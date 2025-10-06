БиржаDEX+
Circle Internet ағымдағы бағасы: 122.15 USD. Нақты уақыттағы CRCLON-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. CRCLON баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

CRCLON туралы толығырақ

CRCLON Баға туралы ақпарат

CRCLON деген не

CRCLON Ресми веб-сайт

CRCLON Токеномикасы

CRCLON Баға болжамы

CRCLON Тарих

CRCLON Сатып алу нұсқаулығы

CRCLON фиатқа айырбастау

CRCLON Спот

Алдын ала нарық

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Circle Internet Логотип

Circle Internet бағасы(CRCLON)

1 CRCLON-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$122.15
$122.15
-2.89%1D
USD
Circle Internet (CRCLON) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:02:01 (UTC+8)

Circle Internet (CRCLON) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 121.24
$ 121.24
24 сағаттық төмен
$ 128.71
$ 128.71
24 сағаттық жоғары

$ 121.24
$ 121.24

$ 128.71
$ 128.71

$ 157.6281918017911
$ 157.6281918017911

$ 108.2495922443734
$ 108.2495922443734

-3.42%

-2.88%

-12.34%

-12.34%

Circle Internet (CRCLON) нақты уақыттағы баға $ 122.15. Соңғы 24 сағат ішінде CRCLON мен $ 121.24 аралығында сауда жасалып, ал $ 128.71 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. CRCLON үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 157.6281918017911, ал ең төменгісі — $ 108.2495922443734.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, CRCLON соңғы бір сағатта -3.42% өзгерді, 24 сағат ішінде -2.88%, ал соңғы 7 күнде -12.34% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Circle Internet (CRCLON) Нарықтық ақпарат

No.1851

$ 1.85M
$ 1.85M

$ 59.09K
$ 59.09K

$ 1.85M
$ 1.85M

15.16K
15.16K

15,160.10125549
15,160.10125549

ETH

Circle Internet нарықтық капитализациясы $ 1.85M, тәуліктік сауда көлемі $ 59.09K. CRCLON айналымдағы мөлшері 15.16K, жалпы мөлшері 15160.10125549. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 1.85M.

Circle Internet (CRCLON) Баға тарихы USD

Circle Internet Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -3.6352-2.88%
30 күн$ -22.74-15.70%
60 күн$ +6.27+5.41%
90 күн$ +42.15+52.68%
Бүгінгі Circle Internet бағасының өзгеруі

Бүгін CRCLON өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ -3.6352 (-2.88%) өзгерісін тіркеді.

Circle Internet 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ -22.74 (-15.70%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

Circle Internet 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда CRCLON $ +6.27 (+5.41%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

Circle Internet 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ +42.15 (+52.68%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

Circle Internet (CRCLON) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

Circle Internet Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

Circle Internet (CRCLON) деген не

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Circle Internet MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен Circle Internet инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін CRCLON стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін Circle Internet біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің Circle Internet сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

Circle Internet Баға болжамы (USD)

Circle Internet (CRCLON) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Circle Internet (CRCLON) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Circle Internet.

Қазір Circle Internet баға болжамын тексеріңіз!

Circle Internet (CRCLON) токеномикасы

Circle Internet (CRCLON) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. CRCLON токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады Circle Internet (CRCLON)

Circle Internet қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы Circle Internet оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

CRCLON - жергілікті валюталарға

Circle Internet Ресурс

Circle Internet тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Ресми Circle Internet веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: Circle Internet туралы басқа сұрақтар

Circle Internet (CRCLON) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі CRCLON бағасы — 122.15 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
CRCLON-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
CRCLON-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 122.15. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Circle Internet үшін нарықтық капитализация қандай?
CRCLON үшін нарықтық капитализация: $ 1.85M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
CRCLON үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
CRCLON айналымдағы ұсынысы: 15.16K USD.
CRCLON үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
CRCLON барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 157.6281918017911 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) CRCLON бағасы қандай болды?
CRCLON 108.2495922443734 USD ATL бағасына жетті.
CRCLON үшін сауда көлемі қандай?
CRCLON үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 59.09K USD.
Биыл CRCLON өседі ме?
CRCLON биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін CRCLON баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:02:01 (UTC+8)

Circle Internet (CRCLON) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

CRCLON-ден USD-ге калькуляторы

Сома

CRCLON
CRCLON
USD
USD

1 CRCLON = 122.15 USD

CRCLON-мен саудалаңыз

CRCLON/USDT
$122.15
$122.15
-2.86%

Бүгін MEXC-ке қосылыңыз

-- Спот мейкер комиссиясы, --Спот тейкер комиссиясы
-- Фьючерс мейкер комиссиясы, --фьючерстік тейкер комиссиясы

$107,904.40

$3,724.51

$175.99

$0.9905

$1.0000

$107,904.40

$3,724.51

$175.99

$2.4176

$0.9905

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.0821

$0.4001

$0.06038

$0.129052

$0.000000000899

$1.344

$0.000001896

