Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Astro Armadillos (ASTROS) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Astro Armadillos (ASTROS) туралы ақпарат

Astro Armadillos, a pioneering Web3 education project, is at the forefront of imparting knowledge about blockchain technology and Web3 across multiple chains through innovative non-fungible tokens (NFTs) and engaging game modes.

Ресми веб-сайт:
https://astroarmadillos.io/
Whitepaper:
https://docsend.com/view/ce7vc44jfnpkv65m
Block Explorer:
https://polygonscan.com/token/0xBc024abd1e72e2b5F9f73de13ACe4Ac68Fe73e62

Astro Armadillos (ASTROS) токеномикасы мен бағасын талдау

Astro Armadillos (ASTROS) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 1.55M
Жалпы қамтуы:
$ 100.00M
Айналымдағы қамту:
$ 25.50M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 6.07M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.1249
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.019778041816782114
Қазіргі баға:
$ 0.06067
Astro Armadillos (ASTROS) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Astro Armadillos (ASTROS) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын ASTROS токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша ASTROS токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз ASTROS токеномикасын түсінген болсаңыз, ASTROS токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.