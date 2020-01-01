Chimpzee (CHMPZ) токеномикасы

Chimpzee (CHMPZ) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Chimpzee (CHMPZ) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Chimpzee (CHMPZ) туралы ақпарат

Chimpzee is the first Web3 project that provides three ways for people to earn passive income while simultaneously saving animals and fighting climate change. The new Chimpzee green initiative significantly emphasizes protecting Earth’s natural environment. It seeks to increase public awareness and revolutionize the way people contribute to charitable organizations that help endangered species and fight climate change.

Ресми веб-сайт:
https://www.chimpzee.io
Whitepaper:
https://chimpzee.io/assets/chimpzeeWhitepaper.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/address/0x1161aB556bAA457994b1D6A6cCa3A7a6891009FD

Chimpzee (CHMPZ) токеномикасы мен бағасын талдау

Chimpzee (CHMPZ) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 0.00
$ 0.00
Жалпы қамтуы:
$ 20.00B
$ 20.00B
Айналымдағы қамту:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 871.40K
$ 871.40K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.000572
$ 0.000572
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.000004381595420614
$ 0.000004381595420614
Қазіргі баға:
$ 0.00004357
$ 0.00004357

Chimpzee (CHMPZ) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Chimpzee (CHMPZ) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын CHMPZ токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша CHMPZ токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз CHMPZ токеномикасын түсінген болсаңыз, CHMPZ токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай CHMPZ сатып алуға болады

Портфеліңізге Chimpzee (CHMPZ) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы CHMPZ сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

Chimpzee (CHMPZ) бағасының тарихы

CHMPZ бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

CHMPZ бағасының болжамы

CHMPZ қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің CHMPZ бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.