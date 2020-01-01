Chirpley (CHRP) токеномикасы

Chirpley (CHRP) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Chirpley (CHRP) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Chirpley (CHRP) туралы ақпарат

Chirpley is a cutting-edge influencer marketing platform for small influencers. The platform has been developed with the aim to create a decentralized organization that operates fully in the interest of its end users: the small influencer and the marketer.

Ресми веб-сайт:
https://chirpley.ai
Whitepaper:
https://chirpley.gitbook.io
Block Explorer:
https://bscscan.com/address/0xeD00Fc7D48B57B81FE65D1cE71c0985e4CF442CB

Chirpley (CHRP) токеномикасы мен бағасын талдау

Chirpley (CHRP) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 486.14K
$ 486.14K$ 486.14K
Жалпы қамтуы:
$ 989.98M
$ 989.98M$ 989.98M
Айналымдағы қамту:
$ 413.03M
$ 413.03M$ 413.03M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 1.17M
$ 1.17M$ 1.17M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.04
$ 0.04$ 0.04
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.000965393077491757
$ 0.000965393077491757$ 0.000965393077491757
Қазіргі баға:
$ 0.001177
$ 0.001177$ 0.001177

Chirpley (CHRP) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Chirpley (CHRP) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын CHRP токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша CHRP токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз CHRP токеномикасын түсінген болсаңыз, CHRP токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай CHRP сатып алуға болады

Портфеліңізге Chirpley (CHRP) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы CHRP сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

Chirpley (CHRP) бағасының тарихы

CHRP бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

CHRP бағасының болжамы

CHRP қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің CHRP бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.

Спот және фьючерс нарықтарында 4000-нан астам сауда жұбы бар
CEX-тер арасында ең жылдам токен листингі
Саладағы №1 өтімділік
Тәулік бойы тұтынушыларға қызмет көрсететін ең төменгі комиссиялар
Пайдаланушы қаражаты үшін 100% + токендер резервінің ашықтығы
Кіру кедергілер өте төмен: бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз
mc_how_why_title
Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.