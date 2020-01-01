Blocksquare Token (BST) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Blocksquare Token (BST) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Blocksquare Token (BST) туралы ақпарат

Blocksquare is a technology company building the required infrastructure to transfer real estate assets to the internet. Businesses of all types — from startups to large enterprises — can use Blocksquare’s solutions and APIs to digitize value of real estate properties, launch their investment platforms and connect people to tokenized real estate deals online.

Ресми веб-сайт:
https://blocksquare.io/
Whitepaper:
https://oceanpoint.gitbook.io/docs/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x509a38b7a1cc0dcd83aa9d06214663d9ec7c7f4a

Blocksquare Token (BST) токеномикасы мен бағасын талдау

Blocksquare Token (BST) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 5.54M
$ 5.54M$ 5.54M
Жалпы қамтуы:
$ 62.45M
$ 62.45M$ 62.45M
Айналымдағы қамту:
$ 60.25M
$ 60.25M$ 60.25M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 9.20M
$ 9.20M$ 9.20M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.971
$ 0.971$ 0.971
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.046868297986053443
$ 0.046868297986053443$ 0.046868297986053443
Қазіргі баға:
$ 0.092
$ 0.092$ 0.092

Blocksquare Token (BST) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Blocksquare Token (BST) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын BST токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша BST токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз BST токеномикасын түсінген болсаңыз, BST токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.