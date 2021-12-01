Ctomorrow Platform (CTP) токеномикасы

Ctomorrow Platform (CTP) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Ctomorrow Platform (CTP) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Ctomorrow Platform (CTP) туралы ақпарат

CTomorrow's Smart Data Factory, where AI skin scanning meets personalized cosmetic solutions and earning rewards with our S2E (Scan to Earn) system a variation of M2E (Move to Earn). Join us to revolutionize skincare with AI precision and integrated $CTP rewards. Experience the future with Tomorrow's Smart Data Factory - where every scan brings you closer to your best skin.

Ресми веб-сайт:
https://ctomorrow.io
Whitepaper:
https://ctomorrow.io/wp-content/uploads/2021/12/CTomorrow-White-Paper-v1.1.0_Web_Version.pdf
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xb850CAC12Ab85d4400db61ac78DC5Fc2418b6868

Ctomorrow Platform (CTP) токеномикасы мен бағасын талдау

Ctomorrow Platform (CTP) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 3.05M
$ 3.05M$ 3.05M
Жалпы қамтуы:
$ 9.00B
$ 9.00B$ 9.00B
Айналымдағы қамту:
$ 1.63B
$ 1.63B$ 1.63B
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 16.83M
$ 16.83M$ 16.83M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.0117
$ 0.0117$ 0.0117
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.000632357997106018
$ 0.000632357997106018$ 0.000632357997106018
Қазіргі баға:
$ 0.00187
$ 0.00187$ 0.00187

Ctomorrow Platform (CTP) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Ctomorrow Platform (CTP) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын CTP токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша CTP токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз CTP токеномикасын түсінген болсаңыз, CTP токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай CTP сатып алуға болады

Портфеліңізге Ctomorrow Platform (CTP) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы CTP сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

Ctomorrow Platform (CTP) бағасының тарихы

CTP бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

CTP бағасының болжамы

CTP қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің CTP бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.

Спот және фьючерс нарықтарында 4000-нан астам сауда жұбы бар
CEX-тер арасында ең жылдам токен листингі
Саладағы №1 өтімділік
Тәулік бойы тұтынушыларға қызмет көрсететін ең төменгі комиссиялар
Пайдаланушы қаражаты үшін 100% + токендер резервінің ашықтығы
Кіру кедергілер өте төмен: бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз
mc_how_why_title
Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.