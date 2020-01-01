Pepe Buldak (BUL) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Pepe Buldak (BUL) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Pepe Buldak (BUL) туралы ақпарат

Pepe Buldak is a meme-driven crypto project that fuses blockchain technology with K-content and real-world utility through its Open Franchise Protocol (OFP). Founded by a team of crypto enthusiasts and industry veterans, Pepe Buldak blends meme culture with a franchise ecosystem, enabling brands to operate in a transparent, decentralized model. Core components of the ecosystem include Shiba Gimbab NFTs, Dogepoki, and strategic staking and burn events designed to enhance token value.

Ресми веб-сайт:
https://pepebuldak.io/
Whitepaper:
https://pepebuldak.io/whitepaper.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x99d6ed75cddc1e47527613a4ce7c4a0a3526f183

Pepe Buldak (BUL) токеномикасы мен бағасын талдау

Pepe Buldak (BUL) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
Жалпы қамтуы:
$ 3.07T
$ 3.07T$ 3.07T
Айналымдағы қамту:
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 1.11M
$ 1.11M$ 1.11M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.000003762
$ 0.000003762$ 0.000003762
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
Қазіргі баға:
$ 0.00000036025
$ 0.00000036025$ 0.00000036025

Pepe Buldak (BUL) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Pepe Buldak (BUL) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын BUL токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша BUL токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз BUL токеномикасын түсінген болсаңыз, BUL токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.