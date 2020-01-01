Imaginary Ones (BUBBLE) токеномикасы
Imaginary Ones (BUBBLE) туралы ақпарат
Imaginary Ones is known for our colorful and fun bubble characters. We create stories and content that are family-friendly and positive, aiming to bring joy to people worldwide.Our goal is to spark imagination without limits. We use Web3 technology to blend gaming, merchandise, and entertaining content, creating the Imaginary World.
Imaginary Ones (BUBBLE) токеномикасы мен бағасын талдау
Imaginary Ones (BUBBLE) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Imaginary Ones (BUBBLE) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Imaginary Ones (BUBBLE) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын BUBBLE токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша BUBBLE токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз BUBBLE токеномикасын түсінген болсаңыз, BUBBLE токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Қалай BUBBLE сатып алуға болады
Портфеліңізге Imaginary Ones (BUBBLE) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы BUBBLE сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.
Imaginary Ones (BUBBLE) бағасының тарихы
BUBBLE бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.
BUBBLE бағасының болжамы
BUBBLE қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің BUBBLE бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Неліктен MEXC-ді таңдау керек?
MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.
Imaginary Ones (BUBBLE) сатып алыңыз
Сома
1 BUBBLE = 0.000374 USD