Credia Layer ағымдағы бағасы: 0.05205 USD. Нақты уақыттағы CRED-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. CRED баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

Credia Layer Логотип

Credia Layer бағасы(CRED)

$0.05202
-5.79%1D
USD
Credia Layer (CRED) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:02:29 (UTC+8)

Credia Layer (CRED) Баға ақпараты (USD)

$ 0.04206
24 сағаттық төмен
24 сағаттық жоғары

Credia Layer (CRED) нақты уақыттағы баға $ 0.05205. Соңғы 24 сағат ішінде CRED мен $ 0.04206 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.06102 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. CRED үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.1034983633742532, ал ең төменгісі — $ 0.020007636566907613.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, CRED соңғы бір сағатта +2.42% өзгерді, 24 сағат ішінде -5.79%, ал соңғы 7 күнде +160.25% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Credia Layer (CRED) Нарықтық ақпарат

$ 0.00
Credia Layer нарықтық капитализациясы $ 0.00, тәуліктік сауда көлемі $ 113.17K. CRED айналымдағы мөлшері 0.00, жалпы мөлшері 1000000000. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 52.05M.

Credia Layer (CRED) Баға тарихы USD

Credia Layer Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.0031971-5.79%
30 күн$ +0.03205+160.25%
60 күн$ +0.03205+160.25%
90 күн$ +0.03205+160.25%
Бүгінгі Credia Layer бағасының өзгеруі

Бүгін CRED өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ -0.0031971 (-5.79%) өзгерісін тіркеді.

Credia Layer 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ +0.03205 (+160.25%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

Credia Layer 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда CRED $ +0.03205 (+160.25%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

Credia Layer 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ +0.03205 (+160.25%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

Credia Layer (CRED) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

Credia Layer Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

Credia Layer (CRED) деген не

Credia Layer is an AI-powered market intelligence layer for traders, turning on-chain, social, and market data into actionable trading signals. It helps users track capital flows, analyze sentiment, and identify emerging narratives through real-time rankings, AI heatmaps, and strategy insights.

Credia Layer MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен Credia Layer инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін CRED стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін Credia Layer біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің Credia Layer сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

Credia Layer Баға болжамы (USD)

Credia Layer (CRED) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Credia Layer (CRED) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Credia Layer.

Қазір Credia Layer баға болжамын тексеріңіз!

Credia Layer (CRED) токеномикасы

Credia Layer (CRED) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. CRED токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады Credia Layer (CRED)

Credia Layer қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы Credia Layer оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

Credia Layer Ресурс

Credia Layer тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Whitepaper
Ресми Credia Layer веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: Credia Layer туралы басқа сұрақтар

Credia Layer (CRED) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі CRED бағасы — 0.05205 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
CRED-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
CRED-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.05205. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Credia Layer үшін нарықтық капитализация қандай?
CRED үшін нарықтық капитализация: $ 0.00 USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
CRED үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
CRED айналымдағы ұсынысы: 0.00 USD.
CRED үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
CRED барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.1034983633742532 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) CRED бағасы қандай болды?
CRED 0.020007636566907613 USD ATL бағасына жетті.
CRED үшін сауда көлемі қандай?
CRED үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 113.17K USD.
Биыл CRED өседі ме?
CRED биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін CRED баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:02:29 (UTC+8)

Credia Layer (CRED) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Соңғы жаңалықтар

Неліктен көптеген адамдар әлі де қайтқан кезде ақша жоғалтады?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Желілерінің өсуі: 2025 жылы Bitcoin-ның болашағын қайта құру технологиясын түсіну

October 6, 2025

2025 жылы альткойндар: TOTAL3 жаңа максимумға жеткенде, бірақ сіздің портфеліңіз қозғалып жатқан жоқ

October 5, 2025
Көбірек көру

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

