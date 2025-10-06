БиржаDEX+
AVIAH Protocol ағымдағы бағасы: 6.034 USD. Нақты уақыттағы AVIAH-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. AVIAH баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

AVIAH туралы толығырақ

AVIAH Баға туралы ақпарат

AVIAH деген не

AVIAH Whitepaper

AVIAH Ресми веб-сайт

AVIAH Токеномикасы

AVIAH Баға болжамы

AVIAH Тарих

AVIAH Сатып алу нұсқаулығы

AVIAH фиатқа айырбастау

AVIAH Спот

Алдын ала нарық

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

AVIAH Protocol Логотип

AVIAH Protocol бағасы(AVIAH)

1 AVIAH-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

-0.56%1D
USD
AVIAH Protocol (AVIAH) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 22:47:06 (UTC+8)

AVIAH Protocol (AVIAH) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
24 сағаттық төмен
24 сағаттық жоғары

-0.05%

-0.55%

-1.54%

-1.54%

AVIAH Protocol (AVIAH) нақты уақыттағы баға $ 6.034. Соңғы 24 сағат ішінде AVIAH мен $ 6.025 аралығында сауда жасалып, ал $ 6.073 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. AVIAH үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — --, ал ең төменгісі — --.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, AVIAH соңғы бір сағатта -0.05% өзгерді, 24 сағат ішінде -0.55%, ал соңғы 7 күнде -1.54% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

AVIAH Protocol (AVIAH) Нарықтық ақпарат

SOL

AVIAH Protocol нарықтық капитализациясы --, тәуліктік сауда көлемі $ 64.25K. AVIAH айналымдағы мөлшері --, жалпы мөлшері 5000000000. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 30.17B.

AVIAH Protocol (AVIAH) Баға тарихы USD

AVIAH Protocol Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.03398-0.55%
30 күн$ +0.327+5.72%
60 күн$ +3.534+141.36%
90 күн$ +3.534+141.36%
Бүгінгі AVIAH Protocol бағасының өзгеруі

Бүгін AVIAH өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ -0.03398 (-0.55%) өзгерісін тіркеді.

AVIAH Protocol 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ +0.327 (+5.72%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

AVIAH Protocol 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда AVIAH $ +3.534 (+141.36%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

AVIAH Protocol 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ +3.534 (+141.36%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

AVIAH Protocol (AVIAH) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

AVIAH Protocol Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

AVIAH Protocol (AVIAH) деген не

AVIAH is a utility token on the Solana blockchain that powers the AVIAH.ai ecosystem, enabling developers to create, deploy, and monetize AI-driven virtual humans. The token facilitates virtual asset ownership, API usage, NFT rewards, and decentralized governance, ensuring a sustainable and scalable AI-powered digital human ecosystem.

AVIAH Protocol MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен AVIAH Protocol инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін AVIAH стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін AVIAH Protocol біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің AVIAH Protocol сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

AVIAH Protocol Баға болжамы (USD)

AVIAH Protocol (AVIAH) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін AVIAH Protocol (AVIAH) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: AVIAH Protocol.

Қазір AVIAH Protocol баға болжамын тексеріңіз!

AVIAH Protocol (AVIAH) токеномикасы

AVIAH Protocol (AVIAH) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. AVIAH токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады AVIAH Protocol (AVIAH)

AVIAH Protocol қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы AVIAH Protocol оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

AVIAH - жергілікті валюталарға

1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден VND-ге
158,784.71
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден AUD-ге
A$9.23202
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден GBP-ге
4.58584
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден EUR-ге
5.18924
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден USD-ге
$6.034
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден MYR-ге
RM25.28246
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден TRY-ге
253.66936
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден JPY-ге
¥929.236
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден ARS-ге
ARS$8,719.61272
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден RUB-ге
487.18516
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден INR-ге
535.63818
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден IDR-ге
Rp100,566.62644
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден PHP-ге
354.67852
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден EGP-ге
￡E.285.1065
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден BRL-ге
R$32.2819
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден CAD-ге
C$8.4476
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден BDT-ге
736.38936
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден NGN-ге
8,719.61272
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден COP-ге
$23,297.274
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден ZAR-ге
R.104.62956
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден UAH-ге
253.66936
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден TZS-ге
T.Sh.14,825.538
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден VES-ге
Bs1,333.514
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден CLP-ге
$5,671.96
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден PKR-ге
Rs1,705.93248
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден KZT-ге
3,169.11714
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден THB-ге
฿195.86364
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден TWD-ге
NT$186.32992
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден AED-ге
د.إ22.14478
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден CHF-ге
Fr4.8272
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден HKD-ге
HK$46.88418
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден AMD-ге
֏2,308.3067
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден MAD-ге
.د.م56.17654
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден MXN-ге
$111.56866
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден SAR-ге
ريال22.6275
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден ETB-ге
Br920.90908
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден KES-ге
KSh779.23076
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден JOD-ге
د.أ4.278106
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден PLN-ге
22.26546
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден RON-ге
лв26.60994
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден SEK-ге
kr57.26266
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден BGN-ге
лв10.19746
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден HUF-ге
Ft2,030.92372
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден CZK-ге
127.49842
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден KWD-ге
د.ك1.852438
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден ILS-ге
19.6105
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден BOB-ге
Bs41.81562
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден AZN-ге
10.2578
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден TJS-ге
SM55.63348
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден GEL-ге
16.35214
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден AOA-ге
Kz5,500.41338
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден BHD-ге
.د.ب2.268784
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден BMD-ге
$6.034
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден DKK-ге
kr39.10032
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден HNL-ге
L158.63386
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден MUR-ге
277.20196
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден NAD-ге
$104.3882
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден NOK-ге
kr61.18476
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден NZD-ге
$10.5595
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден PAB-ге
B/.6.034
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден PGK-ге
K25.40314
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден QAR-ге
ر.ق22.0241
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден RSD-ге
дин.614.44222
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден UZS-ге
soʻm71,833.32184
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден ALL-ге
L506.856
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден ANG-ге
ƒ10.80086
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден AWG-ге
ƒ10.80086
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден BBD-ге
$12.068
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден BAM-ге
KM10.19746
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден BIF-ге
Fr17,794.266
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден BND-ге
$7.8442
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден BSD-ге
$6.034
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден JMD-ге
$968.33632
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден KHR-ге
24,232.90604
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден KMF-ге
Fr2,570.484
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден LAK-ге
131,173.91042
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден LKR-ге
රු1,836.80994
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден MDL-ге
L102.09528
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден MGA-ге
Ar27,180.153
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден MOP-ге
P48.272
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден MVR-ге
92.3202
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден MWK-ге
MK10,457.5254
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден MZN-ге
MT385.5726
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден NPR-ге
रु856.34528
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден PYG-ге
42,793.128
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден RWF-ге
Fr8,767.402
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден SBD-ге
$49.65982
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден SCR-ге
86.2862
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден SRD-ге
$232.309
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден SVC-ге
$52.73716
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден SZL-ге
L104.3882
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден TMT-ге
m21.119
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден TND-ге
د.ت17.83047
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден TTD-ге
$40.85018
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден UGX-ге
Sh21,022.456
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден XAF-ге
Fr3,433.346
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден XCD-ге
$16.2918
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден XOF-ге
Fr3,433.346
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден XPF-ге
Fr621.502
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден BWP-ге
P80.97628
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден BZD-ге
$12.12834
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден CVE-ге
$577.63482
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден DJF-ге
Fr1,074.052
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден DOP-ге
$388.52926
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден DZD-ге
د.ج788.82482
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден FJD-ге
$13.69718
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден GNF-ге
Fr52,465.63
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден GTQ-ге
Q46.22044
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден GYD-ге
$1,262.07144
1 AVIAH Protocol(AVIAH)-ден ISK-ге
kr760.284

AVIAH Protocol Ресурс

AVIAH Protocol тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Whitepaper
Ресми AVIAH Protocol веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: AVIAH Protocol туралы басқа сұрақтар

AVIAH Protocol (AVIAH) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі AVIAH бағасы — 6.034 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
AVIAH-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
AVIAH-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 6.034. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
AVIAH Protocol үшін нарықтық капитализация қандай?
AVIAH үшін нарықтық капитализация: -- USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
AVIAH үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
AVIAH айналымдағы ұсынысы: -- USD.
AVIAH үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
AVIAH барлық уақыттағы ең жоғары бағаға -- USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) AVIAH бағасы қандай болды?
AVIAH -- USD ATL бағасына жетті.
AVIAH үшін сауда көлемі қандай?
AVIAH үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 64.25K USD.
Биыл AVIAH өседі ме?
AVIAH биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін AVIAH баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 22:47:06 (UTC+8)

AVIAH Protocol (AVIAH) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Соңғы жаңалықтар

Неліктен көптеген адамдар әлі де қайтқан кезде ақша жоғалтады?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Желілерінің өсуі: 2025 жылы Bitcoin-ның болашағын қайта құру технологиясын түсіну

October 6, 2025

2025 жылы альткойндар: TOTAL3 жаңа максимумға жеткенде, бірақ сіздің портфеліңіз қозғалып жатқан жоқ

October 5, 2025
Көбірек көру

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

AVIAH-ден USD-ге калькуляторы

Сома

AVIAH
AVIAH
USD
USD

1 AVIAH = 6.034 USD

AVIAH-мен саудалаңыз

AVIAH/USDT
$6.034
$6.034$6.034
-0.55%

Бүгін MEXC-ке қосылыңыз

-- Спот мейкер комиссиясы, --Спот тейкер комиссиясы
-- Фьючерс мейкер комиссиясы, --фьючерстік тейкер комиссиясы

