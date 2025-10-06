БиржаDEX+
ASML Holding NV ағымдағы бағасы: 1067.11 USD. Нақты уақыттағы ASMLON-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. ASMLON баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

ASMLON туралы толығырақ

ASMLON Баға туралы ақпарат

ASMLON деген не

ASMLON Ресми веб-сайт

ASMLON Токеномикасы

ASMLON Баға болжамы

ASMLON Тарих

ASMLON Сатып алу нұсқаулығы

ASMLON фиатқа айырбастау

ASMLON Спот

ASML Holding NV Логотип

ASML Holding NV бағасы(ASMLON)

1 ASMLON-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$1,067.14
$1,067.14$1,067.14
-0.49%1D
USD
ASML Holding NV (ASMLON) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 22:45:00 (UTC+8)

ASML Holding NV (ASMLON) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 1,015.34
$ 1,015.34$ 1,015.34
24 сағаттық төмен
$ 1,088
$ 1,088$ 1,088
24 сағаттық жоғары

$ 1,015.34
$ 1,015.34$ 1,015.34

$ 1,088
$ 1,088$ 1,088

$ 1,087.8260089245405
$ 1,087.8260089245405$ 1,087.8260089245405

$ 732.0144981577465
$ 732.0144981577465$ 732.0144981577465

+0.36%

-0.49%

+0.87%

+0.87%

ASML Holding NV (ASMLON) нақты уақыттағы баға $ 1,067.11. Соңғы 24 сағат ішінде ASMLON мен $ 1,015.34 аралығында сауда жасалып, ал $ 1,088 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. ASMLON үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 1,087.8260089245405, ал ең төменгісі — $ 732.0144981577465.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, ASMLON соңғы бір сағатта +0.36% өзгерді, 24 сағат ішінде -0.49%, ал соңғы 7 күнде +0.87% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

ASML Holding NV (ASMLON) Нарықтық ақпарат

No.1942

$ 1.59M
$ 1.59M$ 1.59M

$ 102.92K
$ 102.92K$ 102.92K

$ 1.59M
$ 1.59M$ 1.59M

1.49K
1.49K 1.49K

1,491.25886267
1,491.25886267 1,491.25886267

ETH

ASML Holding NV нарықтық капитализациясы $ 1.59M, тәуліктік сауда көлемі $ 102.92K. ASMLON айналымдағы мөлшері 1.49K, жалпы мөлшері 1491.25886267. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 1.59M.

ASML Holding NV (ASMLON) Баға тарихы USD

ASML Holding NV Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -5.2547-0.49%
30 күн$ +37.18+3.60%
60 күн$ +317.11+42.28%
90 күн$ +317.11+42.28%
Бүгінгі ASML Holding NV бағасының өзгеруі

Бүгін ASMLON өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ -5.2547 (-0.49%) өзгерісін тіркеді.

ASML Holding NV 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ +37.18 (+3.60%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

ASML Holding NV 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда ASMLON $ +317.11 (+42.28%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

ASML Holding NV 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ +317.11 (+42.28%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

ASML Holding NV (ASMLON) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

ASML Holding NV Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

ASML Holding NV (ASMLON) деген не

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

ASML Holding NV MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен ASML Holding NV инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін ASMLON стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін ASML Holding NV біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің ASML Holding NV сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

ASML Holding NV Баға болжамы (USD)

ASML Holding NV (ASMLON) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін ASML Holding NV (ASMLON) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: ASML Holding NV.

Қазір ASML Holding NV баға болжамын тексеріңіз!

ASML Holding NV (ASMLON) токеномикасы

ASML Holding NV (ASMLON) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. ASMLON токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады ASML Holding NV (ASMLON)

ASML Holding NV қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы ASML Holding NV оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

ASMLON - жергілікті валюталарға

1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден VND-ге
28,080,999.65
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден AUD-ге
A$1,632.6783
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден GBP-ге
811.0036
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден EUR-ге
917.7146
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден USD-ге
$1,067.11
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден MYR-ге
RM4,471.1909
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден TRY-ге
44,861.3044
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден JPY-ге
¥164,334.94
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден ARS-ге
ARS$1,542,059.3188
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден RUB-ге
86,158.4614
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден INR-ге
94,727.3547
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден IDR-ге
Rp17,785,159.5526
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден PHP-ге
62,724.7258
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден EGP-ге
￡E.50,420.9475
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден BRL-ге
R$5,709.0385
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден CAD-ге
C$1,493.954
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден BDT-ге
130,230.1044
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден NGN-ге
1,542,059.3188
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден COP-ге
$4,120,111.71
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден ZAR-ге
R.18,503.6874
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден UAH-ге
44,861.3044
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден TZS-ге
T.Sh.2,621,889.27
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден VES-ге
Bs235,831.31
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден CLP-ге
$1,003,083.4
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден PKR-ге
Rs301,693.3392
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден KZT-ге
560,456.8431
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден THB-ге
฿34,638.3906
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден TWD-ге
NT$32,952.3568
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден AED-ге
د.إ3,916.2937
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден CHF-ге
Fr853.688
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден HKD-ге
HK$8,291.4447
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден AMD-ге
֏408,222.9305
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден MAD-ге
.د.م9,934.7941
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден MXN-ге
$19,730.8639
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден SAR-ге
ريال4,001.6625
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден ETB-ге
Br162,862.3282
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден KES-ге
KSh137,806.5854
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден JOD-ге
د.أ756.58099
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден PLN-ге
3,937.6359
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден RON-ге
лв4,705.9551
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден SEK-ге
kr10,126.8739
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден BGN-ге
лв1,803.4159
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден HUF-ге
Ft359,167.8838
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден CZK-ге
22,548.0343
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден KWD-ге
د.ك327.60277
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден ILS-ге
3,468.1075
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден BOB-ге
Bs7,395.0723
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден AZN-ге
1,814.087
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден TJS-ге
SM9,838.7542
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден GEL-ге
2,891.8681
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден AOA-ге
Kz972,745.4627
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден BHD-ге
.د.ب401.23336
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден BMD-ге
$1,067.11
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден DKK-ге
kr6,914.8728
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден HNL-ге
L28,054.3219
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден MUR-ге
49,023.0334
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден NAD-ге
$18,461.003
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден NOK-ге
kr10,820.4954
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден NZD-ге
$1,867.4425
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден PAB-ге
B/.1,067.11
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден PGK-ге
K4,492.5331
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден QAR-ге
ر.ق3,894.9515
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден RSD-ге
дин.108,663.8113
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден UZS-ге
soʻm12,703,688.4436
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден ALL-ге
L89,637.24
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден ANG-ге
ƒ1,910.1269
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден AWG-ге
ƒ1,910.1269
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден BBD-ге
$2,134.22
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден BAM-ге
KM1,803.4159
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден BIF-ге
Fr3,146,907.39
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден BND-ге
$1,387.243
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден BSD-ге
$1,067.11
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден JMD-ге
$171,249.8128
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден KHR-ге
4,285,577.7866
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден KMF-ге
Fr454,588.86
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден LAK-ге
23,198,043.0143
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден LKR-ге
රු324,838.9551
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден MDL-ге
L18,055.5012
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден MGA-ге
Ar4,806,796.995
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден MOP-ге
P8,536.88
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден MVR-ге
16,326.783
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден MWK-ге
MK1,849,408.341
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден MZN-ге
MT68,188.329
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден NPR-ге
रु151,444.2512
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден PYG-ге
7,567,944.12
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден RWF-ге
Fr1,550,510.83
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден SBD-ге
$8,782.3153
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден SCR-ге
15,259.673
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден SRD-ге
$41,083.735
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден SVC-ге
$9,326.5414
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден SZL-ге
L18,461.003
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден TMT-ге
m3,734.885
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден TND-ге
د.ت3,153.31005
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден TTD-ге
$7,224.3347
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден UGX-ге
Sh3,717,811.24
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден XAF-ге
Fr607,185.59
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден XCD-ге
$2,881.197
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден XOF-ге
Fr607,185.59
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден XPF-ге
Fr109,912.33
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден BWP-ге
P14,320.6162
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден BZD-ге
$2,144.8911
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден CVE-ге
$102,154.4403
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден DJF-ге
Fr189,945.58
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден DOP-ге
$68,711.2129
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден DZD-ге
د.ج139,503.2903
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден FJD-ге
$2,422.3397
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден GNF-ге
Fr9,278,521.45
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден GTQ-ге
Q8,174.0626
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден GYD-ге
$223,196.7276
1 ASML Holding NV(ASMLON)-ден ISK-ге
kr134,455.86

ASML Holding NV Ресурс

ASML Holding NV тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Ресми ASML Holding NV веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: ASML Holding NV туралы басқа сұрақтар

ASML Holding NV (ASMLON) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі ASMLON бағасы — 1,067.11 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
ASMLON-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
ASMLON-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 1,067.11. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
ASML Holding NV үшін нарықтық капитализация қандай?
ASMLON үшін нарықтық капитализация: $ 1.59M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
ASMLON үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
ASMLON айналымдағы ұсынысы: 1.49K USD.
ASMLON үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
ASMLON барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 1,087.8260089245405 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) ASMLON бағасы қандай болды?
ASMLON 732.0144981577465 USD ATL бағасына жетті.
ASMLON үшін сауда көлемі қандай?
ASMLON үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 102.92K USD.
Биыл ASMLON өседі ме?
ASMLON биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін ASMLON баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 22:45:00 (UTC+8)

ASML Holding NV (ASMLON) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Соңғы жаңалықтар

Неліктен көптеген адамдар әлі де қайтқан кезде ақша жоғалтады?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Желілерінің өсуі: 2025 жылы Bitcoin-ның болашағын қайта құру технологиясын түсіну

October 6, 2025

2025 жылы альткойндар: TOTAL3 жаңа максимумға жеткенде, бірақ сіздің портфеліңіз қозғалып жатқан жоқ

October 5, 2025
Көбірек көру

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

