Bovine Verse Game (BVG) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Bovine Verse Game (BVG) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Bovine Verse Game (BVG) туралы ақпарат

BovineVerse is a genesis Fi+ metaverse platform under Web3.0. BovineVerse plans to release multiple on-chain games and sports prediction systems, and also reserves API interfaces for the third-party. The DAO spirit of this community allows high flexibility on autonomy. Players can own various NFTs, participate in social, adventure and online sports prediction, etc., to maximize play-to-earn!

Ресми веб-сайт:
https://www.bovine-verse.games/
Whitepaper:
https://doc-en.bovine-verse.games/part-01-welcome/about-the-project
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x29AB77a43Ec69D0DFFf3Ff72bff457e09b258351

Bovine Verse Game (BVG) токеномикасы мен бағасын талдау

Bovine Verse Game (BVG) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
--
----
Жалпы қамтуы:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Айналымдағы қамту:
--
----
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 87.29M
$ 87.29M$ 87.29M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 3.24999
$ 3.24999$ 3.24999
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
--
----
Қазіргі баға:
$ 0.08729
$ 0.08729$ 0.08729

Bovine Verse Game (BVG) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Bovine Verse Game (BVG) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын BVG токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша BVG токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз BVG токеномикасын түсінген болсаңыз, BVG токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай BVG сатып алуға болады

Портфеліңізге Bovine Verse Game (BVG) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы BVG сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

Bovine Verse Game (BVG) бағасының тарихы

BVG бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

BVG бағасының болжамы

BVG қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің BVG бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.