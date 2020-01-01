FC Barcelona FT (BAR) токеномикасы

FC Barcelona FT (BAR) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, FC Barcelona FT (BAR) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

FC Barcelona FT (BAR) туралы ақпарат

FC Barcelona Fan Tokens ($BAR) are digital assets that can be purchased through the Socios.com app, which will reward fans from all over the world for every activity they take on the app. They can climb leaderboards and earn reward points that can be used to purchase exclusive items and once-in-a-lifetime events. $BAR Fan Token holders can also expect a slew of new and exciting services, including chat, fan token trading, games and community challenges.

Ресми веб-сайт:
https://chiliz.com
Block Explorer:
https://chiliscan.com/token/0xfd3c73b3b09d418841dd6aff341b2d6e3aba433b

FC Barcelona FT (BAR) токеномикасы мен бағасын талдау

FC Barcelona FT (BAR) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 15.48M
$ 15.48M$ 15.48M
Жалпы қамтуы:
$ 39.96M
$ 39.96M$ 39.96M
Айналымдағы қамту:
$ 13.76M
$ 13.76M$ 13.76M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 44.96M
$ 44.96M$ 44.96M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 6.42
$ 6.42$ 6.42
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.991574489714179
$ 0.991574489714179$ 0.991574489714179
Қазіргі баға:
$ 1.125
$ 1.125$ 1.125

FC Barcelona FT (BAR) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

FC Barcelona FT (BAR) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын BAR токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша BAR токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз BAR токеномикасын түсінген болсаңыз, BAR токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай BAR сатып алуға болады

Портфеліңізге FC Barcelona FT (BAR) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы BAR сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

FC Barcelona FT (BAR) бағасының тарихы

BAR бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

BAR бағасының болжамы

BAR қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің BAR бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.

Спот және фьючерс нарықтарында 4000-нан астам сауда жұбы бар
CEX-тер арасында ең жылдам токен листингі
Саладағы №1 өтімділік
Тәулік бойы тұтынушыларға қызмет көрсететін ең төменгі комиссиялар
Пайдаланушы қаражаты үшін 100% + токендер резервінің ашықтығы
Кіру кедергілер өте төмен: бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз
mc_how_why_title
Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.