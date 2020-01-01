CARBIFY (CBY) токеномикасы

CARBIFY (CBY) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, CARBIFY (CBY) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
CARBIFY (CBY) туралы ақпарат

Carbify plants trees and offers a revolutionary alternative to carbon credits certified by the United Nations. Using blockchain technology, the company provides the highest quality carbon offsets in the world, traceable to the specific tree absorbing the CO2.

Ресми веб-сайт:
https://carbify.io
Whitepaper:
https://docs.carbify.io
Block Explorer:
https://polygonscan.com/token/0xb6a5ae40e79891e4deadad06c8a7ca47396df21c

CARBIFY (CBY) токеномикасы мен бағасын талдау

CARBIFY (CBY) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
--
----
Жалпы қамтуы:
$ 39.99M
$ 39.99M$ 39.99M
Айналымдағы қамту:
--
----
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 5.64M
$ 5.64M$ 5.64M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 3.5
$ 3.5$ 3.5
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.12500972272299177
$ 0.12500972272299177$ 0.12500972272299177
Қазіргі баға:
$ 0.141
$ 0.141$ 0.141

CARBIFY (CBY) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

CARBIFY (CBY) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын CBY токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша CBY токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз CBY токеномикасын түсінген болсаңыз, CBY токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай CBY сатып алуға болады

Портфеліңізге CARBIFY (CBY) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы CBY сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

CARBIFY (CBY) бағасының тарихы

CBY бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

CBY бағасының болжамы

CBY қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің CBY бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.