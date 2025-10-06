БиржаDEX+
Baby Shark Universe ағымдағы бағасы: 0.21957 USD. Нақты уақыттағы BSU-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. BSU баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

BSU туралы толығырақ

BSU Баға туралы ақпарат

BSU деген не

BSU Whitepaper

BSU Ресми веб-сайт

BSU Токеномикасы

BSU Баға болжамы

BSU Тарих

BSU Сатып алу нұсқаулығы

BSU фиатқа айырбастау

BSU Спот

BSU USDT-M фьючерстері

Алдын ала нарық

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Baby Shark Universe Логотип

Baby Shark Universe бағасы(BSU)

1 BSU-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.21957$0.21957
+3.70%1D
USD
Baby Shark Universe (BSU) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 22:55:30 (UTC+8)

Baby Shark Universe (BSU) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.20665$ 0.20665
24 сағаттық төмен
$ 0.26569$ 0.26569
24 сағаттық жоғары

$ 0.20665$ 0.20665

$ 0.26569$ 0.26569

$ 0.37631193723515616$ 0.37631193723515616

$ 0.05070113905338495$ 0.05070113905338495

-2.27%

+3.70%

-1.22%

-1.22%

Baby Shark Universe (BSU) нақты уақыттағы баға $ 0.21957. Соңғы 24 сағат ішінде BSU мен $ 0.20665 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.26569 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. BSU үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.37631193723515616, ал ең төменгісі — $ 0.05070113905338495.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, BSU соңғы бір сағатта -2.27% өзгерді, 24 сағат ішінде +3.70%, ал соңғы 7 күнде -1.22% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Baby Shark Universe (BSU) Нарықтық ақпарат

No.588

$ 36.89M$ 36.89M

$ 152.56K$ 152.56K

$ 186.63M$ 186.63M

168.00M 168.00M

850,000,000 850,000,000

850,000,000 850,000,000

19.76%

BSC

Baby Shark Universe нарықтық капитализациясы $ 36.89M, тәуліктік сауда көлемі $ 152.56K. BSU айналымдағы мөлшері 168.00M, жалпы мөлшері 850000000. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 186.63M.

Baby Shark Universe (BSU) Баға тарихы USD

Baby Shark Universe Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ +0.0078342+3.70%
30 күн$ -0.01857-7.80%
60 күн$ +0.11408+108.14%
90 күн$ +0.20957+2,095.70%
Бүгінгі Baby Shark Universe бағасының өзгеруі

Бүгін BSU өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ +0.0078342 (+3.70%) өзгерісін тіркеді.

Baby Shark Universe 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ -0.01857 (-7.80%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

Baby Shark Universe 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда BSU $ +0.11408 (+108.14%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

Baby Shark Universe 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ +0.20957 (+2,095.70%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

Baby Shark Universe (BSU) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

Baby Shark Universe Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

Baby Shark Universe (BSU) деген не

Baby Shark Universe (BSU) is a hybrid entertainment and digital asset platform that leverages the globally recognized Baby Shark intellectual property (IP) to bridge Web2 users and the Web3 ecosystem. The project aims to naturally onboard its vast existing fan base into the Web3 space, building a sustainable economic model through diverse digital experiences, including games, NFTs, and the metaverse.

Baby Shark Universe MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен Baby Shark Universe инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін BSU стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін Baby Shark Universe біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің Baby Shark Universe сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

Baby Shark Universe Баға болжамы (USD)

Baby Shark Universe (BSU) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Baby Shark Universe (BSU) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Baby Shark Universe.

Қазір Baby Shark Universe баға болжамын тексеріңіз!

Baby Shark Universe (BSU) токеномикасы

Baby Shark Universe (BSU) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. BSU токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады Baby Shark Universe (BSU)

Baby Shark Universe қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы Baby Shark Universe оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

BSU - жергілікті валюталарға

1 Baby Shark Universe(BSU)-ден VND-ге
5,777.98455
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден AUD-ге
A$0.3359421
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден GBP-ге
0.1668732
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден EUR-ге
0.1888302
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден USD-ге
$0.21957
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден MYR-ге
RM0.9199983
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден TRY-ге
9.2307228
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден JPY-ге
¥33.81378
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден ARS-ге
ARS$317.2962156
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден RUB-ге
17.7280818
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден INR-ге
19.4912289
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден IDR-ге
Rp3,659.4985362
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден PHP-ге
12.9063246
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден EGP-ге
￡E.10.3746825
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден BRL-ге
R$1.1746995
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден CAD-ге
C$0.307398
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден BDT-ге
26.7963228
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден NGN-ге
317.2962156
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден COP-ге
$847.75977
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден ZAR-ге
R.3.8073438
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден UAH-ге
9.2307228
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден TZS-ге
T.Sh.539.48349
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден VES-ге
Bs48.52497
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден CLP-ге
$206.3958
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден PKR-ге
Rs62.0768304
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден KZT-ге
115.3203597
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден THB-ге
฿7.1272422
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден TWD-ге
NT$6.7803216
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден AED-ге
د.إ0.8058219
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден CHF-ге
Fr0.175656
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден HKD-ге
HK$1.7060589
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден AMD-ге
֏83.9965035
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден MAD-ге
.د.م2.0441967
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден MXN-ге
$4.0598493
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден SAR-ге
ريال0.8233875
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден ETB-ге
Br33.5107734
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден KES-ге
KSh28.3552698
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден JOD-ге
د.أ0.15567513
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден PLN-ге
0.8102133
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден RON-ге
лв0.9683037
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден SEK-ге
kr2.0837193
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден BGN-ге
лв0.3710733
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден HUF-ге
Ft73.9028706
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден CZK-ге
4.6395141
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден KWD-ге
د.ك0.06740799
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден ILS-ге
0.7136025
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден BOB-ге
Bs1.5216201
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден AZN-ге
0.373269
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден TJS-ге
SM2.0244354
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден GEL-ге
0.5950347
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден AOA-ге
Kz200.1534249
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден BHD-ге
.د.ب0.08255832
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден BMD-ге
$0.21957
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден DKK-ге
kr1.4228136
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден HNL-ге
L5.7724953
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден MUR-ге
10.0870458
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден NAD-ге
$3.798561
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден NOK-ге
kr2.2264398
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден NZD-ге
$0.3842475
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден PAB-ге
B/.0.21957
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден PGK-ге
K0.9243897
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден QAR-ге
ر.ق0.8014305
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден RSD-ге
дин.22.3588131
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден UZS-ге
soʻm2,613.9281532
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден ALL-ге
L18.44388
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден ANG-ге
ƒ0.3930303
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден AWG-ге
ƒ0.3930303
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден BBD-ге
$0.43914
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден BAM-ге
KM0.3710733
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден BIF-ге
Fr647.51193
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден BND-ге
$0.285441
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден BSD-ге
$0.21957
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден JMD-ге
$35.2365936
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден KHR-ге
881.8062942
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден KMF-ге
Fr93.53682
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден LAK-ге
4,773.2607741
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден LKR-ге
රු66.8393037
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден MDL-ге
L3.7151244
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден MGA-ге
Ar989.053065
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден MOP-ге
P1.75656
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден MVR-ге
3.359421
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден MWK-ге
MK380.536767
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден MZN-ге
MT14.030523
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден NPR-ге
रु31.1613744
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден PYG-ге
1,557.19044
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден RWF-ге
Fr319.03521
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден SBD-ге
$1.8070611
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден SCR-ге
3.139851
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден SRD-ге
$8.453445
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден SVC-ге
$1.9190418
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден SZL-ге
L3.798561
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден TMT-ге
m0.768495
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден TND-ге
د.ت0.64882935
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден TTD-ге
$1.4864889
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден UGX-ге
Sh764.98188
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден XAF-ге
Fr124.93533
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден XCD-ге
$0.592839
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден XOF-ге
Fr124.93533
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден XPF-ге
Fr22.61571
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден BWP-ге
P2.9466294
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден BZD-ге
$0.4413357
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден CVE-ге
$21.0194361
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден DJF-ге
Fr39.08346
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден DOP-ге
$14.1381123
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден DZD-ге
د.ج28.7043861
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден FJD-ге
$0.4984239
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден GNF-ге
Fr1,909.16115
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден GTQ-ге
Q1.6819062
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден GYD-ге
$45.9252612
1 Baby Shark Universe(BSU)-ден ISK-ге
kr27.66582

Baby Shark Universe Ресурс

Baby Shark Universe тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Whitepaper
Ресми Baby Shark Universe веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: Baby Shark Universe туралы басқа сұрақтар

Baby Shark Universe (BSU) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі BSU бағасы — 0.21957 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
BSU-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
BSU-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.21957. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Baby Shark Universe үшін нарықтық капитализация қандай?
BSU үшін нарықтық капитализация: $ 36.89M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
BSU үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
BSU айналымдағы ұсынысы: 168.00M USD.
BSU үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
BSU барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.37631193723515616 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) BSU бағасы қандай болды?
BSU 0.05070113905338495 USD ATL бағасына жетті.
BSU үшін сауда көлемі қандай?
BSU үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 152.56K USD.
Биыл BSU өседі ме?
BSU биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін BSU баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 22:55:30 (UTC+8)

Baby Shark Universe (BSU) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Соңғы жаңалықтар

Неліктен көптеген адамдар әлі де қайтқан кезде ақша жоғалтады?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Желілерінің өсуі: 2025 жылы Bitcoin-ның болашағын қайта құру технологиясын түсіну

October 6, 2025

2025 жылы альткойндар: TOTAL3 жаңа максимумға жеткенде, бірақ сіздің портфеліңіз қозғалып жатқан жоқ

October 5, 2025
Көбірек көру

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

BSU-ден USD-ге калькуляторы

Сома

BSU
USD

1 BSU = 0.21957 USD

BSU-мен саудалаңыз

BSU/USDT
$0.21957$0.21957
+3.72%

Бүгін MEXC-ке қосылыңыз

-- Спот мейкер комиссиясы, --Спот тейкер комиссиясы
-- Фьючерс мейкер комиссиясы, --фьючерстік тейкер комиссиясы

