Biometric Financial (BIOFI) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Biometric Financial (BIOFI) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Biometric Financial (BIOFI) туралы ақпарат

The BioFi Ecosystem leverages biometric security to provide decentralized finance products and services riding on the blockchain. BioFi addresses the concerns many people have about safeguarding their personal data and being safe from exploitation by fraudsters.

Ресми веб-сайт:
https://biometricfinancial.org/home/
Whitepaper:
https://biometricfinancial.org/paper/BioFi%20Whitepaper%2003-13-2023.pdf
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x11A31b833d43853f8869C9EEc17F60e3B4d2a753

Biometric Financial (BIOFI) токеномикасы мен бағасын талдау

Biometric Financial (BIOFI) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 977.02K
$ 977.02K$ 977.02K
Жалпы қамтуы:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Айналымдағы қамту:
$ 3.91B
$ 3.91B$ 3.91B
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 2.50M
$ 2.50M$ 2.50M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.031
$ 0.031$ 0.031
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.000068186806932818
$ 0.000068186806932818$ 0.000068186806932818
Қазіргі баға:
$ 0.0002496
$ 0.0002496$ 0.0002496

Biometric Financial (BIOFI) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Biometric Financial (BIOFI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын BIOFI токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша BIOFI токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз BIOFI токеномикасын түсінген болсаңыз, BIOFI токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай BIOFI сатып алуға болады

Портфеліңізге Biometric Financial (BIOFI) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы BIOFI сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

Biometric Financial (BIOFI) бағасының тарихы

BIOFI бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

BIOFI бағасының болжамы

BIOFI қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің BIOFI бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.