BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) токеномикасы

BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) туралы ақпарат

BOSS FIGHTERS is a fast paced multiplayer action game blending Web2 accessibility with Web3 ownership. One player controls a giant Boss, while others team up as Fighters in fun & chaotic battles.

Ресми веб-сайт:
https://bossfighters.game/
Whitepaper:
https://wiki.bossfighters.game/
Block Explorer:
https://etherscan.io/address/0x9B784F7Fd6C888463666eb2c05AA6E61628E06B2

BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) токеномикасы мен бағасын талдау

BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 170.69K
$ 170.69K$ 170.69K
Жалпы қамтуы:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Айналымдағы қамту:
$ 105.09M
$ 105.09M$ 105.09M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 1.62M
$ 1.62M$ 1.62M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.085
$ 0.085$ 0.085
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.000544858445927759
$ 0.000544858445927759$ 0.000544858445927759
Қазіргі баға:
$ 0.0016242
$ 0.0016242$ 0.0016242

BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын BFTOKEN токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша BFTOKEN токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз BFTOKEN токеномикасын түсінген болсаңыз, BFTOKEN токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай BFTOKEN сатып алуға болады

Портфеліңізге BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы BFTOKEN сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) бағасының тарихы

BFTOKEN бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

BFTOKEN бағасының болжамы

BFTOKEN қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің BFTOKEN бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.

Спот және фьючерс нарықтарында 4000-нан астам сауда жұбы бар
CEX-тер арасында ең жылдам токен листингі
Саладағы №1 өтімділік
Тәулік бойы тұтынушыларға қызмет көрсететін ең төменгі комиссиялар
Пайдаланушы қаражаты үшін 100% + токендер резервінің ашықтығы
Кіру кедергілер өте төмен: бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз
mc_how_why_title
Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.