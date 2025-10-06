БиржаDEX+
Cisco Systems ағымдағы бағасы: 74.58 USD. Нақты уақыттағы CSCOON-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. CSCOON баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

CSCOON туралы толығырақ

CSCOON Баға туралы ақпарат

CSCOON деген не

CSCOON Ресми веб-сайт

CSCOON Токеномикасы

CSCOON Баға болжамы

CSCOON Тарих

CSCOON Сатып алу нұсқаулығы

CSCOON фиатқа айырбастау

CSCOON Спот

Алдын ала нарық

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Cisco Systems Логотип

Cisco Systems бағасы(CSCOON)

1 CSCOON-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$74.68
$74.68$74.68
-0.77%1D
USD
Cisco Systems (CSCOON) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:03:27 (UTC+8)

Cisco Systems (CSCOON) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 73.84
$ 73.84$ 73.84
24 сағаттық төмен
$ 75.46
$ 75.46$ 75.46
24 сағаттық жоғары

$ 73.84
$ 73.84$ 73.84

$ 75.46
$ 75.46$ 75.46

$ 74.5422960514008
$ 74.5422960514008$ 74.5422960514008

$ 66.14352617950215
$ 66.14352617950215$ 66.14352617950215

-0.47%

-0.77%

+4.77%

+4.77%

Cisco Systems (CSCOON) нақты уақыттағы баға $ 74.58. Соңғы 24 сағат ішінде CSCOON мен $ 73.84 аралығында сауда жасалып, ал $ 75.46 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. CSCOON үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 74.5422960514008, ал ең төменгісі — $ 66.14352617950215.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, CSCOON соңғы бір сағатта -0.47% өзгерді, 24 сағат ішінде -0.77%, ал соңғы 7 күнде +4.77% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Cisco Systems (CSCOON) Нарықтық ақпарат

No.1872

$ 1.85M
$ 1.85M$ 1.85M

$ 55.80K
$ 55.80K$ 55.80K

$ 1.85M
$ 1.85M$ 1.85M

24.79K
24.79K 24.79K

24,788.38803392
24,788.38803392 24,788.38803392

ETH

Cisco Systems нарықтық капитализациясы $ 1.85M, тәуліктік сауда көлемі $ 55.80K. CSCOON айналымдағы мөлшері 24.79K, жалпы мөлшері 24788.38803392. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 1.85M.

Cisco Systems (CSCOON) Баға тарихы USD

Cisco Systems Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.5795-0.77%
30 күн$ +6.32+9.25%
60 күн$ +34.58+86.45%
90 күн$ +34.58+86.45%
Бүгінгі Cisco Systems бағасының өзгеруі

Бүгін CSCOON өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ -0.5795 (-0.77%) өзгерісін тіркеді.

Cisco Systems 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ +6.32 (+9.25%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

Cisco Systems 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда CSCOON $ +34.58 (+86.45%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

Cisco Systems 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ +34.58 (+86.45%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

Cisco Systems (CSCOON) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

Cisco Systems Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

Cisco Systems (CSCOON) деген не

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Cisco Systems MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен Cisco Systems инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін CSCOON стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін Cisco Systems біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің Cisco Systems сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

Cisco Systems Баға болжамы (USD)

Cisco Systems (CSCOON) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Cisco Systems (CSCOON) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Cisco Systems.

Қазір Cisco Systems баға болжамын тексеріңіз!

Cisco Systems (CSCOON) токеномикасы

Cisco Systems (CSCOON) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. CSCOON токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады Cisco Systems (CSCOON)

Cisco Systems қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы Cisco Systems оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

CSCOON - жергілікті валюталарға

1 Cisco Systems(CSCOON)-ден VND-ге
1,962,572.7
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден AUD-ге
A$114.1074
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден GBP-ге
56.6808
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден EUR-ге
64.1388
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден USD-ге
$74.58
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден MYR-ге
RM312.4902
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден TRY-ге
3,135.3432
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден JPY-ге
¥11,485.32
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден ARS-ге
ARS$107,929.9386
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден RUB-ге
6,022.335
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден INR-ге
6,618.2292
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден IDR-ге
Rp1,242,999.5028
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден PHP-ге
4,383.8124
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден EGP-ге
￡E.3,523.905
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден BRL-ге
R$399.003
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден CAD-ге
C$104.412
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден BDT-ге
9,101.7432
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден NGN-ге
107,774.0664
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден COP-ге
$287,953.38
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден ZAR-ге
R.1,293.2172
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден UAH-ге
3,135.3432
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден TZS-ге
T.Sh.183,243.06
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден VES-ге
Bs16,482.18
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден CLP-ге
$70,105.2
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден PKR-ге
Rs21,085.2576
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден KZT-ге
39,170.1618
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден THB-ге
฿2,420.8668
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден TWD-ге
NT$2,304.522
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден AED-ге
د.إ273.7086
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден CHF-ге
Fr59.664
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден HKD-ге
HK$579.4866
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден AMD-ге
֏28,530.579
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден MAD-ге
.د.م694.3398
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден MXN-ге
$1,379.73
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден SAR-ге
ريال279.675
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден ETB-ге
Br11,382.3996
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден KES-ге
KSh9,631.2612
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден JOD-ге
د.أ52.87722
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден PLN-ге
275.2002
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден RON-ге
лв328.8978
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден SEK-ге
kr707.7642
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден BGN-ге
лв126.0402
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден HUF-ге
Ft25,102.1364
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден CZK-ге
1,575.1296
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден KWD-ге
د.ك22.89606
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден ILS-ге
242.385
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден BOB-ге
Bs516.8394
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден AZN-ге
126.786
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден TJS-ге
SM687.6276
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден GEL-ге
202.1118
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден AOA-ге
Kz67,984.8906
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден BHD-ге
.د.ب28.04208
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден BMD-ге
$74.58
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден DKK-ге
kr483.2784
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден HNL-ге
L1,960.7082
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден MUR-ге
3,426.2052
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден NAD-ге
$1,290.234
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден NOK-ге
kr756.2412
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден NZD-ге
$130.515
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден PAB-ге
B/.74.58
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден PGK-ге
K313.9818
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден QAR-ге
ر.ق272.217
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден RSD-ге
дин.7,594.4814
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден UZS-ге
soʻm887,857.0008
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден ALL-ге
L6,264.72
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден ANG-ге
ƒ133.4982
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден AWG-ге
ƒ133.4982
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден BBD-ге
$149.16
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден BAM-ге
KM126.0402
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден BIF-ге
Fr219,936.42
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден BND-ге
$96.954
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден BSD-ге
$74.58
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден JMD-ге
$11,968.5984
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден KHR-ге
299,517.7548
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден KMF-ге
Fr31,771.08
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден LAK-ге
1,621,304.3154
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден LKR-ге
රු22,702.8978
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден MDL-ге
L1,261.8936
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден MGA-ге
Ar335,945.61
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден MOP-ге
P596.64
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден MVR-ге
1,141.074
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден MWK-ге
MK129,254.598
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден MZN-ге
MT4,765.662
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден NPR-ге
रु10,584.3936
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден PYG-ге
528,921.36
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден RWF-ге
Fr108,364.74
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден SBD-ге
$613.7934
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден SCR-ге
1,066.494
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден SRD-ге
$2,871.33
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден SVC-ге
$651.8292
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден SZL-ге
L1,290.234
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден TMT-ге
m261.03
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден TND-ге
د.ت220.3839
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден TTD-ге
$504.9066
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден UGX-ге
Sh259,836.72
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден XAF-ге
Fr42,436.02
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден XCD-ге
$201.366
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден XOF-ге
Fr42,436.02
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден XPF-ге
Fr7,681.74
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден BWP-ге
P1,000.8636
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден BZD-ге
$149.9058
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден CVE-ге
$7,139.5434
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден DJF-ге
Fr13,275.24
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден DOP-ге
$4,802.2062
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден DZD-ге
د.ج9,749.8434
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден FJD-ге
$169.2966
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден GNF-ге
Fr648,473.1
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден GTQ-ге
Q571.2828
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден GYD-ге
$15,599.1528
1 Cisco Systems(CSCOON)-ден ISK-ге
kr9,397.08

Cisco Systems Ресурс

Cisco Systems тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Ресми Cisco Systems веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: Cisco Systems туралы басқа сұрақтар

Cisco Systems (CSCOON) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі CSCOON бағасы — 74.58 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
CSCOON-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
CSCOON-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 74.58. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Cisco Systems үшін нарықтық капитализация қандай?
CSCOON үшін нарықтық капитализация: $ 1.85M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
CSCOON үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
CSCOON айналымдағы ұсынысы: 24.79K USD.
CSCOON үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
CSCOON барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 74.5422960514008 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) CSCOON бағасы қандай болды?
CSCOON 66.14352617950215 USD ATL бағасына жетті.
CSCOON үшін сауда көлемі қандай?
CSCOON үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 55.80K USD.
Биыл CSCOON өседі ме?
CSCOON биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін CSCOON баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:03:27 (UTC+8)

Cisco Systems (CSCOON) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Соңғы жаңалықтар

Неліктен көптеген адамдар әлі де қайтқан кезде ақша жоғалтады?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Желілерінің өсуі: 2025 жылы Bitcoin-ның болашағын қайта құру технологиясын түсіну

October 6, 2025

2025 жылы альткойндар: TOTAL3 жаңа максимумға жеткенде, бірақ сіздің портфеліңіз қозғалып жатқан жоқ

October 5, 2025
Көбірек көру

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

