28.90017
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден CLP-ге
$122.9238
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден PKR-ге
Rs36.9712944
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден KZT-ге
68.6817117
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден THB-ге
฿4.2447942
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден TWD-ге
NT$4.040793
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден AED-ге
د.إ0.4799259
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден CHF-ге
Fr0.104616
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден HKD-ге
HK$1.0160829
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден AMD-ге
֏50.0260635
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден MAD-ге
.د.م1.2174687
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден MXN-ге
$2.419245
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден SAR-ге
ريال0.4903875
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден ETB-ге
Br19.9581174
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден KES-ге
KSh16.8876378
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден JOD-ге
د.أ0.09271593
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден PLN-ге
0.4825413
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден RON-ге
лв0.5766957
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден SEK-ге
kr1.2410073
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден BGN-ге
лв0.2210013
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден HUF-ге
Ft44.0145666
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден CZK-ге
2.7618624
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден KWD-ге
د.ك0.04014639
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден ILS-ге
0.4250025
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден BOB-ге
Bs0.9062361
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден AZN-ге
0.222309
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден TJS-ге
SM1.2056994
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден GEL-ге
0.3543867
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден AOA-ге
Kz119.2060089
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден BHD-ге
.د.ب0.04916952
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден BMD-ге
$0.13077
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден DKK-ге
kr0.8473896
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден HNL-ге
L3.4379433
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден MUR-ге
6.0075738
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден NAD-ге
$2.262321
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден NOK-ге
kr1.3260078
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден NZD-ге
$0.2288475
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден PAB-ге
B/.0.13077
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден PGK-ге
K0.5505417
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден QAR-ге
ر.ق0.4773105
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден RSD-ге
дин.13.3163091
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден UZS-ге
soʻm1,556.7854652
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден ALL-ге
L10.98468
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден ANG-ге
ƒ0.2340783
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден AWG-ге
ƒ0.2340783
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден BBD-ге
$0.26154
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден BAM-ге
KM0.2210013
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден BIF-ге
Fr385.64073
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден BND-ге
$0.170001
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден BSD-ге
$0.13077
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден JMD-ге
$20.9859696
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден KHR-ге
525.1801662
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден KMF-ге
Fr55.70802
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден LAK-ге
2,842.8260301
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден LKR-ге
රු39.8076957
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден MDL-ге
L2.2126284
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден MGA-ге
Ar589.053465
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден MOP-ге
P1.04616
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден MVR-ге
2.000781
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден MWK-ге
MK226.637487
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден MZN-ге
MT8.356203
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден NPR-ге
रु18.5588784
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден PYG-ге
927.42084
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден RWF-ге
Fr190.00881
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден SBD-ге
$1.0762371
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден SCR-ге
1.8137799
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден SRD-ге
$5.034645
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден SVC-ге
$1.1429298
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден SZL-ге
L2.262321
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден TMT-ге
m0.457695
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден TND-ге
د.ت0.38642535
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден TTD-ге
$0.8853129
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден UGX-ге
Sh455.60268
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден XAF-ге
Fr74.40813
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден XCD-ге
$0.353079
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден XOF-ге
Fr74.40813
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден XPF-ге
Fr13.46931
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден BWP-ге
P1.7549334
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден BZD-ге
$0.2628477
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден CVE-ге
$12.5186121
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден DJF-ге
Fr23.27706
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден DOP-ге
$8.4202803
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден DZD-ге
د.ج17.0955621
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден FJD-ге
$0.2968479
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден GNF-ге
Fr1,137.04515
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден GTQ-ге
Q1.0016982
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден GYD-ге
$27.3518532
1 DarkStar(DARKSTAR)-ден ISK-ге
kr16.47702

DarkStar Ресурс

DarkStar тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Whitepaper
Ресми DarkStar веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: DarkStar туралы басқа сұрақтар

DarkStar (DARKSTAR) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі DARKSTAR бағасы — 0.13077 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
DARKSTAR-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
DARKSTAR-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.13077. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
DarkStar үшін нарықтық капитализация қандай?
DARKSTAR үшін нарықтық капитализация: $ 38.36M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
DARKSTAR үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
DARKSTAR айналымдағы ұсынысы: 293.33M USD.
DARKSTAR үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
DARKSTAR барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.161582695041003 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) DARKSTAR бағасы қандай болды?
DARKSTAR 0.055093699723331745 USD ATL бағасына жетті.
DARKSTAR үшін сауда көлемі қандай?
DARKSTAR үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 65.22K USD.
Биыл DARKSTAR өседі ме?
DARKSTAR биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін DARKSTAR баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:05:07 (UTC+8)

DarkStar (DARKSTAR) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Соңғы жаңалықтар

Неліктен көптеген адамдар әлі де қайтқан кезде ақша жоғалтады?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Желілерінің өсуі: 2025 жылы Bitcoin-ның болашағын қайта құру технологиясын түсіну

October 6, 2025

2025 жылы альткойндар: TOTAL3 жаңа максимумға жеткенде, бірақ сіздің портфеліңіз қозғалып жатқан жоқ

October 5, 2025
Көбірек көру

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

DARKSTAR-ден USD-ге калькуляторы

Сома

DARKSTAR
DARKSTAR
USD
USD

1 DARKSTAR = 0.13077 USD

DARKSTAR-мен саудалаңыз

DARKSTAR/USDT
$0.13083
$0.13083$0.13083
-9.90%

Бүгін MEXC-ке қосылыңыз

-- Спот мейкер комиссиясы, --Спот тейкер комиссиясы
-- Фьючерс мейкер комиссиясы, --фьючерстік тейкер комиссиясы

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,782.91
$107,782.91$107,782.91

-2.11%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,714.33
$3,714.33$3,714.33

-3.60%

Solana Логотип

Solana

SOL

$175.75
$175.75$175.75

-4.36%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9894
$0.9894$0.9894

-21.59%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,782.91
$107,782.91$107,782.91

-2.11%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,714.33
$3,714.33$3,714.33

-3.60%

Solana Логотип

Solana

SOL

$175.75
$175.75$175.75

-4.36%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.4120
$2.4120$2.4120

-3.51%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9894
$0.9894$0.9894

-21.59%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0813
$0.0813$0.0813

+62.60%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.4079
$0.4079$0.4079

+35.96%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.05506
$0.05506$0.05506

+450.60%

jellyjelly Логотип

jellyjelly

JELLYJELLY

$0.129827
$0.129827$0.129827

+100.92%

LuckyMeme Логотип

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000000892
$0.000000000892$0.000000000892

+105.05%

Zyphora Логотип

Zyphora

ZYPH

$0.000001875
$0.000001875$0.000001875

+37.86%

0G Логотип

0G

0G

$1.326
$1.326$1.326

+37.26%