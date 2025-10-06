БиржаDEX+
Courage The Dog ағымдағы бағасы: 0.00051 USD. Нақты уақыттағы CCDOG-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. CCDOG баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

CCDOG туралы толығырақ

CCDOG Баға туралы ақпарат

CCDOG деген не

CCDOG Ресми веб-сайт

CCDOG Токеномикасы

CCDOG Баға болжамы

CCDOG Тарих

CCDOG Сатып алу нұсқаулығы

CCDOG фиатқа айырбастау

CCDOG Спот

Алдын ала нарық

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Courage The Dog Логотип

Courage The Dog бағасы(CCDOG)

1 CCDOG-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00051
$0.00051$0.00051
+11.84%1D
USD
Courage The Dog (CCDOG) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 22:57:53 (UTC+8)

Courage The Dog (CCDOG) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.000408
$ 0.000408$ 0.000408
24 сағаттық төмен
$ 0.000649
$ 0.000649$ 0.000649
24 сағаттық жоғары

$ 0.000408
$ 0.000408$ 0.000408

$ 0.000649
$ 0.000649$ 0.000649

$ 0.007338398743725209
$ 0.007338398743725209$ 0.007338398743725209

$ 0.000171937390596114
$ 0.000171937390596114$ 0.000171937390596114

+7.82%

+11.84%

+12.08%

+12.08%

Courage The Dog (CCDOG) нақты уақыттағы баға $ 0.00051. Соңғы 24 сағат ішінде CCDOG мен $ 0.000408 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.000649 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. CCDOG үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.007338398743725209, ал ең төменгісі — $ 0.000171937390596114.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, CCDOG соңғы бір сағатта +7.82% өзгерді, 24 сағат ішінде +11.84%, ал соңғы 7 күнде +12.08% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Courage The Dog (CCDOG) Нарықтық ақпарат

No.2603

$ 510.00K
$ 510.00K$ 510.00K

$ 15.85K
$ 15.85K$ 15.85K

$ 510.00K
$ 510.00K$ 510.00K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100.00%

ETH

Courage The Dog нарықтық капитализациясы $ 510.00K, тәуліктік сауда көлемі $ 15.85K. CCDOG айналымдағы мөлшері 1.00B, жалпы мөлшері 1000000000. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 510.00K.

Courage The Dog (CCDOG) Баға тарихы USD

Courage The Dog Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ +0.00005399+11.84%
30 күн$ -0.000962-65.36%
60 күн$ -0.001191-70.02%
90 күн$ -0.000812-61.43%
Бүгінгі Courage The Dog бағасының өзгеруі

Бүгін CCDOG өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ +0.00005399 (+11.84%) өзгерісін тіркеді.

Courage The Dog 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ -0.000962 (-65.36%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

Courage The Dog 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда CCDOG $ -0.001191 (-70.02%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

Courage The Dog 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ -0.000812 (-61.43%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

Courage The Dog (CCDOG) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

Courage The Dog Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

Courage The Dog (CCDOG) деген не

The things we do for gains! COURAGE Token empowers holders to navigate the volatile crypto landscape with the same determination our favorite pink dog uses to protect his family from supernatural threats!

Courage The Dog MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен Courage The Dog инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін CCDOG стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін Courage The Dog біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің Courage The Dog сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

Courage The Dog Баға болжамы (USD)

Courage The Dog (CCDOG) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Courage The Dog (CCDOG) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Courage The Dog.

Қазір Courage The Dog баға болжамын тексеріңіз!

Courage The Dog (CCDOG) токеномикасы

Courage The Dog (CCDOG) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. CCDOG токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады Courage The Dog (CCDOG)

Courage The Dog қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы Courage The Dog оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

Courage The Dog Ресурс

Courage The Dog тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Ресми Courage The Dog веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: Courage The Dog туралы басқа сұрақтар

Courage The Dog (CCDOG) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі CCDOG бағасы — 0.00051 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
CCDOG-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
CCDOG-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00051. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Courage The Dog үшін нарықтық капитализация қандай?
CCDOG үшін нарықтық капитализация: $ 510.00K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
CCDOG үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
CCDOG айналымдағы ұсынысы: 1.00B USD.
CCDOG үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
CCDOG барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.007338398743725209 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) CCDOG бағасы қандай болды?
CCDOG 0.000171937390596114 USD ATL бағасына жетті.
CCDOG үшін сауда көлемі қандай?
CCDOG үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 15.85K USD.
Биыл CCDOG өседі ме?
CCDOG биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін CCDOG баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 22:57:53 (UTC+8)

Courage The Dog (CCDOG) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Соңғы жаңалықтар

Неліктен көптеген адамдар әлі де қайтқан кезде ақша жоғалтады?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Желілерінің өсуі: 2025 жылы Bitcoin-ның болашағын қайта құру технологиясын түсіну

October 6, 2025

2025 жылы альткойндар: TOTAL3 жаңа максимумға жеткенде, бірақ сіздің портфеліңіз қозғалып жатқан жоқ

October 5, 2025
Көбірек көру

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

