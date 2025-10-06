БиржаDEX+
Bluwhale Points ағымдағы бағасы: 0.00143 USD. Нақты уақыттағы BLUP-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. BLUP баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

BLUP туралы толығырақ

BLUP Баға туралы ақпарат

BLUP деген не

BLUP Whitepaper

BLUP Ресми веб-сайт

BLUP Токеномикасы

BLUP Баға болжамы

BLUP Тарих

BLUP Сатып алу нұсқаулығы

BLUP фиатқа айырбастау

BLUP Спот

Bluwhale Points Логотип

Bluwhale Points бағасы(BLUP)

1 BLUP-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00143
$0.00143$0.00143
0.00%1D
USD
Bluwhale Points (BLUP) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 22:51:57 (UTC+8)

Bluwhale Points (BLUP) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.001329
$ 0.001329$ 0.001329
24 сағаттық төмен
$ 0.00143
$ 0.00143$ 0.00143
24 сағаттық жоғары

$ 0.001329
$ 0.001329$ 0.001329

$ 0.00143
$ 0.00143$ 0.00143

--
----

--
----

0.00%

0.00%

-14.84%

-14.84%

Bluwhale Points (BLUP) нақты уақыттағы баға $ 0.00143. Соңғы 24 сағат ішінде BLUP мен $ 0.001329 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00143 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. BLUP үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — --, ал ең төменгісі — --.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, BLUP соңғы бір сағатта 0.00% өзгерді, 24 сағат ішінде 0.00%, ал соңғы 7 күнде -14.84% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Bluwhale Points (BLUP) Нарықтық ақпарат

--
----

$ 14.10
$ 14.10

$ 1.43M
$ 1.43M$ 1.43M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000

BSC

Bluwhale Points нарықтық капитализациясы --, тәуліктік сауда көлемі $ 14.10. BLUP айналымдағы мөлшері --, жалпы мөлшері 1000000000. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 1.43M.

Bluwhale Points (BLUP) Баға тарихы USD

Bluwhale Points Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 00.00%
30 күн$ -0.001905-57.13%
60 күн$ -0.003584-71.48%
90 күн$ -0.00107-42.80%
Бүгінгі Bluwhale Points бағасының өзгеруі

Бүгін BLUP өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ 0 (0.00%) өзгерісін тіркеді.

Bluwhale Points 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ -0.001905 (-57.13%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

Bluwhale Points 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда BLUP $ -0.003584 (-71.48%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

Bluwhale Points 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ -0.00107 (-42.80%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

Bluwhale Points (BLUP) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

Bluwhale Points Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

Bluwhale Points (BLUP) деген не

BluWhale is Web3’s Intelligence Layer that powers smart applications, AI agents and models through resource orchestration leveraging a model context protocol for scaling on-chain. Over the past years, Bluwhale has grown its AI network (two-sided marketplace) to 4780 enterprise accounts and 3,500,000+ unique wallets as well as processed 800M+ wallets into an universal graph structure across 37 chains. While the Graph, OriginTrail and MindNetwork designed similar infrastructure, their scalability for AI is heavily limited by the number and speed of nodes subgraphs can mint and operate.

Bluwhale Points MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен Bluwhale Points инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін BLUP стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін Bluwhale Points біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің Bluwhale Points сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

Bluwhale Points Баға болжамы (USD)

Bluwhale Points (BLUP) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Bluwhale Points (BLUP) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Bluwhale Points.

Қазір Bluwhale Points баға болжамын тексеріңіз!

Bluwhale Points (BLUP) токеномикасы

Bluwhale Points (BLUP) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. BLUP токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады Bluwhale Points (BLUP)

Bluwhale Points қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы Bluwhale Points оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

BLUP - жергілікті валюталарға

1 Bluwhale Points(BLUP)-ден USD-ге
$0.00143

Bluwhale Points Ресурс

Bluwhale Points тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Адамдар сондай-ақ сұрайды: Bluwhale Points туралы басқа сұрақтар

Bluwhale Points (BLUP) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі BLUP бағасы — 0.00143 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
BLUP-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
BLUP-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00143. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Bluwhale Points үшін нарықтық капитализация қандай?
BLUP үшін нарықтық капитализация: -- USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
BLUP үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
BLUP айналымдағы ұсынысы: -- USD.
BLUP үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
BLUP барлық уақыттағы ең жоғары бағаға -- USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) BLUP бағасы қандай болды?
BLUP -- USD ATL бағасына жетті.
BLUP үшін сауда көлемі қандай?
BLUP үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 14.10 USD.
Биыл BLUP өседі ме?
BLUP биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін BLUP баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 22:51:57 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

