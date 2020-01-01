Cryptify AI (CRAI) токеномикасы

Cryptify AI (CRAI) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Cryptify AI (CRAI) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Cryptify AI (CRAI) туралы ақпарат

Cryptify AI uses AI and Big Data to optimize influencer marketing, linking campaigns to real results and helping businesses maximize ROI.

Ресми веб-сайт:
https://cryptify.ai/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xddbcdd8637d5cedd15eeee398108fca05a71b32b

Cryptify AI (CRAI) токеномикасы мен бағасын талдау

Cryptify AI (CRAI) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 3.41M
$ 3.41M$ 3.41M
Жалпы қамтуы:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Айналымдағы қамту:
$ 965.00M
$ 965.00M$ 965.00M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 3.54M
$ 3.54M$ 3.54M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.01445
$ 0.01445$ 0.01445
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.002646092505672296
$ 0.002646092505672296$ 0.002646092505672296
Қазіргі баға:
$ 0.003535
$ 0.003535$ 0.003535

Cryptify AI (CRAI) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Cryptify AI (CRAI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын CRAI токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша CRAI токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз CRAI токеномикасын түсінген болсаңыз, CRAI токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай CRAI сатып алуға болады

Портфеліңізге Cryptify AI (CRAI) қосқыңыз келе ме?

Cryptify AI (CRAI) бағасының тарихы

CRAI бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

CRAI бағасының болжамы

CRAI қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің CRAI бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.