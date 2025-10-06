БиржаDEX+
Aster Inu ағымдағы бағасы: 0.000256 USD. Нақты уақыттағы ASTERINU-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. ASTERINU баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

ASTERINU туралы толығырақ

ASTERINU Баға туралы ақпарат

ASTERINU деген не

ASTERINU Ресми веб-сайт

ASTERINU Токеномикасы

ASTERINU Баға болжамы

ASTERINU Тарих

ASTERINU Сатып алу нұсқаулығы

ASTERINU фиатқа айырбастау

ASTERINU Спот

Алдын ала нарық

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Aster Inu Логотип

Aster Inu бағасы(ASTERINU)

1 ASTERINU-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.000256
$0.000256$0.000256
-7.58%1D
USD
Aster Inu (ASTERINU) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 22:46:02 (UTC+8)

Aster Inu (ASTERINU) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.000241
$ 0.000241$ 0.000241
24 сағаттық төмен
$ 0.000348
$ 0.000348$ 0.000348
24 сағаттық жоғары

$ 0.000241
$ 0.000241$ 0.000241

$ 0.000348
$ 0.000348$ 0.000348

$ 0.008002267526781424
$ 0.008002267526781424$ 0.008002267526781424

$ 0.000230910459771523
$ 0.000230910459771523$ 0.000230910459771523

-2.30%

-7.58%

-3.76%

-3.76%

Aster Inu (ASTERINU) нақты уақыттағы баға $ 0.000256. Соңғы 24 сағат ішінде ASTERINU мен $ 0.000241 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.000348 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. ASTERINU үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.008002267526781424, ал ең төменгісі — $ 0.000230910459771523.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, ASTERINU соңғы бір сағатта -2.30% өзгерді, 24 сағат ішінде -7.58%, ал соңғы 7 күнде -3.76% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Aster Inu (ASTERINU) Нарықтық ақпарат

No.2730

$ 253.44K
$ 253.44K$ 253.44K

$ 17.31K
$ 17.31K$ 17.31K

$ 256.00K
$ 256.00K$ 256.00K

990.00M
990.00M 990.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

98.99%

BSC

Aster Inu нарықтық капитализациясы $ 253.44K, тәуліктік сауда көлемі $ 17.31K. ASTERINU айналымдағы мөлшері 990.00M, жалпы мөлшері 1000000000. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 256.00K.

Aster Inu (ASTERINU) Баға тарихы USD

Aster Inu Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.000021-7.58%
30 күн$ -0.000707-73.42%
60 күн$ -0.001244-82.94%
90 күн$ -0.001244-82.94%
Бүгінгі Aster Inu бағасының өзгеруі

Бүгін ASTERINU өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ -0.000021 (-7.58%) өзгерісін тіркеді.

Aster Inu 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ -0.000707 (-73.42%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

Aster Inu 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда ASTERINU $ -0.001244 (-82.94%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

Aster Inu 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ -0.001244 (-82.94%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

Aster Inu (ASTERINU) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

Aster Inu Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

Aster Inu (ASTERINU) деген не

The community-driven meme token inspired by Aster’s mission of seamless cross-chain connectivity, blending crypto utility with meme culture.

Aster Inu MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен Aster Inu инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін ASTERINU стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін Aster Inu біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің Aster Inu сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

Aster Inu Баға болжамы (USD)

Aster Inu (ASTERINU) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Aster Inu (ASTERINU) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Aster Inu.

Қазір Aster Inu баға болжамын тексеріңіз!

Aster Inu (ASTERINU) токеномикасы

Aster Inu (ASTERINU) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. ASTERINU токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады Aster Inu (ASTERINU)

Aster Inu қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы Aster Inu оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

ASTERINU - жергілікті валюталарға

1 Aster Inu(ASTERINU)-ден VND-ге
6.73664
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден AUD-ге
A$0.00039168
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден GBP-ге
0.00019456
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден EUR-ге
0.00022016
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден USD-ге
$0.000256
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден MYR-ге
RM0.00107264
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден TRY-ге
0.01076224
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден JPY-ге
¥0.039424
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден ARS-ге
ARS$0.36994048
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден RUB-ге
0.02066944
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден INR-ге
0.02272512
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден IDR-ге
Rp4.26666496
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден PHP-ге
0.01504768
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден EGP-ге
￡E.0.012096
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден BRL-ге
R$0.0013696
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден CAD-ге
C$0.0003584
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден BDT-ге
0.03124224
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден NGN-ге
0.36994048
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден COP-ге
$0.988416
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден ZAR-ге
R.0.00443904
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден UAH-ге
0.01076224
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден TZS-ге
T.Sh.0.628992
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден VES-ге
Bs0.056576
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден CLP-ге
$0.24064
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден PKR-ге
Rs0.07237632
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден KZT-ге
0.13445376
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден THB-ге
฿0.00830976
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден TWD-ге
NT$0.00790528
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден AED-ге
د.إ0.00093952
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден CHF-ге
Fr0.0002048
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден HKD-ге
HK$0.00198912
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден AMD-ге
֏0.0979328
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден MAD-ге
.د.م0.00238336
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден MXN-ге
$0.00473344
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден SAR-ге
ريال0.00096
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден ETB-ге
Br0.03907072
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден KES-ге
KSh0.03305984
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден JOD-ге
د.أ0.000181504
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден PLN-ге
0.00094464
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден RON-ге
лв0.00112896
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден SEK-ге
kr0.00242944
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден BGN-ге
лв0.00043264
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден HUF-ге
Ft0.08616448
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден CZK-ге
0.00540928
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден KWD-ге
د.ك0.000078592
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден ILS-ге
0.000832
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден BOB-ге
Bs0.00177408
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден AZN-ге
0.0004352
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден TJS-ге
SM0.00236032
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден GEL-ге
0.00069376
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден AOA-ге
Kz0.23336192
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден BHD-ге
.د.ب0.000096256
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден BMD-ге
$0.000256
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден DKK-ге
kr0.00165888
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден HNL-ге
L0.00673024
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден MUR-ге
0.01176064
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден NAD-ге
$0.0044288
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден NOK-ге
kr0.00259584
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден NZD-ге
$0.000448
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден PAB-ге
B/.0.000256
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден PGK-ге
K0.00107776
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден QAR-ге
ر.ق0.0009344
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден RSD-ге
дин.0.02606848
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден UZS-ге
soʻm3.04761856
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден ALL-ге
L0.021504
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден ANG-ге
ƒ0.00045824
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден AWG-ге
ƒ0.00045824
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден BBD-ге
$0.000512
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден BAM-ге
KM0.00043264
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден BIF-ге
Fr0.754944
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден BND-ге
$0.0003328
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден BSD-ге
$0.000256
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден JMD-ге
$0.04108288
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден KHR-ге
1.02811136
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден KMF-ге
Fr0.109056
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден LAK-ге
5.56521728
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден LKR-ге
රු0.07792896
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден MDL-ге
L0.00433152
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден MGA-ге
Ar1.153152
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден MOP-ге
P0.002048
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден MVR-ге
0.0039168
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден MWK-ге
MK0.4436736
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден MZN-ге
MT0.0163584
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден NPR-ге
रु0.03633152
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден PYG-ге
1.815552
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден RWF-ге
Fr0.371968
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден SBD-ге
$0.00210688
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден SCR-ге
0.0036608
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден SRD-ге
$0.009856
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден SVC-ге
$0.00223744
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден SZL-ге
L0.0044288
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден TMT-ге
m0.000896
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден TND-ге
د.ت0.00075648
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден TTD-ге
$0.00173312
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден UGX-ге
Sh0.891904
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден XAF-ге
Fr0.145664
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден XCD-ге
$0.0006912
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден XOF-ге
Fr0.145664
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден XPF-ге
Fr0.026368
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден BWP-ге
P0.00343552
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден BZD-ге
$0.00051456
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден CVE-ге
$0.02450688
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден DJF-ге
Fr0.045568
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден DOP-ге
$0.01648384
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден DZD-ге
د.ج0.03346688
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден FJD-ге
$0.00058112
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден GNF-ге
Fr2.22592
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден GTQ-ге
Q0.00196096
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден GYD-ге
$0.05354496
1 Aster Inu(ASTERINU)-ден ISK-ге
kr0.032256

Aster Inu Ресурс

Aster Inu тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Ресми Aster Inu веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: Aster Inu туралы басқа сұрақтар

Aster Inu (ASTERINU) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі ASTERINU бағасы — 0.000256 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
ASTERINU-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
ASTERINU-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.000256. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Aster Inu үшін нарықтық капитализация қандай?
ASTERINU үшін нарықтық капитализация: $ 253.44K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
ASTERINU үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
ASTERINU айналымдағы ұсынысы: 990.00M USD.
ASTERINU үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
ASTERINU барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.008002267526781424 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) ASTERINU бағасы қандай болды?
ASTERINU 0.000230910459771523 USD ATL бағасына жетті.
ASTERINU үшін сауда көлемі қандай?
ASTERINU үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 17.31K USD.
Биыл ASTERINU өседі ме?
ASTERINU биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін ASTERINU баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 22:46:02 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ASTERINU-ден USD-ге калькуляторы

Сома

ASTERINU
ASTERINU
USD
USD

1 ASTERINU = 0.000256 USD

ASTERINU-мен саудалаңыз

ASTERINU/USDT
$0.000256
$0.000256$0.000256
-7.91%

Бүгін MEXC-ке қосылыңыз

-- Спот мейкер комиссиясы, --Спот тейкер комиссиясы
-- Фьючерс мейкер комиссиясы, --фьючерстік тейкер комиссиясы

