Bitget Token (BGB) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Bitget Token (BGB) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Bitget Token (BGB) туралы ақпарат

Bitget Token (BGB) is the native utility token of Bitget, a crypto centralized exchange (CEX). The updated BGB token was launched in July 2021 with the aim of providing platform users with a form of payment within the ecosystem. The utility token of Bitget can be used by traders for staking, social trading, profit sharing or receiving discounts on trading fees. BGB holders can also participate in the launchpad and launchpool.

Ресми веб-сайт:
https://www.bitget.com/
Whitepaper:
https://img.bitgetimg.com/multiLang/events/BGB-whitepaper-en-20241227.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x54D2252757e1672EEaD234D27B1270728fF90581

Bitget Token (BGB) токеномикасы мен бағасын талдау

Bitget Token (BGB) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 3.38B
Жалпы қамтуы:
$ 919.99M
Айналымдағы қамту:
$ 696.30M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 9.72B
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 8.54
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.05835925
Қазіргі баға:
$ 4.85984
Bitget Token (BGB) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Bitget Token (BGB) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын BGB токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша BGB токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз BGB токеномикасын түсінген болсаңыз, BGB токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.