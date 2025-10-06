БиржаDEX+
BOMO on Base ағымдағы бағасы: 0.0003836 USD. Нақты уақыттағы BOMO-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. BOMO баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

BOMO туралы толығырақ

BOMO Баға туралы ақпарат

BOMO деген не

BOMO Ресми веб-сайт

BOMO Токеномикасы

BOMO Баға болжамы

BOMO Тарих

BOMO Сатып алу нұсқаулығы

BOMO фиатқа айырбастау

BOMO Спот

Алдын ала нарық

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

BOMO on Base Логотип

BOMO on Base бағасы(BOMO)

1 BOMO-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.0003836
$0.0003836$0.0003836
-15.26%1D
USD
BOMO on Base (BOMO) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 22:53:08 (UTC+8)

BOMO on Base (BOMO) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00034
$ 0.00034$ 0.00034
24 сағаттық төмен
$ 0.0004649
$ 0.0004649$ 0.0004649
24 сағаттық жоғары

$ 0.00034
$ 0.00034$ 0.00034

$ 0.0004649
$ 0.0004649$ 0.0004649

$ 0.022125194895044928
$ 0.022125194895044928$ 0.022125194895044928

$ 0.000006003498518756
$ 0.000006003498518756$ 0.000006003498518756

+0.52%

-15.26%

-53.79%

-53.79%

BOMO on Base (BOMO) нақты уақыттағы баға $ 0.0003836. Соңғы 24 сағат ішінде BOMO мен $ 0.00034 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.0004649 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. BOMO үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.022125194895044928, ал ең төменгісі — $ 0.000006003498518756.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, BOMO соңғы бір сағатта +0.52% өзгерді, 24 сағат ішінде -15.26%, ал соңғы 7 күнде -53.79% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

BOMO on Base (BOMO) Нарықтық ақпарат

No.2942

$ 146.15K
$ 146.15K$ 146.15K

$ 1.93K
$ 1.93K$ 1.93K

$ 191.80K
$ 191.80K$ 191.80K

381.00M
381.00M 381.00M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

76.20%

BASE

BOMO on Base нарықтық капитализациясы $ 146.15K, тәуліктік сауда көлемі $ 1.93K. BOMO айналымдағы мөлшері 381.00M, жалпы мөлшері 500000000. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 191.80K.

BOMO on Base (BOMO) Баға тарихы USD

BOMO on Base Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.000069079-15.26%
30 күн$ -0.0057174-93.72%
60 күн$ -0.0182424-97.95%
90 күн$ -0.0050254-92.91%
Бүгінгі BOMO on Base бағасының өзгеруі

Бүгін BOMO өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ -0.000069079 (-15.26%) өзгерісін тіркеді.

BOMO on Base 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ -0.0057174 (-93.72%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

BOMO on Base 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда BOMO $ -0.0182424 (-97.95%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

BOMO on Base 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ -0.0050254 (-92.91%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

BOMO on Base (BOMO) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

BOMO on Base Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

BOMO on Base (BOMO) деген не

Bomo is driven by its passionate holders who share a common interest in fun, memes, and the potential of decentralized finance.

BOMO on Base MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен BOMO on Base инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін BOMO стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін BOMO on Base біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің BOMO on Base сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

BOMO on Base Баға болжамы (USD)

BOMO on Base (BOMO) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін BOMO on Base (BOMO) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: BOMO on Base.

Қазір BOMO on Base баға болжамын тексеріңіз!

BOMO on Base (BOMO) токеномикасы

BOMO on Base (BOMO) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. BOMO токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады BOMO on Base (BOMO)

BOMO on Base қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы BOMO on Base оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

BOMO - жергілікті валюталарға

1 BOMO on Base(BOMO)-ден VND-ге
10.094434
1 BOMO on Base(BOMO)-ден AUD-ге
A$0.000586908
1 BOMO on Base(BOMO)-ден GBP-ге
0.000291536
1 BOMO on Base(BOMO)-ден EUR-ге
0.000329896
1 BOMO on Base(BOMO)-ден USD-ге
$0.0003836
1 BOMO on Base(BOMO)-ден MYR-ге
RM0.001607284
1 BOMO on Base(BOMO)-ден TRY-ге
0.016126544
1 BOMO on Base(BOMO)-ден JPY-ге
¥0.0590744
1 BOMO on Base(BOMO)-ден ARS-ге
ARS$0.554332688
1 BOMO on Base(BOMO)-ден RUB-ге
0.030971864
1 BOMO on Base(BOMO)-ден INR-ге
0.034052172
1 BOMO on Base(BOMO)-ден IDR-ге
Rp6.393330776
1 BOMO on Base(BOMO)-ден PHP-ге
0.022548008
1 BOMO on Base(BOMO)-ден EGP-ге
￡E.0.0181251
1 BOMO on Base(BOMO)-ден BRL-ге
R$0.00205226
1 BOMO on Base(BOMO)-ден CAD-ге
C$0.00053704
1 BOMO on Base(BOMO)-ден BDT-ге
0.046814544
1 BOMO on Base(BOMO)-ден NGN-ге
0.554332688
1 BOMO on Base(BOMO)-ден COP-ге
$1.4810796
1 BOMO on Base(BOMO)-ден ZAR-ге
R.0.006651624
1 BOMO on Base(BOMO)-ден UAH-ге
0.016126544
1 BOMO on Base(BOMO)-ден TZS-ге
T.Sh.0.9425052
1 BOMO on Base(BOMO)-ден VES-ге
Bs0.0847756
1 BOMO on Base(BOMO)-ден CLP-ге
$0.360584
1 BOMO on Base(BOMO)-ден PKR-ге
Rs0.108451392
1 BOMO on Base(BOMO)-ден KZT-ге
0.201470556
1 BOMO on Base(BOMO)-ден THB-ге
฿0.012451656
1 BOMO on Base(BOMO)-ден TWD-ге
NT$0.011845568
1 BOMO on Base(BOMO)-ден AED-ге
د.إ0.001407812
1 BOMO on Base(BOMO)-ден CHF-ге
Fr0.00030688
1 BOMO on Base(BOMO)-ден HKD-ге
HK$0.002980572
1 BOMO on Base(BOMO)-ден AMD-ге
֏0.14674618
1 BOMO on Base(BOMO)-ден MAD-ге
.د.م0.003571316
1 BOMO on Base(BOMO)-ден MXN-ге
$0.007092764
1 BOMO on Base(BOMO)-ден SAR-ге
ريال0.0014385
1 BOMO on Base(BOMO)-ден ETB-ге
Br0.058545032
1 BOMO on Base(BOMO)-ден KES-ге
KSh0.049538104
1 BOMO on Base(BOMO)-ден JOD-ге
د.أ0.0002719724
1 BOMO on Base(BOMO)-ден PLN-ге
0.001415484
1 BOMO on Base(BOMO)-ден RON-ге
лв0.001691676
1 BOMO on Base(BOMO)-ден SEK-ге
kr0.003640364
1 BOMO on Base(BOMO)-ден BGN-ге
лв0.000648284
1 BOMO on Base(BOMO)-ден HUF-ге
Ft0.129112088
1 BOMO on Base(BOMO)-ден CZK-ге
0.008105468
1 BOMO on Base(BOMO)-ден KWD-ге
د.ك0.0001177652
1 BOMO on Base(BOMO)-ден ILS-ге
0.0012467
1 BOMO on Base(BOMO)-ден BOB-ге
Bs0.002658348
1 BOMO on Base(BOMO)-ден AZN-ге
0.00065212
1 BOMO on Base(BOMO)-ден TJS-ге
SM0.003536792
1 BOMO on Base(BOMO)-ден GEL-ге
0.001039556
1 BOMO on Base(BOMO)-ден AOA-ге
Kz0.349678252
1 BOMO on Base(BOMO)-ден BHD-ге
.د.ب0.0001442336
1 BOMO on Base(BOMO)-ден BMD-ге
$0.0003836
1 BOMO on Base(BOMO)-ден DKK-ге
kr0.002485728
1 BOMO on Base(BOMO)-ден HNL-ге
L0.010084844
1 BOMO on Base(BOMO)-ден MUR-ге
0.017622584
1 BOMO on Base(BOMO)-ден NAD-ге
$0.00663628
1 BOMO on Base(BOMO)-ден NOK-ге
kr0.003889704
1 BOMO on Base(BOMO)-ден NZD-ге
$0.0006713
1 BOMO on Base(BOMO)-ден PAB-ге
B/.0.0003836
1 BOMO on Base(BOMO)-ден PGK-ге
K0.001614956
1 BOMO on Base(BOMO)-ден QAR-ге
ر.ق0.00140014
1 BOMO on Base(BOMO)-ден RSD-ге
дин.0.039061988
1 BOMO on Base(BOMO)-ден UZS-ге
soʻm4.566665936
1 BOMO on Base(BOMO)-ден ALL-ге
L0.0322224
1 BOMO on Base(BOMO)-ден ANG-ге
ƒ0.000686644
1 BOMO on Base(BOMO)-ден AWG-ге
ƒ0.000686644
1 BOMO on Base(BOMO)-ден BBD-ге
$0.0007672
1 BOMO on Base(BOMO)-ден BAM-ге
KM0.000648284
1 BOMO on Base(BOMO)-ден BIF-ге
Fr1.1312364
1 BOMO on Base(BOMO)-ден BND-ге
$0.00049868
1 BOMO on Base(BOMO)-ден BSD-ге
$0.0003836
1 BOMO on Base(BOMO)-ден JMD-ге
$0.061560128
1 BOMO on Base(BOMO)-ден KHR-ге
1.540560616
1 BOMO on Base(BOMO)-ден KMF-ге
Fr0.1634136
1 BOMO on Base(BOMO)-ден LAK-ге
8.339130268
1 BOMO on Base(BOMO)-ден LKR-ге
රු0.116771676
1 BOMO on Base(BOMO)-ден MDL-ге
L0.006490512
1 BOMO on Base(BOMO)-ден MGA-ге
Ar1.7279262
1 BOMO on Base(BOMO)-ден MOP-ге
P0.0030688
1 BOMO on Base(BOMO)-ден MVR-ге
0.00586908
1 BOMO on Base(BOMO)-ден MWK-ге
MK0.66481716
1 BOMO on Base(BOMO)-ден MZN-ге
MT0.02451204
1 BOMO on Base(BOMO)-ден NPR-ге
रु0.054440512
1 BOMO on Base(BOMO)-ден PYG-ге
2.7204912
1 BOMO on Base(BOMO)-ден RWF-ге
Fr0.5573708
1 BOMO on Base(BOMO)-ден SBD-ге
$0.003157028
1 BOMO on Base(BOMO)-ден SCR-ге
0.00548548
1 BOMO on Base(BOMO)-ден SRD-ге
$0.0147686
1 BOMO on Base(BOMO)-ден SVC-ге
$0.003352664
1 BOMO on Base(BOMO)-ден SZL-ге
L0.00663628
1 BOMO on Base(BOMO)-ден TMT-ге
m0.0013426
1 BOMO on Base(BOMO)-ден TND-ге
د.ت0.001133538
1 BOMO on Base(BOMO)-ден TTD-ге
$0.002596972
1 BOMO on Base(BOMO)-ден UGX-ге
Sh1.3364624
1 BOMO on Base(BOMO)-ден XAF-ге
Fr0.2182684
1 BOMO on Base(BOMO)-ден XCD-ге
$0.00103572
1 BOMO on Base(BOMO)-ден XOF-ге
Fr0.2182684
1 BOMO on Base(BOMO)-ден XPF-ге
Fr0.0395108
1 BOMO on Base(BOMO)-ден BWP-ге
P0.005147912
1 BOMO on Base(BOMO)-ден BZD-ге
$0.000771036
1 BOMO on Base(BOMO)-ден CVE-ге
$0.036722028
1 BOMO on Base(BOMO)-ден DJF-ге
Fr0.0682808
1 BOMO on Base(BOMO)-ден DOP-ге
$0.024700004
1 BOMO on Base(BOMO)-ден DZD-ге
د.ج0.050148028
1 BOMO on Base(BOMO)-ден FJD-ге
$0.000870772
1 BOMO on Base(BOMO)-ден GNF-ге
Fr3.335402
1 BOMO on Base(BOMO)-ден GTQ-ге
Q0.002938376
1 BOMO on Base(BOMO)-ден GYD-ге
$0.080233776
1 BOMO on Base(BOMO)-ден ISK-ге
kr0.0483336

BOMO on Base Ресурс

BOMO on Base тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Ресми BOMO on Base веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: BOMO on Base туралы басқа сұрақтар

BOMO on Base (BOMO) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі BOMO бағасы — 0.0003836 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
BOMO-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
BOMO-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.0003836. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
BOMO on Base үшін нарықтық капитализация қандай?
BOMO үшін нарықтық капитализация: $ 146.15K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
BOMO үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
BOMO айналымдағы ұсынысы: 381.00M USD.
BOMO үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
BOMO барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.022125194895044928 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) BOMO бағасы қандай болды?
BOMO 0.000006003498518756 USD ATL бағасына жетті.
BOMO үшін сауда көлемі қандай?
BOMO үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 1.93K USD.
Биыл BOMO өседі ме?
BOMO биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін BOMO баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 22:53:08 (UTC+8)

BOMO on Base (BOMO) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Соңғы жаңалықтар

Неліктен көптеген адамдар әлі де қайтқан кезде ақша жоғалтады?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Желілерінің өсуі: 2025 жылы Bitcoin-ның болашағын қайта құру технологиясын түсіну

October 6, 2025

2025 жылы альткойндар: TOTAL3 жаңа максимумға жеткенде, бірақ сіздің портфеліңіз қозғалып жатқан жоқ

October 5, 2025
Көбірек көру

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

BOMO-ден USD-ге калькуляторы

Сома

BOMO
BOMO
USD
USD

1 BOMO = 0.0003836 USD

BOMO-мен саудалаңыз

BOMO/USDT
$0.0003836
$0.0003836$0.0003836
-15.26%

Бүгін MEXC-ке қосылыңыз

-- Спот мейкер комиссиясы, --Спот тейкер комиссиясы
-- Фьючерс мейкер комиссиясы, --фьючерстік тейкер комиссиясы

