Cronos (CRO) токеномикасы

Cronos (CRO) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Cronos (CRO) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Cronos (CRO) туралы ақпарат

Crypto.com was founded in 2016 with the goal of accelerating the world’s transition to cryptocurrency. Key products include: the Crypto.com Wallet & Card App, a place to buy, sell, and pay with crypto, the MCO Visa Card, a metal card with no annual fees, and the Crypto.com Chain, which reportedly enables users to pay and be paid in crypto, anywhere, for free. Crypto.com is headquartered in Hong Kong with a team size of 120+. For more information, please visit: www.crypto.com

Ресми веб-сайт:
https://cronos.org/
Whitepaper:
https://whitepaper.cronos.org/
Block Explorer:
https://solscan.io/token/DvjMYMVeXgKxaixGKpzQThLoG98nc7HSU7eanzsdCboA

Cronos (CRO) токеномикасы мен бағасын талдау

Cronos (CRO) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 8.76B
$ 8.76B$ 8.76B
Жалпы қамтуы:
$ 97.98B
$ 97.98B$ 97.98B
Айналымдағы қамту:
$ 33.61B
$ 33.61B$ 33.61B
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 26.07B
$ 26.07B$ 26.07B
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.97455
$ 0.97455$ 0.97455
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.0114866815226
$ 0.0114866815226$ 0.0114866815226
Қазіргі баға:
$ 0.26065
$ 0.26065$ 0.26065

Cronos (CRO) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Cronos (CRO) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын CRO токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша CRO токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз CRO токеномикасын түсінген болсаңыз, CRO токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай CRO сатып алуға болады

Портфеліңізге Cronos (CRO) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы CRO сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

Cronos (CRO) бағасының тарихы

CRO бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

CRO бағасының болжамы

CRO қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің CRO бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.

Спот және фьючерс нарықтарында 4000-нан астам сауда жұбы бар
CEX-тер арасында ең жылдам токен листингі
Саладағы №1 өтімділік
Тәулік бойы тұтынушыларға қызмет көрсететін ең төменгі комиссиялар
Пайдаланушы қаражаты үшін 100% + токендер резервінің ашықтығы
Кіру кедергілер өте төмен: бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз
mc_how_why_title
Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.