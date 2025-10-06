БиржаDEX+
Openverse Network ағымдағы бағасы: 6.68 USD. Нақты уақыттағы BTG-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. BTG баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

Openverse Network Логотип

Openverse Network бағасы(BTG)

1 BTG-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$6.68
$6.68$6.68
-22.62%1D
USD
Openverse Network (BTG) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 22:55:45 (UTC+8)

Openverse Network (BTG) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 6.461
$ 6.461$ 6.461
24 сағаттық төмен
$ 8.995
$ 8.995$ 8.995
24 сағаттық жоғары

$ 6.461
$ 6.461$ 6.461

$ 8.995
$ 8.995$ 8.995

$ 18.80127296990911
$ 18.80127296990911$ 18.80127296990911

$ 3.477213386513058
$ 3.477213386513058$ 3.477213386513058

+1.98%

-22.62%

-59.24%

-59.24%

Openverse Network (BTG) нақты уақыттағы баға $ 6.68. Соңғы 24 сағат ішінде BTG мен $ 6.461 аралығында сауда жасалып, ал $ 8.995 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. BTG үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 18.80127296990911, ал ең төменгісі — $ 3.477213386513058.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, BTG соңғы бір сағатта +1.98% өзгерді, 24 сағат ішінде -22.62%, ал соңғы 7 күнде -59.24% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Openverse Network (BTG) Нарықтық ақпарат

No.925

$ 12.69M
$ 12.69M$ 12.69M

$ 291.73K
$ 291.73K$ 291.73K

$ 133.60M
$ 133.60M$ 133.60M

1.90M
1.90M 1.90M

20,000,000
20,000,000 20,000,000

20,000,000
20,000,000 20,000,000

9.50%

BSC

Openverse Network нарықтық капитализациясы $ 12.69M, тәуліктік сауда көлемі $ 291.73K. BTG айналымдағы мөлшері 1.90M, жалпы мөлшері 20000000. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 133.60M.

Openverse Network (BTG) Баға тарихы USD

Openverse Network Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -1.95272-22.62%
30 күн$ +0.455+7.30%
60 күн$ +5.18+345.33%
90 күн$ +5.18+345.33%
Бүгінгі Openverse Network бағасының өзгеруі

Бүгін BTG өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ -1.95272 (-22.62%) өзгерісін тіркеді.

Openverse Network 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ +0.455 (+7.30%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

Openverse Network 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда BTG $ +5.18 (+345.33%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

Openverse Network 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ +5.18 (+345.33%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

Openverse Network (BTG) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

Openverse Network Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

Openverse Network (BTG) деген не

Openverse Network is a Layer 0 hub network based on blockchain technology. Building upon existing blockchain frameworks, it introduces the concept of a “fully open protocol-based cross-chain” system. It aims to “make the transfer of value (tokens/NFTs/messages) between different blockchains and the traditional Internet as simple as sending an email. ”

Openverse Network MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен Openverse Network инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін BTG стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін Openverse Network біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің Openverse Network сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

Openverse Network Баға болжамы (USD)

Openverse Network (BTG) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Openverse Network (BTG) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Openverse Network.

Қазір Openverse Network баға болжамын тексеріңіз!

Openverse Network (BTG) токеномикасы

Openverse Network (BTG) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. BTG токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады Openverse Network (BTG)

Openverse Network қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы Openverse Network оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

BTG - жергілікті валюталарға

1 Openverse Network(BTG)-ден VND-ге
175,784.2
1 Openverse Network(BTG)-ден AUD-ге
A$10.2204
1 Openverse Network(BTG)-ден GBP-ге
5.0768
1 Openverse Network(BTG)-ден EUR-ге
5.7448
1 Openverse Network(BTG)-ден USD-ге
$6.68
1 Openverse Network(BTG)-ден MYR-ге
RM27.9892
1 Openverse Network(BTG)-ден TRY-ге
280.8272
1 Openverse Network(BTG)-ден JPY-ге
¥1,028.72
1 Openverse Network(BTG)-ден ARS-ге
ARS$9,653.1344
1 Openverse Network(BTG)-ден RUB-ге
539.3432
1 Openverse Network(BTG)-ден INR-ге
592.9836
1 Openverse Network(BTG)-ден IDR-ге
Rp111,333.2888
1 Openverse Network(BTG)-ден PHP-ге
392.6504
1 Openverse Network(BTG)-ден EGP-ге
￡E.315.63
1 Openverse Network(BTG)-ден BRL-ге
R$35.738
1 Openverse Network(BTG)-ден CAD-ге
C$9.352
1 Openverse Network(BTG)-ден BDT-ге
815.2272
1 Openverse Network(BTG)-ден NGN-ге
9,653.1344
1 Openverse Network(BTG)-ден COP-ге
$25,791.48
1 Openverse Network(BTG)-ден ZAR-ге
R.115.8312
1 Openverse Network(BTG)-ден UAH-ге
280.8272
1 Openverse Network(BTG)-ден TZS-ге
T.Sh.16,412.76
1 Openverse Network(BTG)-ден VES-ге
Bs1,476.28
1 Openverse Network(BTG)-ден CLP-ге
$6,279.2
1 Openverse Network(BTG)-ден PKR-ге
Rs1,888.5696
1 Openverse Network(BTG)-ден KZT-ге
3,508.4028
1 Openverse Network(BTG)-ден THB-ге
฿216.8328
1 Openverse Network(BTG)-ден TWD-ге
NT$206.2784
1 Openverse Network(BTG)-ден AED-ге
د.إ24.5156
1 Openverse Network(BTG)-ден CHF-ге
Fr5.344
1 Openverse Network(BTG)-ден HKD-ге
HK$51.9036
1 Openverse Network(BTG)-ден AMD-ге
֏2,555.434
1 Openverse Network(BTG)-ден MAD-ге
.د.م62.1908
1 Openverse Network(BTG)-ден MXN-ге
$123.5132
1 Openverse Network(BTG)-ден SAR-ге
ريال25.05
1 Openverse Network(BTG)-ден ETB-ге
Br1,019.5016
1 Openverse Network(BTG)-ден KES-ге
KSh862.6552
1 Openverse Network(BTG)-ден JOD-ге
د.أ4.73612
1 Openverse Network(BTG)-ден PLN-ге
24.6492
1 Openverse Network(BTG)-ден RON-ге
лв29.4588
1 Openverse Network(BTG)-ден SEK-ге
kr63.3932
1 Openverse Network(BTG)-ден BGN-ге
лв11.2892
1 Openverse Network(BTG)-ден HUF-ге
Ft2,248.3544
1 Openverse Network(BTG)-ден CZK-ге
141.1484
1 Openverse Network(BTG)-ден KWD-ге
د.ك2.05076
1 Openverse Network(BTG)-ден ILS-ге
21.71
1 Openverse Network(BTG)-ден BOB-ге
Bs46.2924
1 Openverse Network(BTG)-ден AZN-ге
11.356
1 Openverse Network(BTG)-ден TJS-ге
SM61.5896
1 Openverse Network(BTG)-ден GEL-ге
18.1028
1 Openverse Network(BTG)-ден AOA-ге
Kz6,089.2876
1 Openverse Network(BTG)-ден BHD-ге
.د.ب2.51168
1 Openverse Network(BTG)-ден BMD-ге
$6.68
1 Openverse Network(BTG)-ден DKK-ге
kr43.2864
1 Openverse Network(BTG)-ден HNL-ге
L175.6172
1 Openverse Network(BTG)-ден MUR-ге
306.8792
1 Openverse Network(BTG)-ден NAD-ге
$115.564
1 Openverse Network(BTG)-ден NOK-ге
kr67.7352
1 Openverse Network(BTG)-ден NZD-ге
$11.69
1 Openverse Network(BTG)-ден PAB-ге
B/.6.68
1 Openverse Network(BTG)-ден PGK-ге
K28.1228
1 Openverse Network(BTG)-ден QAR-ге
ر.ق24.382
1 Openverse Network(BTG)-ден RSD-ге
дин.680.2244
1 Openverse Network(BTG)-ден UZS-ге
soʻm79,523.7968
1 Openverse Network(BTG)-ден ALL-ге
L561.12
1 Openverse Network(BTG)-ден ANG-ге
ƒ11.9572
1 Openverse Network(BTG)-ден AWG-ге
ƒ11.9572
1 Openverse Network(BTG)-ден BBD-ге
$13.36
1 Openverse Network(BTG)-ден BAM-ге
KM11.2892
1 Openverse Network(BTG)-ден BIF-ге
Fr19,699.32
1 Openverse Network(BTG)-ден BND-ге
$8.684
1 Openverse Network(BTG)-ден BSD-ге
$6.68
1 Openverse Network(BTG)-ден JMD-ге
$1,072.0064
1 Openverse Network(BTG)-ден KHR-ге
26,827.2808
1 Openverse Network(BTG)-ден KMF-ге
Fr2,845.68
1 Openverse Network(BTG)-ден LAK-ге
145,217.3884
1 Openverse Network(BTG)-ден LKR-ге
රු2,033.4588
1 Openverse Network(BTG)-ден MDL-ге
L113.0256
1 Openverse Network(BTG)-ден MGA-ге
Ar30,090.06
1 Openverse Network(BTG)-ден MOP-ге
P53.44
1 Openverse Network(BTG)-ден MVR-ге
102.204
1 Openverse Network(BTG)-ден MWK-ге
MK11,577.108
1 Openverse Network(BTG)-ден MZN-ге
MT426.852
1 Openverse Network(BTG)-ден NPR-ге
रु948.0256
1 Openverse Network(BTG)-ден PYG-ге
47,374.56
1 Openverse Network(BTG)-ден RWF-ге
Fr9,706.04
1 Openverse Network(BTG)-ден SBD-ге
$54.9764
1 Openverse Network(BTG)-ден SCR-ге
95.524
1 Openverse Network(BTG)-ден SRD-ге
$257.18
1 Openverse Network(BTG)-ден SVC-ге
$58.3832
1 Openverse Network(BTG)-ден SZL-ге
L115.564
1 Openverse Network(BTG)-ден TMT-ге
m23.38
1 Openverse Network(BTG)-ден TND-ге
د.ت19.7394
1 Openverse Network(BTG)-ден TTD-ге
$45.2236
1 Openverse Network(BTG)-ден UGX-ге
Sh23,273.12
1 Openverse Network(BTG)-ден XAF-ге
Fr3,800.92
1 Openverse Network(BTG)-ден XCD-ге
$18.036
1 Openverse Network(BTG)-ден XOF-ге
Fr3,800.92
1 Openverse Network(BTG)-ден XPF-ге
Fr688.04
1 Openverse Network(BTG)-ден BWP-ге
P89.6456
1 Openverse Network(BTG)-ден BZD-ге
$13.4268
1 Openverse Network(BTG)-ден CVE-ге
$639.4764
1 Openverse Network(BTG)-ден DJF-ге
Fr1,189.04
1 Openverse Network(BTG)-ден DOP-ге
$430.1252
1 Openverse Network(BTG)-ден DZD-ге
د.ج873.2764
1 Openverse Network(BTG)-ден FJD-ге
$15.1636
1 Openverse Network(BTG)-ден GNF-ге
Fr58,082.6
1 Openverse Network(BTG)-ден GTQ-ге
Q51.1688
1 Openverse Network(BTG)-ден GYD-ге
$1,397.1888
1 Openverse Network(BTG)-ден ISK-ге
kr841.68

Openverse Network Ресурс

Openverse Network тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Whitepaper
Ресми Openverse Network веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: Openverse Network туралы басқа сұрақтар

Openverse Network (BTG) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі BTG бағасы — 6.68 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
BTG-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
BTG-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 6.68. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Openverse Network үшін нарықтық капитализация қандай?
BTG үшін нарықтық капитализация: $ 12.69M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
BTG үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
BTG айналымдағы ұсынысы: 1.90M USD.
BTG үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
BTG барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 18.80127296990911 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) BTG бағасы қандай болды?
BTG 3.477213386513058 USD ATL бағасына жетті.
BTG үшін сауда көлемі қандай?
BTG үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 291.73K USD.
Биыл BTG өседі ме?
BTG биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін BTG баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 22:55:45 (UTC+8)

Openverse Network (BTG) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Соңғы жаңалықтар

Неліктен көптеген адамдар әлі де қайтқан кезде ақша жоғалтады?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Желілерінің өсуі: 2025 жылы Bitcoin-ның болашағын қайта құру технологиясын түсіну

October 6, 2025

2025 жылы альткойндар: TOTAL3 жаңа максимумға жеткенде, бірақ сіздің портфеліңіз қозғалып жатқан жоқ

October 5, 2025
Көбірек көру

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

BTG-ден USD-ге калькуляторы

Сома

BTG
BTG
USD
USD

1 BTG = 6.68 USD

BTG-мен саудалаңыз

BTG/USDT
$6.68
$6.68$6.68
-22.58%

Бүгін MEXC-ке қосылыңыз

-- Спот мейкер комиссиясы, --Спот тейкер комиссиясы
-- Фьючерс мейкер комиссиясы, --фьючерстік тейкер комиссиясы

