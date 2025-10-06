БиржаDEX+
Cointel ағымдағы бағасы: 0.02435 USD. Нақты уақыттағы COLS-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. COLS баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

COLS туралы толығырақ

COLS Баға туралы ақпарат

COLS деген не

COLS Ресми веб-сайт

COLS Токеномикасы

COLS Баға болжамы

COLS Тарих

COLS Сатып алу нұсқаулығы

COLS фиатқа айырбастау

COLS Спот

Алдын ала нарық

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Cointel Логотип

Cointel бағасы(COLS)

1 COLS-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.02434
-0.57%1D
USD
Cointel (COLS) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:01:05 (UTC+8)

Cointel (COLS) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.02353
24 сағаттық төмен
$ 0.02461
24 сағаттық жоғары

$ 0.02353
$ 0.02461
$ 0.041637001905749906
$ 0.02382642964189814
-0.29%

-0.57%

-4.36%

-4.36%

Cointel (COLS) нақты уақыттағы баға $ 0.02435. Соңғы 24 сағат ішінде COLS мен $ 0.02353 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.02461 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. COLS үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.041637001905749906, ал ең төменгісі — $ 0.02382642964189814.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, COLS соңғы бір сағатта -0.29% өзгерді, 24 сағат ішінде -0.57%, ал соңғы 7 күнде -4.36% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Cointel (COLS) Нарықтық ақпарат

No.1001

$ 13.79M
$ 658.15K
$ 243.50M
566.35M
10,000,000,000
10,000,000,000
5.66%

AVAX_CCHAIN

Cointel нарықтық капитализациясы $ 13.79M, тәуліктік сауда көлемі $ 658.15K. COLS айналымдағы мөлшері 566.35M, жалпы мөлшері 10000000000. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 243.50M.

Cointel (COLS) Баға тарихы USD

Cointel Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.0001395-0.57%
30 күн$ -0.00228-8.57%
60 күн$ +0.01135+87.30%
90 күн$ +0.01135+87.30%
Бүгінгі Cointel бағасының өзгеруі

Бүгін COLS өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ -0.0001395 (-0.57%) өзгерісін тіркеді.

Cointel 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ -0.00228 (-8.57%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

Cointel 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда COLS $ +0.01135 (+87.30%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

Cointel 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ +0.01135 (+87.30%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

Cointel (COLS) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

Cointel Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

Cointel (COLS) деген не

COINTEL is an AI-native crypto intelligence and education platform built to simplify Web3. With predictive insights, real-time news, scam detection, and gamified learning, COINTEL helps users cut through noise, stay protected, and master crypto.

Cointel MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен Cointel инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін COLS стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін Cointel біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің Cointel сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

Cointel Баға болжамы (USD)

Cointel (COLS) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Cointel (COLS) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Cointel.

Қазір Cointel баға болжамын тексеріңіз!

Cointel (COLS) токеномикасы

Cointel (COLS) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. COLS токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады Cointel (COLS)

Cointel қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы Cointel оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

COLS - жергілікті валюталарға

1 Cointel(COLS)-ден VND-ге
Cointel Ресурс

Cointel тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Ресми Cointel веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: Cointel туралы басқа сұрақтар

Cointel (COLS) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі COLS бағасы — 0.02435 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
COLS-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
COLS-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.02435. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Cointel үшін нарықтық капитализация қандай?
COLS үшін нарықтық капитализация: $ 13.79M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
COLS үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
COLS айналымдағы ұсынысы: 566.35M USD.
COLS үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
COLS барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.041637001905749906 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) COLS бағасы қандай болды?
COLS 0.02382642964189814 USD ATL бағасына жетті.
COLS үшін сауда көлемі қандай?
COLS үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 658.15K USD.
Биыл COLS өседі ме?
COLS биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін COLS баға болжамын қарап көріңіз.
Cointel (COLS) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Неліктен көптеген адамдар әлі де қайтқан кезде ақша жоғалтады?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Желілерінің өсуі: 2025 жылы Bitcoin-ның болашағын қайта құру технологиясын түсіну

October 6, 2025

2025 жылы альткойндар: TOTAL3 жаңа максимумға жеткенде, бірақ сіздің портфеліңіз қозғалып жатқан жоқ

October 5, 2025
Көбірек көру

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

