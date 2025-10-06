БиржаDEX+
Alliance Games ағымдағы бағасы: 0.00373 USD. Нақты уақыттағы COA-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. COA баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

COA туралы толығырақ

COA Баға туралы ақпарат

COA деген не

COA Whitepaper

COA Ресми веб-сайт

COA Токеномикасы

COA Баға болжамы

COA Тарих

COA Сатып алу нұсқаулығы

COA фиатқа айырбастау

COA Спот

Alliance Games Логотип

Alliance Games бағасы(COA)

1 COA-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00373
-3.86%1D
USD
Alliance Games (COA) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 22:59:59 (UTC+8)

Alliance Games (COA) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00363
24 сағаттық төмен
$ 0.00441
24 сағаттық жоғары

$ 0.00363
$ 0.00441
$ 0.03474769210606202
$ 0.003300711612594677
-4.36%

-3.86%

-33.87%

-33.87%

Alliance Games (COA) нақты уақыттағы баға $ 0.00373. Соңғы 24 сағат ішінде COA мен $ 0.00363 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00441 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. COA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.03474769210606202, ал ең төменгісі — $ 0.003300711612594677.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, COA соңғы бір сағатта -4.36% өзгерді, 24 сағат ішінде -3.86%, ал соңғы 7 күнде -33.87% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Alliance Games (COA) Нарықтық ақпарат

No.1906

$ 1.55M
$ 19.23K
$ 7.46M
414.42M
2,000,000,000
2,000,000,000
20.72%

BSC

Alliance Games нарықтық капитализациясы $ 1.55M, тәуліктік сауда көлемі $ 19.23K. COA айналымдағы мөлшері 414.42M, жалпы мөлшері 2000000000. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 7.46M.

Alliance Games (COA) Баға тарихы USD

Alliance Games Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.0001498-3.86%
30 күн$ -0.00842-69.31%
60 күн$ -0.00006-1.59%
90 күн$ -0.00463-55.39%
Бүгінгі Alliance Games бағасының өзгеруі

Бүгін COA өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ -0.0001498 (-3.86%) өзгерісін тіркеді.

Alliance Games 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ -0.00842 (-69.31%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

Alliance Games 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда COA $ -0.00006 (-1.59%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

Alliance Games 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ -0.00463 (-55.39%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

Alliance Games (COA) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

Alliance Games Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

Alliance Games (COA) деген не

Alliance Games is a decentralized network that combines AI-powered game creation, a blockchain-integrated multiplayer network, and a distributed worker node system to redefine how games are built, hosted, and monetized. The native token, $COA, powers the entire ecosystem—used by developers to access infrastructure, by node operators to earn rewards, and by users to stake, govern, and unlock premium features.

Alliance Games MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен Alliance Games инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін COA стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін Alliance Games біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің Alliance Games сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

Alliance Games Баға болжамы (USD)

Alliance Games (COA) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Alliance Games (COA) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Alliance Games.

Қазір Alliance Games баға болжамын тексеріңіз!

Alliance Games (COA) токеномикасы

Alliance Games (COA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. COA токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады Alliance Games (COA)

Alliance Games қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы Alliance Games оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

COA - жергілікті валюталарға

1 Alliance Games(COA)-ден VND-ге
Alliance Games Ресурс

Alliance Games тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Whitepaper
Ресми Alliance Games веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: Alliance Games туралы басқа сұрақтар

Alliance Games (COA) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі COA бағасы — 0.00373 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
COA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
COA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00373. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Alliance Games үшін нарықтық капитализация қандай?
COA үшін нарықтық капитализация: $ 1.55M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
COA үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
COA айналымдағы ұсынысы: 414.42M USD.
COA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
COA барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.03474769210606202 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) COA бағасы қандай болды?
COA 0.003300711612594677 USD ATL бағасына жетті.
COA үшін сауда көлемі қандай?
COA үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 19.23K USD.
Биыл COA өседі ме?
COA биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін COA баға болжамын қарап көріңіз.
Alliance Games (COA) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Соңғы жаңалықтар

Неліктен көптеген адамдар әлі де қайтқан кезде ақша жоғалтады?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Желілерінің өсуі: 2025 жылы Bitcoin-ның болашағын қайта құру технологиясын түсіну

October 6, 2025

2025 жылы альткойндар: TOTAL3 жаңа максимумға жеткенде, бірақ сіздің портфеліңіз қозғалып жатқан жоқ

October 5, 2025
Көбірек көру

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

