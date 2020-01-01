Cratos (CRTS) токеномикасы

Cratos (CRTS) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Cratos (CRTS) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Cratos (CRTS) туралы ақпарат

CRATOS is a V2E (Vote to Earn) token used within the CRATOS app, a real-time voting platform that has secured a total number of 350,000 downloads and over 150,000 users by far. Users can earn tokens as a reward by their activities on the app. The vote result will be displayed immediately with the geographic data and being recorded into the blockchain.

Ресми веб-сайт:
https://www.cratostoken.com
Whitepaper:
https://docs.google.com/presentation/d/1I9InoR32EY3k1O80I-2QToHxbVTWIqKmkuxcqufr0T4/edit?usp=sharing
Block Explorer:
https://etherscan.io/address/0x678e840c640f619e17848045d23072844224dd37

Cratos (CRTS) токеномикасы мен бағасын талдау

Cratos (CRTS) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 9.41M
Жалпы қамтуы:
$ 100.00B
Айналымдағы қамту:
$ 49.30B
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 19.09M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.014103
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.000119408888085042
Қазіргі баға:
$ 0.0001909
Cratos (CRTS) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Cratos (CRTS) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын CRTS токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша CRTS токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз CRTS токеномикасын түсінген болсаңыз, CRTS токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай CRTS сатып алуға болады

Портфеліңізге Cratos (CRTS) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы CRTS сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

Cratos (CRTS) бағасының тарихы

CRTS бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

CRTS бағасының болжамы

CRTS қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің CRTS бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.