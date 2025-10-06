БиржаDEX+
Cycle Network ағымдағы бағасы: 0.02466 USD. Нақты уақыттағы CYC-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. CYC баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

Cycle Network Логотип

Cycle Network бағасы(CYC)

1 CYC-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.02465
-2.18%1D
USD
Cycle Network (CYC) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:04:01 (UTC+8)

Cycle Network (CYC) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.02454
24 сағаттық төмен
$ 0.02581
24 сағаттық жоғары

$ 0.02454
$ 0.02581
$ 0.1190066848445152
$ 0.025089923133806785
-0.29%

-2.18%

-8.30%

-8.30%

Cycle Network (CYC) нақты уақыттағы баға $ 0.02466. Соңғы 24 сағат ішінде CYC мен $ 0.02454 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.02581 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. CYC үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.1190066848445152, ал ең төменгісі — $ 0.025089923133806785.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, CYC соңғы бір сағатта -0.29% өзгерді, 24 сағат ішінде -2.18%, ал соңғы 7 күнде -8.30% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Cycle Network (CYC) Нарықтық ақпарат

No.1546

$ 3.79M
$ 36.69K
$ 24.66M
153.70M
1,000,000,000
1,000,000,000
15.37%

BSC

Cycle Network нарықтық капитализациясы $ 3.79M, тәуліктік сауда көлемі $ 36.69K. CYC айналымдағы мөлшері 153.70M, жалпы мөлшері 1000000000. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 24.66M.

Cycle Network (CYC) Баға тарихы USD

Cycle Network Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.0005493-2.18%
30 күн$ -0.0225-47.71%
60 күн$ -0.05271-68.13%
90 күн$ -0.03131-55.95%
Бүгінгі Cycle Network бағасының өзгеруі

Бүгін CYC өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ -0.0005493 (-2.18%) өзгерісін тіркеді.

Cycle Network 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ -0.0225 (-47.71%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

Cycle Network 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда CYC $ -0.05271 (-68.13%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

Cycle Network 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ -0.03131 (-55.95%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

Cycle Network (CYC) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

Cycle Network Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

Cycle Network (CYC) деген не

Cycle Network is building a universal all-chain settlement layer and a bridgeless liquidity network for the entire blockchain ecosystem. It is incubated by YZi Labs and invested by Vertex Ventures (Lead investor, SubFund of Temasek Holdings).

Cycle Network MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен Cycle Network инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін CYC стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін Cycle Network біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің Cycle Network сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

Cycle Network Баға болжамы (USD)

Cycle Network (CYC) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Cycle Network (CYC) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Cycle Network.

Қазір Cycle Network баға болжамын тексеріңіз!

Cycle Network (CYC) токеномикасы

Cycle Network (CYC) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. CYC токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады Cycle Network (CYC)

Cycle Network қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы Cycle Network оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

CYC - жергілікті валюталарға

1 Cycle Network(CYC)-ден VND-ге
648.9279
1 Cycle Network(CYC)-ден AUD-ге
A$0.0377298
1 Cycle Network(CYC)-ден GBP-ге
0.0187416
1 Cycle Network(CYC)-ден EUR-ге
0.0212076
1 Cycle Network(CYC)-ден USD-ге
$0.02466
1 Cycle Network(CYC)-ден MYR-ге
RM0.1033254
1 Cycle Network(CYC)-ден TRY-ге
1.0367064
1 Cycle Network(CYC)-ден JPY-ге
¥3.79764
1 Cycle Network(CYC)-ден ARS-ге
ARS$35.6872122
1 Cycle Network(CYC)-ден RUB-ге
1.991295
1 Cycle Network(CYC)-ден INR-ге
2.1883284
1 Cycle Network(CYC)-ден IDR-ге
Rp410.9998356
1 Cycle Network(CYC)-ден PHP-ге
1.4495148
1 Cycle Network(CYC)-ден EGP-ге
￡E.1.165185
1 Cycle Network(CYC)-ден BRL-ге
R$0.131931
1 Cycle Network(CYC)-ден CAD-ге
C$0.034524
1 Cycle Network(CYC)-ден BDT-ге
3.0095064
1 Cycle Network(CYC)-ден NGN-ге
35.6356728
1 Cycle Network(CYC)-ден COP-ге
$95.21226
1 Cycle Network(CYC)-ден ZAR-ге
R.0.4276044
1 Cycle Network(CYC)-ден UAH-ге
1.0367064
1 Cycle Network(CYC)-ден TZS-ге
T.Sh.60.58962
1 Cycle Network(CYC)-ден VES-ге
Bs5.44986
1 Cycle Network(CYC)-ден CLP-ге
$23.1804
1 Cycle Network(CYC)-ден PKR-ге
Rs6.9718752
1 Cycle Network(CYC)-ден KZT-ге
12.9516786
1 Cycle Network(CYC)-ден THB-ге
฿0.8004636
1 Cycle Network(CYC)-ден TWD-ге
NT$0.761994
1 Cycle Network(CYC)-ден AED-ге
د.إ0.0905022
1 Cycle Network(CYC)-ден CHF-ге
Fr0.019728
1 Cycle Network(CYC)-ден HKD-ге
HK$0.1916082
1 Cycle Network(CYC)-ден AMD-ге
֏9.433683
1 Cycle Network(CYC)-ден MAD-ге
.د.م0.2295846
1 Cycle Network(CYC)-ден MXN-ге
$0.45621
1 Cycle Network(CYC)-ден SAR-ге
ريال0.092475
1 Cycle Network(CYC)-ден ETB-ге
Br3.7636092
1 Cycle Network(CYC)-ден KES-ге
KSh3.1845924
1 Cycle Network(CYC)-ден JOD-ге
د.أ0.01748394
1 Cycle Network(CYC)-ден PLN-ге
0.0909954
1 Cycle Network(CYC)-ден RON-ге
лв0.1087506
1 Cycle Network(CYC)-ден SEK-ге
kr0.2340234
1 Cycle Network(CYC)-ден BGN-ге
лв0.0416754
1 Cycle Network(CYC)-ден HUF-ге
Ft8.3000628
1 Cycle Network(CYC)-ден CZK-ге
0.5208192
1 Cycle Network(CYC)-ден KWD-ге
د.ك0.00757062
1 Cycle Network(CYC)-ден ILS-ге
0.080145
1 Cycle Network(CYC)-ден BOB-ге
Bs0.1708938
1 Cycle Network(CYC)-ден AZN-ге
0.041922
1 Cycle Network(CYC)-ден TJS-ге
SM0.2273652
1 Cycle Network(CYC)-ден GEL-ге
0.0668286
1 Cycle Network(CYC)-ден AOA-ге
Kz22.4793162
1 Cycle Network(CYC)-ден BHD-ге
.د.ب0.00927216
1 Cycle Network(CYC)-ден BMD-ге
$0.02466
1 Cycle Network(CYC)-ден DKK-ге
kr0.1597968
1 Cycle Network(CYC)-ден HNL-ге
L0.6483114
1 Cycle Network(CYC)-ден MUR-ге
1.1328804
1 Cycle Network(CYC)-ден NAD-ге
$0.426618
1 Cycle Network(CYC)-ден NOK-ге
kr0.2500524
1 Cycle Network(CYC)-ден NZD-ге
$0.043155
1 Cycle Network(CYC)-ден PAB-ге
B/.0.02466
1 Cycle Network(CYC)-ден PGK-ге
K0.1038186
1 Cycle Network(CYC)-ден QAR-ге
ر.ق0.090009
1 Cycle Network(CYC)-ден RSD-ге
дин.2.5111278
1 Cycle Network(CYC)-ден UZS-ге
soʻm293.5713816
1 Cycle Network(CYC)-ден ALL-ге
L2.07144
1 Cycle Network(CYC)-ден ANG-ге
ƒ0.0441414
1 Cycle Network(CYC)-ден AWG-ге
ƒ0.0441414
1 Cycle Network(CYC)-ден BBD-ге
$0.04932
1 Cycle Network(CYC)-ден BAM-ге
KM0.0416754
1 Cycle Network(CYC)-ден BIF-ге
Fr72.72234
1 Cycle Network(CYC)-ден BND-ге
$0.032058
1 Cycle Network(CYC)-ден BSD-ге
$0.02466
1 Cycle Network(CYC)-ден JMD-ге
$3.9574368
1 Cycle Network(CYC)-ден KHR-ге
99.0360396
1 Cycle Network(CYC)-ден KMF-ге
Fr10.50516
1 Cycle Network(CYC)-ден LAK-ге
536.0869458
1 Cycle Network(CYC)-ден LKR-ге
රු7.5067506
1 Cycle Network(CYC)-ден MDL-ге
L0.4172472
1 Cycle Network(CYC)-ден MGA-ге
Ar111.08097
1 Cycle Network(CYC)-ден MOP-ге
P0.19728
1 Cycle Network(CYC)-ден MVR-ге
0.377298
1 Cycle Network(CYC)-ден MWK-ге
MK42.738246
1 Cycle Network(CYC)-ден MZN-ге
MT1.575774
1 Cycle Network(CYC)-ден NPR-ге
रु3.4997472
1 Cycle Network(CYC)-ден PYG-ге
174.88872
1 Cycle Network(CYC)-ден RWF-ге
Fr35.83098
1 Cycle Network(CYC)-ден SBD-ге
$0.2029518
1 Cycle Network(CYC)-ден SCR-ге
0.352638
1 Cycle Network(CYC)-ден SRD-ге
$0.94941
1 Cycle Network(CYC)-ден SVC-ге
$0.2155284
1 Cycle Network(CYC)-ден SZL-ге
L0.426618
1 Cycle Network(CYC)-ден TMT-ге
m0.08631
1 Cycle Network(CYC)-ден TND-ге
د.ت0.0728703
1 Cycle Network(CYC)-ден TTD-ге
$0.1669482
1 Cycle Network(CYC)-ден UGX-ге
Sh85.91544
1 Cycle Network(CYC)-ден XAF-ге
Fr14.03154
1 Cycle Network(CYC)-ден XCD-ге
$0.066582
1 Cycle Network(CYC)-ден XOF-ге
Fr14.03154
1 Cycle Network(CYC)-ден XPF-ге
Fr2.53998
1 Cycle Network(CYC)-ден BWP-ге
P0.3309372
1 Cycle Network(CYC)-ден BZD-ге
$0.0495666
1 Cycle Network(CYC)-ден CVE-ге
$2.3607018
1 Cycle Network(CYC)-ден DJF-ге
Fr4.38948
1 Cycle Network(CYC)-ден DOP-ге
$1.5878574
1 Cycle Network(CYC)-ден DZD-ге
د.ج3.2238018
1 Cycle Network(CYC)-ден FJD-ге
$0.0559782
1 Cycle Network(CYC)-ден GNF-ге
Fr214.4187
1 Cycle Network(CYC)-ден GTQ-ге
Q0.1888956
1 Cycle Network(CYC)-ден GYD-ге
$5.1578856
1 Cycle Network(CYC)-ден ISK-ге
kr3.10716

Cycle Network Ресурс

Cycle Network тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Whitepaper
Ресми Cycle Network веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: Cycle Network туралы басқа сұрақтар

Cycle Network (CYC) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі CYC бағасы — 0.02466 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
CYC-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
CYC-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.02466. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Cycle Network үшін нарықтық капитализация қандай?
CYC үшін нарықтық капитализация: $ 3.79M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
CYC үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
CYC айналымдағы ұсынысы: 153.70M USD.
CYC үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
CYC барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.1190066848445152 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) CYC бағасы қандай болды?
CYC 0.025089923133806785 USD ATL бағасына жетті.
CYC үшін сауда көлемі қандай?
CYC үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 36.69K USD.
Биыл CYC өседі ме?
CYC биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін CYC баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:04:01 (UTC+8)

Cycle Network (CYC) Маңызды салалық жаңалықтар

Соңғы жаңалықтар

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

CYC-ден USD-ге калькуляторы

Сома

CYC
CYC
USD
USD

1 CYC = 0.02466 USD

CYC-мен саудалаңыз

CYC/USDC
$0.02481
$0.02481$0.02481
-1.61%
CYC/USDT
$0.02465
$0.02465$0.02465
-2.13%

Бүгін MEXC-ке қосылыңыз

-- Спот мейкер комиссиясы, --Спот тейкер комиссиясы
-- Фьючерс мейкер комиссиясы, --фьючерстік тейкер комиссиясы

