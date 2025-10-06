БиржаDEX+
Pacu Jalur ағымдағы бағасы: 0.0002 USD. Нақты уақыттағы BOATKID-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. BOATKID баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

BOATKID туралы толығырақ

BOATKID Баға туралы ақпарат

BOATKID деген не

BOATKID Токеномикасы

BOATKID Баға болжамы

BOATKID Тарих

BOATKID Сатып алу нұсқаулығы

BOATKID фиатқа айырбастау

BOATKID Спот

Алдын ала нарық

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Pacu Jalur Логотип

Pacu Jalur бағасы(BOATKID)

1 BOATKID-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.0002
$0.0002$0.0002
+6.95%1D
USD
Pacu Jalur (BOATKID) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 22:52:29 (UTC+8)

Pacu Jalur (BOATKID) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.0001411
$ 0.0001411$ 0.0001411
24 сағаттық төмен
$ 0.00022
$ 0.00022$ 0.00022
24 сағаттық жоғары

$ 0.0001411
$ 0.0001411$ 0.0001411

$ 0.00022
$ 0.00022$ 0.00022

--
----

--
----

0.00%

+6.95%

-16.64%

-16.64%

Pacu Jalur (BOATKID) нақты уақыттағы баға $ 0.0002. Соңғы 24 сағат ішінде BOATKID мен $ 0.0001411 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00022 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. BOATKID үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — --, ал ең төменгісі — --.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, BOATKID соңғы бір сағатта 0.00% өзгерді, 24 сағат ішінде +6.95%, ал соңғы 7 күнде -16.64% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Pacu Jalur (BOATKID) Нарықтық ақпарат

--
----

$ 149.52
$ 149.52$ 149.52

$ 199.55K
$ 199.55K$ 199.55K

--
----

997,735,729
997,735,729 997,735,729

SOL

Pacu Jalur нарықтық капитализациясы --, тәуліктік сауда көлемі $ 149.52. BOATKID айналымдағы мөлшері --, жалпы мөлшері 997735729. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 199.55K.

Pacu Jalur (BOATKID) Баға тарихы USD

Pacu Jalur Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ +0.000012997+6.95%
30 күн$ -0.000434-68.46%
60 күн$ -0.0010734-84.30%
90 күн$ -0.001299-86.66%
Бүгінгі Pacu Jalur бағасының өзгеруі

Бүгін BOATKID өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ +0.000012997 (+6.95%) өзгерісін тіркеді.

Pacu Jalur 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ -0.000434 (-68.46%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

Pacu Jalur 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда BOATKID $ -0.0010734 (-84.30%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

Pacu Jalur 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ -0.001299 (-86.66%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

Pacu Jalur (BOATKID) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

Pacu Jalur Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

Pacu Jalur (BOATKID) деген не

Join the dance. Farm the aura. #BoatKid

Pacu Jalur MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен Pacu Jalur инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін BOATKID стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін Pacu Jalur біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің Pacu Jalur сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

Pacu Jalur Баға болжамы (USD)

Pacu Jalur (BOATKID) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Pacu Jalur (BOATKID) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Pacu Jalur.

Қазір Pacu Jalur баға болжамын тексеріңіз!

Pacu Jalur (BOATKID) токеномикасы

Pacu Jalur (BOATKID) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. BOATKID токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады Pacu Jalur (BOATKID)

Pacu Jalur қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы Pacu Jalur оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

BOATKID - жергілікті валюталарға

1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден VND-ге
5.263
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден AUD-ге
A$0.000306
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден GBP-ге
0.000152
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден EUR-ге
0.000172
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден USD-ге
$0.0002
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден MYR-ге
RM0.000838
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден TRY-ге
0.008408
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден JPY-ге
¥0.0308
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден ARS-ге
ARS$0.289016
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден RUB-ге
0.016148
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден INR-ге
0.017754
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден IDR-ге
Rp3.333332
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден PHP-ге
0.011756
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден EGP-ге
￡E.0.00945
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден BRL-ге
R$0.00107
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден CAD-ге
C$0.00028
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден BDT-ге
0.024408
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден NGN-ге
0.289016
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден COP-ге
$0.7722
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден ZAR-ге
R.0.003468
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден UAH-ге
0.008408
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден TZS-ге
T.Sh.0.4914
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден VES-ге
Bs0.0442
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден CLP-ге
$0.188
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден PKR-ге
Rs0.056544
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден KZT-ге
0.105042
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден THB-ге
฿0.006492
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден TWD-ге
NT$0.006176
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден AED-ге
د.إ0.000734
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден CHF-ге
Fr0.00016
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден HKD-ге
HK$0.001554
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден AMD-ге
֏0.07651
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден MAD-ге
.د.م0.001862
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден MXN-ге
$0.003698
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден SAR-ге
ريال0.00075
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден ETB-ге
Br0.030524
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден KES-ге
KSh0.025828
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден JOD-ге
د.أ0.0001418
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден PLN-ге
0.000738
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден RON-ге
лв0.000882
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден SEK-ге
kr0.001898
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден BGN-ге
лв0.000338
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден HUF-ге
Ft0.067316
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден CZK-ге
0.004226
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден KWD-ге
د.ك0.0000614
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден ILS-ге
0.00065
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден BOB-ге
Bs0.001386
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден AZN-ге
0.00034
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден TJS-ге
SM0.001844
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден GEL-ге
0.000542
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден AOA-ге
Kz0.182314
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден BHD-ге
.د.ب0.0000752
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден BMD-ге
$0.0002
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден DKK-ге
kr0.001296
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден HNL-ге
L0.005258
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден MUR-ге
0.009188
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден NAD-ге
$0.00346
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден NOK-ге
kr0.002028
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден NZD-ге
$0.00035
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден PAB-ге
B/.0.0002
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден PGK-ге
K0.000842
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден QAR-ге
ر.ق0.00073
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден RSD-ге
дин.0.020366
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден UZS-ге
soʻm2.380952
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден ALL-ге
L0.0168
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден ANG-ге
ƒ0.000358
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден AWG-ге
ƒ0.000358
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден BBD-ге
$0.0004
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден BAM-ге
KM0.000338
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден BIF-ге
Fr0.5898
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден BND-ге
$0.00026
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден BSD-ге
$0.0002
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден JMD-ге
$0.032096
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден KHR-ге
0.803212
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден KMF-ге
Fr0.0852
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден LAK-ге
4.347826
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден LKR-ге
රු0.060882
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден MDL-ге
L0.003384
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден MGA-ге
Ar0.9009
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден MOP-ге
P0.0016
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден MVR-ге
0.00306
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден MWK-ге
MK0.34662
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден MZN-ге
MT0.01278
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден NPR-ге
रु0.028384
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден PYG-ге
1.4184
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден RWF-ге
Fr0.2906
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден SBD-ге
$0.001646
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден SCR-ге
0.00286
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден SRD-ге
$0.0077
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден SVC-ге
$0.001748
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден SZL-ге
L0.00346
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден TMT-ге
m0.0007
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден TND-ге
د.ت0.000591
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден TTD-ге
$0.001354
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден UGX-ге
Sh0.6968
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден XAF-ге
Fr0.1138
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден XCD-ге
$0.00054
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден XOF-ге
Fr0.1138
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден XPF-ге
Fr0.0206
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден BWP-ге
P0.002684
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден BZD-ге
$0.000402
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден CVE-ге
$0.019146
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден DJF-ге
Fr0.0356
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден DOP-ге
$0.012878
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден DZD-ге
د.ج0.026146
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден FJD-ге
$0.000454
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден GNF-ге
Fr1.739
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден GTQ-ге
Q0.001532
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден GYD-ге
$0.041832
1 Pacu Jalur(BOATKID)-ден ISK-ге
kr0.0252

Pacu Jalur тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: Pacu Jalur туралы басқа сұрақтар

Pacu Jalur (BOATKID) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі BOATKID бағасы — 0.0002 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
BOATKID-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
BOATKID-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.0002. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Pacu Jalur үшін нарықтық капитализация қандай?
BOATKID үшін нарықтық капитализация: -- USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
BOATKID үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
BOATKID айналымдағы ұсынысы: -- USD.
BOATKID үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
BOATKID барлық уақыттағы ең жоғары бағаға -- USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) BOATKID бағасы қандай болды?
BOATKID -- USD ATL бағасына жетті.
BOATKID үшін сауда көлемі қандай?
BOATKID үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 149.52 USD.
Биыл BOATKID өседі ме?
BOATKID биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін BOATKID баға болжамын қарап көріңіз.
Pacu Jalur (BOATKID) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Соңғы жаңалықтар

Неліктен көптеген адамдар әлі де қайтқан кезде ақша жоғалтады?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Желілерінің өсуі: 2025 жылы Bitcoin-ның болашағын қайта құру технологиясын түсіну

October 6, 2025

2025 жылы альткойндар: TOTAL3 жаңа максимумға жеткенде, бірақ сіздің портфеліңіз қозғалып жатқан жоқ

October 5, 2025
Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

