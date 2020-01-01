Hive AI (BUZZ) токеномикасы

Hive AI (BUZZ) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Hive AI (BUZZ) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Hive AI (BUZZ) туралы ақпарат

A modular network of interoperable DeFi agents

Ресми веб-сайт:
https://www.askthehive.ai/
Block Explorer:
https://solscan.io/token/9DHe3pycTuymFk4H4bbPoAJ4hQrr2kaLDF6J6aAKpump

Hive AI (BUZZ) токеномикасы мен бағасын талдау

Hive AI (BUZZ) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 17.81M
$ 17.81M$ 17.81M
Жалпы қамтуы:
$ 999.87M
$ 999.87M$ 999.87M
Айналымдағы қамту:
$ 999.87M
$ 999.87M$ 999.87M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 17.81M
$ 17.81M$ 17.81M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.19101
$ 0.19101$ 0.19101
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.005015884302613237
$ 0.005015884302613237$ 0.005015884302613237
Қазіргі баға:
$ 0.017809
$ 0.017809$ 0.017809

Hive AI (BUZZ) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Hive AI (BUZZ) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын BUZZ токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша BUZZ токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз BUZZ токеномикасын түсінген болсаңыз, BUZZ токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Hive AI (BUZZ) бағасының тарихы

BUZZ бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

BUZZ бағасының болжамы

BUZZ қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің BUZZ бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.