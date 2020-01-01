Burger Swap (BURGER) токеномикасы

Burger Swap (BURGER) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Burger Swap (BURGER) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Burger Swap (BURGER) туралы ақпарат

BurgerSwap is an AMM decentralized trading platform on the Binance Smart Chain, and liquidity providers can obtain BURGER token rewards. For project details, please visit the project official website mentioned above.

Ресми веб-сайт:
http://app.burgercities.org/
Whitepaper:
https://burgerswap.gitbook.io/burgercities/
Block Explorer:
https://www.bscscan.com/token/0xAe9269f27437f0fcBC232d39Ec814844a51d6b8f

Burger Swap (BURGER) токеномикасы мен бағасын талдау

Burger Swap (BURGER) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 113.18K
$ 113.18K$ 113.18K
Жалпы қамтуы:
$ 43.04M
$ 43.04M$ 43.04M
Айналымдағы қамту:
$ 43.04M
$ 43.04M$ 43.04M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 165.69K
$ 165.69K$ 165.69K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 28.9196
$ 28.9196$ 28.9196
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.002155003062250417
$ 0.002155003062250417$ 0.002155003062250417
Қазіргі баға:
$ 0.00263
$ 0.00263$ 0.00263

Burger Swap (BURGER) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Burger Swap (BURGER) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын BURGER токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша BURGER токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз BURGER токеномикасын түсінген болсаңыз, BURGER токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Burger Swap (BURGER) бағасының тарихы

BURGER бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

BURGER бағасының болжамы

BURGER қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің BURGER бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.