BabyChita Token (BCT) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, BabyChita Token (BCT) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
BabyChita Token (BCT) туралы ақпарат

BabyChita is a project that aims to benefit society by creating new projects for the future. The main element of our project is to create artificial intelligence ( AI ) modules that will make everyone's work easier. We aim to touch your lives and progress with these artificial intelligence ( AI ) projects. At the same time, BabyChita is a P2E project. We aim to offer you, the users, a perfect game by combining artificial intelligence ( AI ) and gaming. While playing games, you can also chat with our artificial intelligence ( AI ) assistants to get to know BabyChita better and start using it.

Ресми веб-сайт:
https://www.chitaverse.com/
Whitepaper:
https://chitaverse.com/whitepaper
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xf6d2657EBb5602bF823901412c5e41e030f3ece2

BabyChita Token (BCT) токеномикасы мен бағасын талдау

BabyChita Token (BCT) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 0.00
Жалпы қамтуы:
$ 10.00B
Айналымдағы қамту:
$ 0.00
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 30.00K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.00020032
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.000004797436731223
Қазіргі баға:
$ 0.000003
BabyChita Token (BCT) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

BabyChita Token (BCT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын BCT токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша BCT токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз BCT токеномикасын түсінген болсаңыз, BCT токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай BCT сатып алуға болады

Портфеліңізге BabyChita Token (BCT) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы BCT сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

BabyChita Token (BCT) бағасының тарихы

BCT бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

BCT бағасының болжамы

BCT қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің BCT бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

