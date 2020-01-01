CDARI (BAC) токеномикасы

CDARI (BAC) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, CDARI (BAC) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
CDARI (BAC) туралы ақпарат

Cdari is a Web3 on-chain marketplace that integrates shopping, entertainment, and rewards, introducing a new economic model that revolutionizes how online shoppers and brands interact and transact. Tokenized Shopping, On-Chain Transactions, Product Verification, DeFi in E-commerce, Data Ownership and Monetization, Web3-Native Ads, AI-Powered Market Analytics.

Ресми веб-сайт:
https://cdari.io/
Whitepaper:
https://cdari.gitbook.io/bac-whitepaper-1.0/
Block Explorer:
https://matchscan.io/token/0xb49ed45d594aB849C46e01eba11C794d955A2EaD

CDARI (BAC) токеномикасы мен бағасын талдау

CDARI (BAC) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
Жалпы қамтуы:
$ 31.29M
$ 31.29M$ 31.29M
Айналымдағы қамту:
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 81.20M
$ 81.20M$ 81.20M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 21.3146
$ 21.3146$ 21.3146
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
Қазіргі баға:
$ 2.595
$ 2.595$ 2.595

CDARI (BAC) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

CDARI (BAC) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын BAC токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша BAC токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз BAC токеномикасын түсінген болсаңыз, BAC токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай BAC сатып алуға болады

Портфеліңізге CDARI (BAC) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы BAC сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

CDARI (BAC) бағасының тарихы

BAC бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

BAC бағасының болжамы

BAC қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің BAC бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

