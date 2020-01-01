Aurix (AUR) токеномикасы

Aurix (AUR) туралы ақпарат

AURIX makes a transparent cryptocurrency world that anyone can enjoy! AURIX that leverages distributed financial principles and technologies. AURIX’s mission is to create the most Transparent, Secure, and Trusted Hybrid exchange so that crypto traders can trade peacefully while AURIX does the work. AURIX has carefully designed a product that takes care of all your trading needs and provides users the most advanced trading experience in the most intuitive manner.

Ресми веб-сайт:
https://www.aurix.exchange
Whitepaper:
https://www.aurix.exchange/Aurix-whitepaper.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x6E98E5401ADCB0D76F4DEBfc3d794B3031F48790

Aurix (AUR) токеномикасы мен бағасын талдау

Aurix (AUR) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Жалпы қамтуы:
$ 17.00M
$ 17.00M$ 17.00M
Айналымдағы қамту:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 8.70M
$ 8.70M$ 8.70M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 2.6
$ 2.6$ 2.6
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.00598702
$ 0.00598702$ 0.00598702
Қазіргі баға:
$ 0.4349
$ 0.4349$ 0.4349

Aurix (AUR) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Aurix (AUR) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын AUR токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша AUR токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз AUR токеномикасын түсінген болсаңыз, AUR токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

