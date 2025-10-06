БиржаDEX+
Circle xStock ағымдағы бағасы: 122.9 USD. Нақты уақыттағы CRCLX-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. CRCLX баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

CRCLX туралы толығырақ

CRCLX Баға туралы ақпарат

CRCLX деген не

CRCLX Ресми веб-сайт

CRCLX Токеномикасы

CRCLX Баға болжамы

CRCLX Тарих

CRCLX Сатып алу нұсқаулығы

CRCLX фиатқа айырбастау

CRCLX Спот

Circle xStock Логотип

Circle xStock бағасы(CRCLX)

1 CRCLX-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$122.9
$122.9$122.9
-4.02%1D
USD
Circle xStock (CRCLX) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:02:15 (UTC+8)

Circle xStock (CRCLX) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 121.53
$ 121.53$ 121.53
24 сағаттық төмен
$ 128.95
$ 128.95$ 128.95
24 сағаттық жоғары

$ 121.53
$ 121.53$ 121.53

$ 128.95
$ 128.95$ 128.95

$ 258.3037707311062
$ 258.3037707311062$ 258.3037707311062

$ 108.7001141157051
$ 108.7001141157051$ 108.7001141157051

-3.26%

-4.02%

-12.20%

-12.20%

Circle xStock (CRCLX) нақты уақыттағы баға $ 122.9. Соңғы 24 сағат ішінде CRCLX мен $ 121.53 аралығында сауда жасалып, ал $ 128.95 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. CRCLX үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 258.3037707311062, ал ең төменгісі — $ 108.7001141157051.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, CRCLX соңғы бір сағатта -3.26% өзгерді, 24 сағат ішінде -4.02%, ал соңғы 7 күнде -12.20% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Circle xStock (CRCLX) Нарықтық ақпарат

No.1133

$ 9.78M
$ 9.78M$ 9.78M

$ 116.42K
$ 116.42K$ 116.42K

$ 9.78M
$ 9.78M$ 9.78M

79.60K
79.60K 79.60K

79,598.43328706
79,598.43328706 79,598.43328706

SOL

Circle xStock нарықтық капитализациясы $ 9.78M, тәуліктік сауда көлемі $ 116.42K. CRCLX айналымдағы мөлшері 79.60K, жалпы мөлшері 79598.43328706. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 9.78M.

Circle xStock (CRCLX) Баға тарихы USD

Circle xStock Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -5.1475-4.02%
30 күн$ -24.1-16.40%
60 күн$ +6.33+5.43%
90 күн$ -36.92-23.11%
Бүгінгі Circle xStock бағасының өзгеруі

Бүгін CRCLX өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ -5.1475 (-4.02%) өзгерісін тіркеді.

Circle xStock 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ -24.1 (-16.40%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

Circle xStock 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда CRCLX $ +6.33 (+5.43%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

Circle xStock 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ -36.92 (-23.11%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

Circle xStock (CRCLX) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

Circle xStock Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

Circle xStock (CRCLX) деген не

Circle xStock (CRCLx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. CRCLx tracks the price of Circle Internet Group (the underlying). CRCLx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Circle Internet Group, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Circle xStock MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен Circle xStock инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін CRCLX стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін Circle xStock біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің Circle xStock сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

Circle xStock Баға болжамы (USD)

Circle xStock (CRCLX) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Circle xStock (CRCLX) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Circle xStock.

Қазір Circle xStock баға болжамын тексеріңіз!

Circle xStock (CRCLX) токеномикасы

Circle xStock (CRCLX) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. CRCLX токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады Circle xStock (CRCLX)

Circle xStock қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы Circle xStock оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

CRCLX - жергілікті валюталарға

Circle xStock Ресурс

Circle xStock тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Ресми Circle xStock веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: Circle xStock туралы басқа сұрақтар

Circle xStock (CRCLX) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі CRCLX бағасы — 122.9 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
CRCLX-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
CRCLX-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 122.9. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Circle xStock үшін нарықтық капитализация қандай?
CRCLX үшін нарықтық капитализация: $ 9.78M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
CRCLX үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
CRCLX айналымдағы ұсынысы: 79.60K USD.
CRCLX үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
CRCLX барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 258.3037707311062 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) CRCLX бағасы қандай болды?
CRCLX 108.7001141157051 USD ATL бағасына жетті.
CRCLX үшін сауда көлемі қандай?
CRCLX үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 116.42K USD.
Биыл CRCLX өседі ме?
CRCLX биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін CRCLX баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:02:15 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

