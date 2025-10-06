БиржаDEX+
BTSLROLD ағымдағы бағасы: -- USD. Нақты уақыттағы BTSLROLD-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. BTSLROLD баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

BTSLROLD туралы толығырақ

BTSLROLD Баға туралы ақпарат

BTSLROLD деген не

BTSLROLD Токеномикасы

BTSLROLD Баға болжамы

BTSLROLD Логотип

BTSLROLD бағасы(BTSLROLD)

Листингтен жойылды

USD
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 02:05:52 (UTC+8)

BTSLROLD (BTSLROLD) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
--
----
24 сағаттық төмен
--
----
24 сағаттық жоғары

--
----

--
----

--
----

--
----

--

--

--

--

BTSLROLD (BTSLROLD) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде BTSLROLD мен -- аралығында сауда жасалып, ал -- деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. BTSLROLD үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — --, ал ең төменгісі — --.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, BTSLROLD соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде --, ал соңғы 7 күнде -- өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

BTSLROLD (BTSLROLD) Нарықтық ақпарат

--
----

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

BTSLROLD нарықтық капитализациясы --, тәуліктік сауда көлемі --. BTSLROLD айналымдағы мөлшері --, жалпы мөлшері --. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): --.

BTSLROLD (BTSLROLD) Баға тарихы USD

BTSLROLD Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
No Data
Бүгінгі BTSLROLD бағасының өзгеруі

Бүгін BTSLROLD өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін -- (--) өзгерісін тіркеді.

BTSLROLD 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға -- (--) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

BTSLROLD 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда BTSLROLD -- (--) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

BTSLROLD 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға -- (--) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

BTSLROLD (BTSLROLD) деген не

BTSLROLD MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен BTSLROLD инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін BTSLROLD стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін BTSLROLD біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің BTSLROLD сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

BTSLROLD Баға болжамы (USD)

BTSLROLD (BTSLROLD) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін BTSLROLD (BTSLROLD) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: BTSLROLD.

Қазір BTSLROLD баға болжамын тексеріңіз!

BTSLROLD (BTSLROLD) токеномикасы

BTSLROLD (BTSLROLD) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. BTSLROLD токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады BTSLROLD (BTSLROLD)

BTSLROLD қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы BTSLROLD оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

BTSLROLD - жергілікті валюталарға

1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден VND-ге
--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден AUD-ге
A$--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден GBP-ге
--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден EUR-ге
--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден USD-ге
$--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден MYR-ге
RM--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден TRY-ге
--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден JPY-ге
¥--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден ARS-ге
ARS$--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден RUB-ге
--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден INR-ге
--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден IDR-ге
Rp--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден PHP-ге
--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден EGP-ге
￡E.--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден BRL-ге
R$--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден CAD-ге
C$--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден BDT-ге
--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден NGN-ге
--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден COP-ге
$--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден ZAR-ге
R.--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден UAH-ге
--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден TZS-ге
T.Sh.--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден VES-ге
Bs--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден CLP-ге
$--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден PKR-ге
Rs--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден KZT-ге
--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден THB-ге
฿--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден TWD-ге
NT$--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден AED-ге
د.إ--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден CHF-ге
Fr--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден HKD-ге
HK$--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден AMD-ге
֏--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден MAD-ге
.د.م--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден MXN-ге
$--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден SAR-ге
ريال--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден ETB-ге
Br--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден KES-ге
KSh--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден JOD-ге
د.أ--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден PLN-ге
--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден RON-ге
лв--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден SEK-ге
kr--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден BGN-ге
лв--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден HUF-ге
Ft--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден CZK-ге
--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден KWD-ге
د.ك--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден ILS-ге
--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден BOB-ге
Bs--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден AZN-ге
--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден TJS-ге
SM--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден GEL-ге
--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден AOA-ге
Kz--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден BHD-ге
.د.ب--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден BMD-ге
$--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден DKK-ге
kr--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден HNL-ге
L--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден MUR-ге
--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден NAD-ге
$--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден NOK-ге
kr--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден NZD-ге
$--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден PAB-ге
B/.--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден PGK-ге
K--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден QAR-ге
ر.ق--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден RSD-ге
дин.--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден UZS-ге
soʻm--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден ALL-ге
L--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден ANG-ге
ƒ--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден AWG-ге
ƒ--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден BBD-ге
$--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден BAM-ге
KM--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден BIF-ге
Fr--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден BND-ге
$--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден BSD-ге
$--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден JMD-ге
$--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден KHR-ге
--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден KMF-ге
Fr--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден LAK-ге
--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден LKR-ге
රු--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден MDL-ге
L--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден MGA-ге
Ar--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден MOP-ге
P--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден MVR-ге
--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден MWK-ге
MK--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден MZN-ге
MT--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден NPR-ге
रु--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден PYG-ге
--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден RWF-ге
Fr--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден SBD-ге
$--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден SCR-ге
--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден SRD-ге
$--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден SVC-ге
$--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден SZL-ге
L--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден TMT-ге
m--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден TND-ге
د.ت--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден TTD-ге
$--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден UGX-ге
Sh--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден XAF-ге
Fr--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден XCD-ге
$--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден XOF-ге
Fr--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден XPF-ге
Fr--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден BWP-ге
P--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден BZD-ге
$--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден CVE-ге
$--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден DJF-ге
Fr--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден DOP-ге
$--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден DZD-ге
د.ج--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден FJD-ге
$--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден GNF-ге
Fr--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден GTQ-ге
Q--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден GYD-ге
$--
1 BTSLROLD(BTSLROLD)-ден ISK-ге
kr--

Адамдар сондай-ақ сұрайды: BTSLROLD туралы басқа сұрақтар

BTSLROLD (BTSLROLD) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі BTSLROLD бағасы — -- USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
BTSLROLD-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
BTSLROLD-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: --. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
BTSLROLD үшін нарықтық капитализация қандай?
BTSLROLD үшін нарықтық капитализация: -- USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
BTSLROLD үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
BTSLROLD айналымдағы ұсынысы: -- USD.
BTSLROLD үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
BTSLROLD барлық уақыттағы ең жоғары бағаға -- USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) BTSLROLD бағасы қандай болды?
BTSLROLD -- USD ATL бағасына жетті.
BTSLROLD үшін сауда көлемі қандай?
BTSLROLD үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл BTSLROLD өседі ме?
BTSLROLD биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін BTSLROLD баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 02:05:52 (UTC+8)

BTSLROLD (BTSLROLD) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Соңғы жаңалықтар

Неліктен көптеген адамдар әлі де қайтқан кезде ақша жоғалтады?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Желілерінің өсуі: 2025 жылы Bitcoin-ның болашағын қайта құру технологиясын түсіну

October 6, 2025

2025 жылы альткойндар: TOTAL3 жаңа максимумға жеткенде, бірақ сіздің портфеліңіз қозғалып жатқан жоқ

October 5, 2025
Көбірек көру

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

BTSLROLD-ден USD-ге калькуляторы

Сома

BTSLROLD
BTSLROLD
USD
USD

1 BTSLROLD = -- USD

Бүгін MEXC-ке қосылыңыз

-- Спот мейкер комиссиясы, --Спот тейкер комиссиясы
-- Фьючерс мейкер комиссиясы, --фьючерстік тейкер комиссиясы

