DANGNN DAYA COIN ағымдағы бағасы: 0.00003694 USD. Нақты уақыттағы DANGNN-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. DANGNN баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

DANGNN туралы толығырақ

DANGNN Баға туралы ақпарат

DANGNN деген не

DANGNN Whitepaper

DANGNN Ресми веб-сайт

DANGNN Токеномикасы

DANGNN Баға болжамы

DANGNN Тарих

DANGNN Сатып алу нұсқаулығы

DANGNN фиатқа айырбастау

DANGNN Спот

Алдын ала нарық

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

DANGNN DAYA COIN Логотип

DANGNN DAYA COIN бағасы(DANGNN)

1 DANGNN-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00003698
$0.00003698$0.00003698
+0.10%1D
USD
DANGNN DAYA COIN (DANGNN) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:04:38 (UTC+8)

DANGNN DAYA COIN (DANGNN) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00003686
$ 0.00003686$ 0.00003686
24 сағаттық төмен
$ 0.00003705
$ 0.00003705$ 0.00003705
24 сағаттық жоғары

$ 0.00003686
$ 0.00003686$ 0.00003686

$ 0.00003705
$ 0.00003705$ 0.00003705

--
----

--
----

-0.09%

+0.10%

-0.11%

-0.11%

DANGNN DAYA COIN (DANGNN) нақты уақыттағы баға $ 0.00003694. Соңғы 24 сағат ішінде DANGNN мен $ 0.00003686 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00003705 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. DANGNN үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — --, ал ең төменгісі — --.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, DANGNN соңғы бір сағатта -0.09% өзгерді, 24 сағат ішінде +0.10%, ал соңғы 7 күнде -0.11% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

DANGNN DAYA COIN (DANGNN) Нарықтық ақпарат

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 52.94K
$ 52.94K$ 52.94K

$ 369.40K
$ 369.40K$ 369.40K

0.00
0.00 0.00

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

0.00%

DGC

DANGNN DAYA COIN нарықтық капитализациясы $ 0.00, тәуліктік сауда көлемі $ 52.94K. DANGNN айналымдағы мөлшері 0.00, жалпы мөлшері 10000000000. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 369.40K.

DANGNN DAYA COIN (DANGNN) Баға тарихы USD

DANGNN DAYA COIN Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ +0.0000000369+0.10%
30 күн$ -0.00000378-9.29%
60 күн$ -0.00001456-28.28%
90 күн$ +0.00001834+98.60%
Бүгінгі DANGNN DAYA COIN бағасының өзгеруі

Бүгін DANGNN өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ +0.0000000369 (+0.10%) өзгерісін тіркеді.

DANGNN DAYA COIN 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ -0.00000378 (-9.29%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

DANGNN DAYA COIN 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда DANGNN $ -0.00001456 (-28.28%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

DANGNN DAYA COIN 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ +0.00001834 (+98.60%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

DANGNN DAYA COIN (DANGNN) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

DANGNN DAYA COIN Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

DANGNN DAYA COIN (DANGNN) деген не

DGC Coin is Hybrid POW A+ Blockchain platfrom services to activated Dapp, Smartcontract, Voting & Payment System. DGC Coin which will support coin mining while maintaining the form of the private blockchain until the halving period of the DGC Coin.

DANGNN DAYA COIN MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен DANGNN DAYA COIN инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін DANGNN стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін DANGNN DAYA COIN біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің DANGNN DAYA COIN сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

DANGNN DAYA COIN Баға болжамы (USD)

DANGNN DAYA COIN (DANGNN) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін DANGNN DAYA COIN (DANGNN) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: DANGNN DAYA COIN.

Қазір DANGNN DAYA COIN баға болжамын тексеріңіз!

DANGNN DAYA COIN (DANGNN) токеномикасы

DANGNN DAYA COIN (DANGNN) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. DANGNN токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады DANGNN DAYA COIN (DANGNN)

DANGNN DAYA COIN қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы DANGNN DAYA COIN оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

DANGNN DAYA COIN Ресурс

DANGNN DAYA COIN тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Whitepaper
Ресми DANGNN DAYA COIN веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: DANGNN DAYA COIN туралы басқа сұрақтар

DANGNN DAYA COIN (DANGNN) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі DANGNN бағасы — 0.00003694 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
DANGNN-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
DANGNN-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00003694. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
DANGNN DAYA COIN үшін нарықтық капитализация қандай?
DANGNN үшін нарықтық капитализация: $ 0.00 USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
DANGNN үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
DANGNN айналымдағы ұсынысы: 0.00 USD.
DANGNN үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
DANGNN барлық уақыттағы ең жоғары бағаға -- USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) DANGNN бағасы қандай болды?
DANGNN -- USD ATL бағасына жетті.
DANGNN үшін сауда көлемі қандай?
DANGNN үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 52.94K USD.
Биыл DANGNN өседі ме?
DANGNN биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін DANGNN баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:04:38 (UTC+8)

DANGNN DAYA COIN (DANGNN) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Соңғы жаңалықтар

Неліктен көптеген адамдар әлі де қайтқан кезде ақша жоғалтады?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Желілерінің өсуі: 2025 жылы Bitcoin-ның болашағын қайта құру технологиясын түсіну

October 6, 2025

2025 жылы альткойндар: TOTAL3 жаңа максимумға жеткенде, бірақ сіздің портфеліңіз қозғалып жатқан жоқ

October 5, 2025
Көбірек көру

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

DANGNN-ден USD-ге калькуляторы

Сома

DANGNN
DANGNN
USD
USD

1 DANGNN = 0.00003694 USD

DANGNN-мен саудалаңыз

DANGNN/USDT
$0.00003698
$0.00003698$0.00003698
+0.05%

Бүгін MEXC-ке қосылыңыз

-- Спот мейкер комиссиясы, --Спот тейкер комиссиясы
-- Фьючерс мейкер комиссиясы, --фьючерстік тейкер комиссиясы

